Rechaza Venezuela las declaraciones de Pompeo sobre los médicos cubanos

Rechaza Venezuela las declaraciones de Pompeo sobre los mdicos cubanos

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó este miércoles las declaraciones emitidas por el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, al asegurar que el envío de médicos cubanos a Brasil es esclavitud. Durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando, Cabello expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno y envió un mensaje de admiración para el pueblo de Cuba por haber resistido con valor y ser ejemplo para el mundo, y señaló que hay que ser bien torpe y cínico para denunciar a la Organización Mundial de la Salud porque promovió el envío de médicos cubanos a Brasil. También, el dirigente partidista criticó el silencio de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en torno a lo que sucede en Estados Unidos, y señaló que Bachelet no ve lo que pasa en ese país o en Colombia porque está muy ocupada preparando el siguiente informe contra Venezuela. Al respecto, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello subrayó que, pese al silencio de la funcionaria, el mundo comienza a notar los ataques que sufre su pueblo por parte del imperialismo y resaltó la capacidad de resistencia demostrada por el pueblo organizado.



Deja el nuevo coronavirus 416 mil 201 muertos en el Mundo



De acuerdo con los datos actualizados de la Universidad Johns Hopkins, el balance de casos confirmados con la COVID-19 ascendió a 7 coma 3 millones de casos y la cifra de muertos creció hasta 416 mil 201 víctimas mortales en el Mundo. Estados Unidos sigue como el país más afectado por la pandemia y en las últimas 24 horas superó los dos millones de contagios y 112 mil 924 víctimas mortales. En segunda posición se encuentra Brasil que registró este miércoles unas 772 mil 416 personas contagiadas y 39 mil 680 fallecidos. Le sigue Rusia, que con 493 mil 023 casos positivos de la COVID-19 y 6 mil 350 muertos, y la víspera sumó 8 mil 600 nuevos casos. En cuarta posición, Reino Unido contabiliza 291 mil 588 casos del nuevo coronavirus y 41 mil 213 decesos. Por debajo de los 100 mil casos positivos de la COVID-19, esta Canadá que contabiliza 98 mil 720 personas con coronavirus y 8 mil 038 víctimas mortales y China, el país en el que se originó la pandemia, que acumula 84 mil 209 casos con 4 mil 638 fallecidos.



Afirma Anthony Fauci que Estados Unidos está en el principio de la pandemia



El responsable del Instituto Nacional de Alergología y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, doctor Anthony Fauci, advirtió que el país se encuentra aún al principio de la pandemia de la COVID-19. En un vídeo grabado para la Convención Internacional de la Organización de Innovación Biotecnológica, Fauci afirmó que el coronavirus es su peor pesadilla, porque se juntan diferentes factores letales y que no se conocen aún los efectos a largo plazo de la enfermedad. También, el experto estadounidense aclaró que se trata de un virus nuevo, fácilmente transmisible, el cual afecta a las vías respiratorias y tiene una capacidad alta de causar graves daños a los enfermos. Asimimso, Fauci comparó esta pandemia con otros brotes de enfermedades como el ébola o el VIH, y afirmó que el coronavirus es mucho peor que todos ellos.



Allanan cárcel en Argentina por el caso del espionaje ilegal del Gobierno de Mauricio Macri



La cárcel de Ezeiza y los domicilios de cuatro personas del Servicio Penitenciario Federal fueron allanados este miércoles en medio del escándalo de un supuesto espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia, en el Gobierno de Mauricio Macri. Según medios de prensa, por orden del juez federal Federico Villena, agentes de Gendarmería y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanaron el penal para buscar evidencias sobre un sistema de escuchas a exfuncionarios y empresarios detenidos en ese lugar. De los ocho expedientes abiertos hasta ahora por el presunto espionaje durante la gestión de Macri, hay uno que parte de una denuncia en la que se cree que en la cárcel se grababa hasta las conversaciones con abogados y familias de empresarios y exfuncionarios detenidos. En esta jornada, además se registraron los domicilios del titular de la Dirección de Análisis de Información del área de inteligencia, Claudio Suriano, del jefe de Asuntos Internos, Miguel Angel Perrota, del director principal de Seguridad, subprefecto Juan Silveira y del asesor del jefe del Servicio Penitenciario, Fernando Carra, reportó Página 12.



Alertan senadores que las tropas de Estados Unidos en Colombia buscan una confrontación internacional



Senadores de los partidos opositores en Colombia consideraron este miércoles que la presencia de tropas de Estados Unidos en su país tiene entre sus objetivos una eventual confrontación internacional y entrar en alianzas con grupos irregulares. En un debate virtual del Congreso para escuchar al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sobre la llegada al país de los militares estadounidenses sin el consentimiento del Congreso, el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, explicó que demostrarán la responsabilidad del gobierno de Iván Duque de colaborar con ese propósito. Este debate fue sido citado para señalar la responsabilidad del presidente de la República y del Gobierno Nacional en la violación de nuestra Constitución y de nuestra soberanía por medio de la imposición de la presencia ilícita e ilegítima de tropas de Estados Unidos en nuestro territorio, enfatizó Cepeda. Sus palabras fueron apoyadas por los senadores Antonio Sanguino de Alianza Verde y Gustavo Petro, de Colombia Humana, quienes coinciden en que la intención de estas tropas estadounidenses en el país es azuzar un conflicto internacional.



Revela nuevo sondeo la caída del nivel de aprobación del presidente Donlad Trump



El índice de aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó 10 puntos porcentuales entre mayo y junio, según la última encuesta de Gallup publicada hoy. Los nuevos números, que muestran que la desaprobación de Trump alcanzó un 57 por ciento y la aprobación fue de un 39 por ciento, esto representa uno de los mayores índices de rechazo a la gestión en un solo mes para un mandatario. También, Gallup mostró que en pasado mes de mayo el jefe de Estado contaba con el 49 por ciento de aprobación y un 48 de desaprobación. Esta caída muestra que cada vez son más estadounidenses que están en desacuerdo con el manejo de Trump de la pandemia del nuevo coronavirus y de las protestas en todo el país contra la brutalidad policial. Mientras, que otra encuesta de NBC News / Wall Street Journal, mostró que el 80 por ciento de los votantes registrados consideró que las cosas en los Estados Unidos estaban 'fuera de control' por el manejo y respuestas del presidente Donald Trump.



Reporta China once nuevos casos importados de la COVID-19



El Ministerio de Salud de China informó hoy once nuevos casos importados de la COVID-19, seis de ellos diagnosticados en Shanghái, tres en la provincia de Cantón, uno en Tianjin y el otro en Fujian. Mientras, en las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud no registro ninguna nueva muerte a causa del coronavirus, por lo que el número de fallecidos se ha mantenido en 4 mil 634 y la cifra de contagios hasta el miércoles ha ascendido a 83 mil 057. Además, cuatro pacientes fueron dados de alta durante el miércoles tras recuperarse de la COVID-19, 62 personas continúan en tratamiento médico en hospitales, y total, 78 mil 361 personas se han recuperado la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus en China. El número de casos importados del extranjero aumentaron a mil 797, de ellos, mil 736 se han recuperado y 61 permanecen en el hospital, ninguno de ellos se encuentra en estado grave.



Ve posible el Ministro de Sanidad de Italia otro brote del coronavirus en su país



El ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, al intervenir este jueves en la Cámara Baja del Parlamento declaró que podría llegar una nueva oleada del nuevo coronavirus. 'Una segunda oleada o un recrudecimiento es posible', señaló Speranza, y precisó que 'la epidemia no ha terminado, todavía hay focos de contagio activos, el virus sigue circulando'. Al mismo tiempo, el ministro de salud italiano aseveró que la situación epidemiológica en el país está mejorando, 'se reduce la curva de contagio, muchas regiones no tienen nuevos casos o están cerca de cero, disminuyen los decesos, mientras la tasa de reproducción del virus se encuentra bajo el umbral de uno en todo el país'. También, el ministro de sanidad italiano, Roberto Speranza advirtió que, a pesar del retroceso de la pandemia, no se puede bajar la guardia, 'es indispensable la distancia social, el uso de las mascarillas y la higiene personal'. A nivel global, Italia sigue siendo uno de los países más afectados por la COVID-19, con 235 mil 763 casos registrados, 34 mil 114 fallecidos y 169 mil 939 recuperados.



