Rechaza senador estadounidense amenazas de EEUU contra Venezuela

El senador estadounidense Bernie Sanders recordó al gobierno de Donald Trump que solo el Congreso podría aprobar una intervención militar, en el marco de las reiteradas amenazas de esa administración contra Venezuela. Bernie Sanders exhorta vía Twitter a asegurarse de que Estados Unidos no participe en otra guerra en referencia a las nuevas amenazas del secretario de Estado, Mike Pompeo. El gobierno de Estados Unidos asume una postura belicista sobre Venezuela, en auspicio a la ultraderecha con la que coincide en intereses. Los altos funcionarios del gobierno de Trump expresaron abiertamente su apoyo al intento de golpe de Estado registrado el martes, en el que la oposición apostó tanquetas y armamento en la principal autopista de la capital. Asimismo, el gobierno estadounidense reiteró que contempla la intervención militar como una de las opciones para derrocar al presidente Nicolás Maduro, amenaza que rechazada por potencias como Rusia, China y distintos organismos internacionales de envergadura.



Permanecen activistas chavistas en Embajada de Venezuela en Washington para evitar ingreso del personal de Guaidó



Las presiones de los seguidores del diputado venezolano Juan Guaidó, que pretenden tomar la Embajada de Venezuela en Washington, se intensifican y dejan un saldo de tres personas detenidas hasta el momento. El embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, denunció a través de su cuenta de Twitter la situación de asedio que padecen los activistas que se mantienen en la sede diplomática para impedir la entrada del personal nombrado por Guaidó y dirigido por su representante ante EE.UU., Carlos Vecchio. Codepink, una ONG que se opone a las ocupaciones militares de EE.UU. en otros países, informó en las redes sobre la detención de dos activistas, entre ellos su codirectora, Ariel Elyse Gold, y un opositor, que posteriormente fue liberado, por parte del Servicio Secreto estadounidense. El arresto ocurrió, según el reportero Alex Rubinstein, luego de que los dos activistas lanzaran alimentos para quienes permanecían dentro del edificio, cuyo ingreso o salida está prohibido por las autoridades que lo han sitiado, y uno de los opositores tratara de impedirlo. La también periodista Anya Parampil explicó en la red social que las personas que se encuentran dentro del edificio no tienen comida y que quienes apoyan al autoproclamado "presidente encargado", que se han apostado con carpas a las afueras de la embajada, han dicho que no permitirán el ingreso de comida "para que mueran de hambre".



Rinden tributo en ONU a víctimas de atentados en Srilanka



La Asamblea General de la ONU, en cooperación con la misión de Srilanka, realiza hoy un evento para rendir tributo a las víctimas de los ataques del pasado Domingo de Pascua en ese país. Para esta ocasión, la presidenta del mayor organismo de Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, invitó a los presidentes de los grupos regionales, los Estados miembros y los observadores para que manifiesten sus condolencias al pueblo y el Gobierno de Srilanka. Según el reporte de Prensa Latina, la reunión será también una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las acciones de luchar contra el terrorismo y de prevención del extremismo violento. El 21 de abril, en el llamado Domingo de Pascua, un día sagrado para los cristianos de todo el mundo, se produjeron varios atentados en iglesas y hoteles de lujo en Srilanka, en los cuales murieron casi 300 personas y unas 500 resultaron heridas. Tras conocer la noticia, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó por medio de un comunicado el respeto que merecen los lugares de culto religioso, y manifestó sus condolencias a las familias de las víctimas, al pueblo y al Gobierno de Srilanka. Guterres recalcó que los responsables de tales actos deben ser llevados rápidamente a la justicia, por su parte, Espinosa expresó profunda tristeza tras conocer el hecho, al cual consideró 'otro acto de violencia sin sentido'.



Asesinan a otro periodista en México



Medios de prensa internacionales reflejan que una gran conmoción vive hoy el sector periodístico mexicano por el asesinato de otro periodista, Telésforo Santiago Enríquez, fundador de la radio comunitaria El Cafetal en el estado de Oaxaca, en el sur del país latinoamericano. El periodista fue víctima de una emboscada en el barrio Tres Cruces, del municipio de San Agustín Loxicha, en Oaxaca, cuando viajaba en su vehículo, donde murió en forma instantánea al recibir múltiples impactos de bala, según reportes de funcionarios judiciales. Enríquez también era profesor de educación indígena y promotor y defensor de las lenguas indígenas, según un reporte del diario mexicano La Jornada. Detalló que, en sus programas de radio comunitaria, Enríquez realizaba críticas a funcionarios tanto municipales como del gobierno de Oaxaca. Enríquez es el sexto periodista asesinado en México en lo que va del año. Jesús Ramírez Cuevas, el vocero del Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su cuenta de la red social de Twitter lamentó el homicidio.

Creará Rusia coalición contra eventual invasión a Venezuela



El canciller de Rusia anuncia la intención de Moscú de crear en la ONU una coalición de países para ‘contrarrestar’ una eventual invasión de EE.UU. en Venezuela. Lavrov confía que este grupo de países “goce de un apoyo considerable” en la ONU porque “se trata de defender las normas y los principios” del Derecho Internacional, fijados en la Carta de la ONU. El jefe de la Diplomacia rusa dijo que durante una conversación telefónica le pidió al secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, que Washington no regresara a la doctrina de Monroe. La doctrina de James Monroe, planteada en 1823 contra el colonialismo europeo en el continente americano, se resume en una frase: “América para los americanos”; no obstante, después Washington la empleó para justificar su intervención en los países de la región.



Inician Irak y Siria operaciones contra terroristas en fronteras



Las fuerzas populares de Irak comienzan operaciones militares conjuntas con el Ejército sirio para limpiar la frontera entre ambos países de los terroristas. El comandante de las Unidades de Movilización Popular iraquíes anunció que el principal objetivo de dicha operación es limpiar más de 230 kilómetros de la frontera entre ambos países de los remanentes de los grupos terroristas entre ellos el EIIL, Daesh, en árabe. En la ofensiva participan equipos médicos y de ingeniería de esa milicia iraquí, y las fuerzas militares de Siria. La operación en cuestión se lleva a cabo en el marco de los esfuerzos de Bagdad y Damasco para reabrir cruces fronterizos iraquí-sirios con el fin de facilitar los intercambios comerciales y garantizar el paso libre para los civiles.



