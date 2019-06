Rechaza Rusia nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán

Rechaza Rusia nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irn

2019-06-24 14:04:46







Rusia acusó este lunes a Estados Unidos de buscar de manera deliberada agravar la situación en torno a Irán, con su amenaza de nuevas sanciones contra la República Islámica, en medio de las actuales tensiones entre los dos países y en Oriente Medio. Al hacer la denuncia, el viceministro ruso de Exteriores, Serguei Riabkov, advirtió que tanto Moscú como sus socios darán pasos para hacer frente a las nuevas represalias de Washington contra Teherán.



Sobre cuál será esa repuesta, Ryabkov no dio detalles a la agencia noticiosa Spuknit, que dio a conocer la postura rusa, cuando Estados Unidos se dispone también a maniobrar este lunes contra la República Islámica en el Consejo de Seguridad de la ONU para ejercer El gobierno de Donald Trump pretende que el máximo órgano decisorio de la ONU lance una campaña de máxima presión diplomática contra Irán, según anunció el enviado especial estadounidense para ese país, Brian Hook.



Este último precisó que Estados Unidos pedirá al Consejo de Seguridad obligar a Teherán a garantizar la libertad de navegación en el golfo de Ormuz, tras los ataques contra petroleros en esa región, de los que Washington acusa a la nación persa, sin aportar pruebas. Hook confirmó que en la sesión de hoy del Consejo de Seguridad de la ONU serán anunciadas las nuevas sanciones estadounidenses contra la República Islámica.



Al anunciar sus planes para imponer otra tanda de represalias, el presidente, Donald Trump, aseguró el sábado que siempre está sobre la mesa la opción de realizar una acción militar. A su vez, el asesor presidencial iraní, Hesa-meddin Ashena, comentó que Estados Unidos debe darse cuenta de que la guerra y las sanciones contra Teherán son dos caras de una misma moneda.



“Si no quieres la guerra, debes hacer algo con las sanciones", apuntó Ashena. Entre tanto, el ministro iraní de tecnologías de la información y las comunicaciones, Mohammad Javad Azari seguró que los ataques cibernéticos de Estados Unidos contra el país no han tenido éxito. Azari habló sobre el tema, después de que algunos medios estadounidenses informaran que el Pentágono había lanzado un ciberataque planeado desde hace tiempo para desactivar los sistemas de lanzamiento de cohetes de su país.

Acerca del mismo asunto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Mousavi, remarcó que el sistema de defensa cibernética de Irán era fuerte, y que la República Islámica podía legalmente perseguir tal agresión en los tribunales internacionales. En ese contexto de tensiones, el secretario de estado, Mike Pompeo, llegó hoy a Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos y gran rival regional de Irán.



(Noticiero Nacional de Radio)

