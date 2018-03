Rechazan exclusión de Venezuela en Cumbre de las Américas

El Gobierno de Nicaragua publicó una carta en la que manifiesta su rechazo ante la decisión de Perú de excluir a Venezuela de la VIII Cumbre de las Américas, que se celebrará el próximo mes de abril. La misiva fue difundida través de los medios oficiales, luego de que la canciller peruana Cayetana Aljovín, confirmara que recibió la carta. Sin embargo, la diplomática indicó que "nada cambia" porque es "una decisión tomada". La declaración manifiesta que este es un "acto contrario a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y a la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz", suscritas por jefes de Estado que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en la que también está Perú como país miembro. El Gobierno presidido por Ortega recalcó que “actos como éste van en contra de los fundamentos jurídicos y políticos que sustentan las Cumbres de las Américas, que procuran la igualdad y el respeto entre los Estados miembros”.



Bajo asedio extremista, caravana Lula por Brasil prosigue su marcha



Bajo el denunciado asedio de milicias armadas por la extrema derecha en el estado de Río Grande do Sul, la caravana Lula por Brasil continuará hoy su cuarta etapa en la tricentenaria municipalidad de Sao Borja. El programa de este miércoles estará centrado en la visita del fundador del Partido de los Trabajadores a lugares de recordación de los exgobernantes brasileños Getulio Vargas y Joao Goulart y del líder nacionalista y quien fuera gobernador de esa entidad federativa Leonel Brizola. En un vídeo difundido a través de las redes sociales, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que con el programa de hoy quería rendir homenaje a Vargas, Jango y Brizola y a todas las conquistas laborales conseguidas a partir de la década de 1940 y que en la actualidad son destruidas por el gobierno golpista de Michel Temer. La víspera, en conferencia de prensa, la presidenta nacional del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, denunció la actuación violenta de milicias profesionales que actúan en la región Sur del país. Manifestó la dirigente partidista que “La caravana pacífica y democrática del expresidente Lula está siendo amenazada y agredida por milicias armadas por la extrema derecha aquí en Río Grande do Sul, con características fascistas”, y agregó que éstas utilizan la violencia física contra los manifestantes que están con el exdignatario. Afirmó que la situación es grave y reclamó de las autoridades brasileñas providencias en el sentido de resguardar la seguridad y la integridad de Lula y de la exmandataria Dilma Rousseff.



Anuncia Rusia la liberación de gran parte de la Gutha Oriental, en Siria



El ministro ruso de Defensa, Serguei Shoigu, anunció hoy la liberación del 65 por ciento de la ciudad siria de Goutha Oriental, de donde, informó, salieron en cinco días 80 mil personas, en su mayoría civiles. Durante una reunión ampliada con el colegio militar a cargo de la operación en Siria, Shoigu aconsejó a las potencias occidentales dejar a un lado los intentos de emplear a los terroristas en beneficios de sus intereses, una práctica que consideró contraproducente. El ministro de Defensa se refirió a la labor en la operación para evacuar a la población de Goutha Oriental del Centro Ruso de Reconciliación que también organizó la entrega de 427 toneladas de alimentos, siete mil colchones y 91 mil 810 raciones de comida. Además, señaló que a la zona llegaron tres convoyes de ayuda humanitaria de la ONU, con 445 toneladas de alimentos. Por su lado, el presidente Vladimir Putin se reunió con el Consejo Nacional de Seguridad para analizar la situación en Goutha Oriental, indicó el vocero del Kremlin. El pasado viernes, los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia, Irán y Turquía dialogaron en Astaná sobre la aplicación de medidas de seguridad en las zonas de distensión en Siria y de los acuerdos del Congreso de Diálogo sirio, celebrado en Sochi.



Francia a la expectativa tras detención de expresidente Sarkozy



Francia sigue hoy a la expectativa tras la detención del expresidente Nicolás Sarkozy, quien debió prestar declaración ante la justicia en el marco de una investigación sobre presunto financiamiento ilegal de su campaña electoral en 2007. La información sobre el arresto se conoció la víspera y de inmediato captó la atención mediática, además de generar numerosas reacciones por parte de políticos afines y rivales. Numerosos integrantes de su partido, el conservador, y los Republicanos, manifestaron el respaldo al político, incluido el actual presidente de la formación, Laurent Wauquiez. Por otro lado, políticos de otros partidos indicaron que si la justicia llegó a este punto, es porque hay motivos, y muchos consideran escandalosos los hechos por los que el exmandatario está acusado. Todo parece indicar que la detención se extenderá por 48 horas y al final de este periodo Sarkozy podría ser imputado formalmente. La investigación busca determinar si el político recibió financiamiento ilegal procedente de Libia, en particular del gobierno del entonces presidente Muamar el Gadafi, sobre lo cual existen varios documentos y testimonios comprometedores. Algunas de las evidencias son unos registros del entonces ministro de Petróleo de Libia, Choukri Ghanem, en los cuales se mencionan varios pagos a Sarkozy.



Asegura Rafael Correa que Lenín Moreno es el Temer de Ecuador



El expresidente ecuatoriano Rafael Correa criticó las recientes posturas y medidas del presidente de Ecuador, Lenin Moreno, después de que lo comparara con el primer mandatario brasileño, Michel Temer, acusando a ambos de ser traidores que venden a su patria ante las potencias mundiales. En un acto en la localidad brasileña de Sant'Ana do Livramento, Correa aseguró que Lenín Moreno traicionó a la revolución ciudadana, y totalmente entregado a la derecha, entrega Ecuador a los poderes de siempre. El exmandatario ecuatoriano censuró las persecuciones judiciales promovidas por ambos primeros mandatarios en funciones de Brasil y Ecuador contra los opositores, y denunció que se trata de la judicialización de la política. Correa comparó la situación de Lula con la del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, que según él, ha sido condenado “sin una sola prueba en su contra a 6 años de cárcel por el delito de asociación ilícita relacionada al caso de corrupción de Odebrech”.



México rompe récord en ataques contra periodistas



Un nuevo informe en México se declaró que en la gestión de Enrique Peña Nieto se registran más hechos de violencia contra periodistas, con alrededor de más de mil agresiones cometidas entre 2012 y 2017. En un texto denominado "Democracia simulada, nada que aplaudir" revela que la referida cifra es la más alta desde que comenzaron a investigar las agresiones contra comunicadores en el país, en 2007.

Según el documento, el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido el más violento para los periodistas con respecto al mandato del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), con 894 agresiones cometidas. Mientras, el 2017 fue calificado como el más fuerte en este sentido para México con un incremento del 53 por ciento en relación con el 2013, cuando Peña Nieto empezaba su gestión.



