Rechazan Pastores por la Paz bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

2019-09-23 07:03:27 / web@radiorebelde.icrt.cu

La Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria: Pastores por la Paz, rechazó en una declaración la expulsión de dos diplomáticos cubanos.



Pastores por la Paz se une a otros en Estados Unidos y el mundo para expresar la conmoción, enojo y la más enérgica condena del último movimiento de la administración del presidente Donald Trump contra Cuba, expuso la entidad.



Cuba no es una amenaza para la paz mundial, ni para el bienestar del pueblo de Estados Unidos, señala el texto, que recordó que miles de norteamericanos viajaron a la mayor de las Antillas y regresaron con cálidos recuerdos.



Más de 250 estadounidenses recibieron una beca para estudiar en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, junto con los miles de jóvenes de África, Asia y América Latina que también regresaron a sus propios países para ejercer esa carrera.



También el texto critica que Washington impide a los agricultores norteamericanos vender sus cultivos a Cuba, y los avances médicos del país antillano no están disponibles para los enfermos estadounidenses.



En tanto, agregó, los médicos cubanos que trabajan en el exterior son insultados y hostigados por una nueva política de Estados Unidos.



De acuerdo con los pastores por la paz, la serie de ataques de Trump contra las relaciones bilaterales no beneficia a las personas de ninguno de los dos países ni al mundo.



Finalmente, la fundación, que este año celebró la edición 30 de sus caravanas hacia Cuba, se comprometió nuevamente a seguir el trabajo propio a favor de la solidaridad, la justicia y la autodeterminación.



(Haciendo Radio)

Del Autor