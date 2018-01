Rechazan palestinos chantaje financiero de Trump

Líderes palestinos rechazaron el chantaje del presidente Donald Trump, quien amenazó con cortar la ayuda financiera de Estados Unidos al gobierno de la Autoridad Nacional Palestina.



"Le pagamos a los palestinos cientos de millones de dólares al año y no obtenemos ningún agradecimiento ni respeto", escribió Trump por la red social Twitter, para amenazar seguidamente con detener los pagos de ayuda que otorga Estados Unidos a los palestinos, porque éstos no están dispuestos a conversar sobre la paz con Israel.

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue...