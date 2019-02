Rechaza Venezuela nuevas amenazas de agresión militar de Donald Trump

2019-02-19 08:13:39 / web@radiorebelde.icrt.cu

El presidente venezolano Nicolás Maduro rechazó que su par estadounidense Donald Trump trate de imponer en Venezuela su pensamiento único de los supremacistas de la Casa Blanca, publicó Telesur. Después de que Trump amenazara a Venezuela desde Florida, el presidente venezolano respondió, "¿Qué es lo que ama Trump de Venezuela? Petróleo, coltán, diamantes; pero lo peor es que haya gente de Venezuela que les sirva de títeres, lo de la ayuda humanitaria es un show, nos roban 30 mil millones de dólares y nos ofrecen 20 millones en comida podrida. Al llamado a la desobediencia que hizo Trump a la Fuerza Armada venezolana, el presidente Maduro rechazó que Trump le dé órdenes a Venezuela, y la respecto el presidente venezolano señaló, "¿Quién es el comandante en jefe constitucionalmente? ¿Trump desde Miami? Ellos se creen dueños del país". Asimismo, en el acto de instalación del Consejo Presidencial para la Ciencia, Tecnología e Innovación, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro informó que llegarán al país 300 toneladas de medicamentos desde Rusia de forma legal y explicó que países han ofrecido ya su ayuda a través de las Naciones Unidas, que ha sido aceptada. También, y mediante un comunicado, el gobierno venezolano mostró su rechazo a las nuevas amenazas de agresión militar por parte del presidente estadounidense, Donald Trump que en esta ocasión se hicieron extensivas a Cuba y Nicaragua.

La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que nuevamente el Presidente de EEUU @realDonaldTrump amenaza al país con una agresión militar, en clara violación de los principios del Derecho Internacional y la Carta de la ONU. Comunicado: pic.twitter.com/SgAYF7bFsU — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 19 de febrero de 2019

Avanza el Ministerio de Justicia venezolano la investigación contra el diputado Juan Guaidó



El Ministerio Público (MP) avanza en la investigación sobre la usurpación de poderes por parte del diputado de la Asamblea Nacional, Parlamento en desacato, Juan Guadió, tras autoproclamarse presidente interino de Venezuela, reportó Prensa Latina. Las primeras medidas dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el representante del partido opositor Voluntad Popular, se centraron en la prohibición de salida del país, enajenación de bienes y bloqueo de cuentas, reiteró el fiscal general, Tarek William Saab. En declaraciones a la prensa, William Saab enfatizó que los elementos probatorios de las violaciones constitucionales realizadas por Guaidó desde el 23 de enero serán presentados públicamente. También, el fiscal general destacó la gravedad de la usurpación de cargos de elección pública, especialmente de dos instituciones como el Poder Ejecutivo y Legislativo. Asimismo, William Saab aseguró que las acciones de Guaidó son la continuación de las maniobras golpistas de la derecha aupada por el Gobierno de Estados Unidos contra la Revolución bolivariana. Por otra parte, el fiscal general, Tarek William Saab denunció que el estatus de transición asumido por la oposición autoriza a Washington a invadir militarmente a Venezuela.



Demandarán 16 estados a la administración de Trump por decretar la emergencia nacional



Dieciséis estados norteamericanos presentaron una demanda contra la Administración Trump por declarar la emergencia nacional por el muro fronterizo con México y robar los fondos de los contribuyentes, escribió el fiscal general de California, Xavier Becerra, en su perfil de Twitter. Estamos demandando al presidente Trump para evitar que robe unilateralmente los fondos de los contribuyentes legalmente reservados por el Congreso para la gente de nuestros estados, y la oficina de la presidencia no es un lugar para teatro, se puede leer en la publicación de Becerra. Conforme establece el Artículo 1 de la Constitución de EE.UU., la destinación de fondos presupuestarios es competencia exclusiva del Congreso. Sin embargo, el estado de emergencia nacional, justificado por la llegada masiva por la frontera sur de inmigrantes ilegales y de drogas, le otorga temporalmente este poder especial al presidente. Según declaró la Casa Blanca el pasado viernes, la emergencia nacional permitiría al presidente disponer de hasta 8 mil millones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México, en vez de lo acordado por los republicanos y demócratas del Congreso.



Hallan en Siria un almacén de armas israelitas y estadunidenses



Unidades del ejército sirio hallaron abundante parque de armamento de fabricación israelí y estadounidense en una zona rural de la provincia de Damasco. Las fuentes militares mostraron en videos y fotos, misiles israelíes y estadounidenses, gran cantidad de municiones, proyectiles de mortero y para diversas armas medianas y ligeras, que pertenecían a los terroristas. Los pertrechos incluyen municiones de ametralladoras, proyectiles de tanques y cañones, además de cientos de misiles GRAD, misiles antitanques y cohetes con las marcas de fábrica originales. En las operaciones fueron rastreados túneles y cuevas y de acuerdo con las imágenes, buena parte del equipamiento está en buen estado de conservación.



Protestan los argentinos frente a embajada de Estados Unidos contra injerencia en Venezuela



Medios internacionales informan que cientos de personas marcharon este lunes en Argentina hacia la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para manifestar su rechazo al injerencismo de ese país en Venezuela y respaldar al presidente Nicolás Maduro. La convocatoria fue realizada por el Comité Argentino de Solidaridad con Venezuela en el marco de la campaña internacional para exigir a Washington que deje de intervenir en los asuntos internos de la nación suramericana. Los participantes exclamaron “que registren la dignidad de un pueblo que lucha, que no da el brazo a torcer, que nos vea el mundo entero que la dignidad de Venezuela y de Latinoamérica se respeta”. Además, reiteraron que "Venezuela no está sola" y llamaron al presidente estadounidense, Donald Trump, a "sacar las manos" de ese territorio, luego de las nuevas sanciones impuestas que perjudican el desarrollo de la población.

Marchan en #Argentina contra injerencismo de #EEUU en #Venezuela → https://t.co/XvZCk7tzO4



Hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores se concentraron con banderas y pancartas que reiteraban el apoyo absoluto a la Revolución Bolivariana pic.twitter.com/NM3mAM2c3O — teleSUR TV (@teleSURtv) 19 de febrero de 2019

Rechaza Corte Suprema la solicitud de Uribe de anular proceso que se le sigue por corrupción



La Corte Suprema de Justicia de Colombia rechazó la solicitud de nulidad propuestas por los congresistas del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada por los procesos contra ellos dos por los delitos de soborno y fraude procesal. Los miembros de la Corte Suprema negaron la solicitud realizada por los congresistas y solicitaron mantener las investigaciones, pues las mismas se mantienen el marco de la constitución, indica Telesur. El expresidente Álvaro Uribe y Prada son investigados por los delitos de sobornos y fraude procesal que se remonta a 2018. Según las investigaciones, Uribe convenció a Juan Guillermo Monsalve (principal testigo contra el expresidente), para que retirara las acusaciones que lo vinculan con organizaciones paramilitares en Colombia.



