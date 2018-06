Rechazan en Alemania declaraciones del embajador de EE.UU.

2018-06-05 14:34:48 / web@radiorebelde.icrt.cu



Embajador de Estados Unidos, Richard Grenell



Una amplia polémica se ha generado en Alemania por unas declaraciones del embajador de Estados Unidos, Richard Grenell, a favor del populismo y el conservadurismo en Europa.



En una reciente entrevista concedida a la edición británica del diario digital estadounidense de extrema derecha Breitbart, Grenell llamó a fortalecer las fuerzas conservadoras y populistas en el Viejo Continente.



Grenell puso de ejemplo a Trump para animar a los votantes europeos, al afirmar que la elección del magnate como presidente muestra a las personas que No se puede sencillamente permitir que la clase política de Europa determine, antes de unos comicios, quién va a ganar y quién debería presentarse.



Según Grenell, se está en un momento muy poderoso cuando se puede ver más allá de lo que piensa un grupo de una élite muy pequeña, que dice que No tienes posibilidades de ganar o que nunca ganarás o que se burlaron de ti desde el principio, en alusión a lo ocurrido con Trump durante la contienda por la presidencia.



La proclamación por el embajador estadounidense de sus deseos de fortalecer a las fuerzas populistas y conservadoras europeas, y de animar a los votantes a hacerlo, provocaron en Alemania peticiones de dimisión y cese incluidas, por considerar que suponen un pronunciamiento político impropio de un representante diplomático.



El expresidente del Partido Socialdemócrata, Martin Schulz, aseguró que las declaraciones de Grenell suponen algo "intolerable" y exigió que sea relevado como embajador estadounidense en Berlín.



"Lo que hace este hombre es insólito en la diplomacia internacional", afirmó Schulz, quien recordó que Grenell, en lugar de mantenerse neutral, actúa como el representante de un movimiento político.



Para Schulz, lo sucedido es "escandaloso", porque si un embajador alemán dijera en Washington que está allí para fortalecer a los demócratas, sería expulsado inmediatamente.



La presidenta de la facción parlamentaria del partido La Izquierda, Sarah Wagenk-necht, reclamó el relevo del embajador estadounidense y comentó que si el Gobierno alemán se toma en serio la soberanía democrática del país, No debería invitar a Grenell a una charla tomando un café, sino expulsarlo inmediatamente.



Sin embargo, el ministro de Exteriores, Heiko Maas, eludió este martes las críticas a Grenell, y solo comentó que será uno de los temas del encuentro previsto del diplomático estadounidense con el secretario de Estado, Andreas Michaelis, mañana.





Senadora demócrata, Jeanne Shaheen



Las declaraciones de Grenell también suscitaron críticas en Estados Unidos, como las de la senadora demócrata, Jeanne Shaheen, para quien si el embajador en Alemania no está preparado para evitar hacer afirmaciones políticas, entonces debería ser destituido de inmediato.



El Departamento de Estado intentó aclarar la situación y remarcó que los embajadores estadounidenses no apoyan a partidos políticos.



Richard Grenell es uno de los hombres de confianza de Donald Trump, y No es la primera vez que genera polémica como embajador en Berlín desde el pasado 8 de mayo.



Anteriormente advirtió a las empresas alemanas de que No deben seguir invirtiendo en Irán, después del anuncio unilateral de Estados Unidos de abandonar el acuerdo nuclear con la República Islámica.



Richard Grenell No ha dudado tampoco en alabar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ni a la hora de mostrar su simpatía por movimientos de derecha como el Frente Nacional en Francia.



(Noticiero Nacional de Radio)