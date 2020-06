Rechazan varios gobernadores enviar efectivos de la Guardia Nacional a Washington, solicitados por Trump

2020-06-03 14:21:14 / web@radiorebelde.icrt.cu





Varios gobernadores rechazaron enviar efectivos de la Guardia Nacional, solicitados por Donald Trump para hacer una exhibición de fuerza militar a gran escala en la capital del país, Washington.



Entre los estados que han dicho no al pedido de Trump figuran Nueva York, Virginia, Delaware e Illinois, según destaca este miércoles la agencia noticiosa estadounidense AP. La AP se hizo eco de la preocupación del gobernador de Virginia, Ralph Northam, de que Trump hiciera mal uso de los efectivos y exacerbara las tensiones. De acuerdo con el reporte de AP, Norham se declaró en contra de enviar a hombres y mujeres de uniforme de la Guardia Nacional de Virginia, de mucho orgullo, para una foto en Washington.



Norham se refería al incidente del lunes cuando la policía desalojó con gas lacrimógeno a manifestantes pacíficos de un parque próximo a la Casa Blanca para que Trump pudiera caminar hasta una iglesia cercana y posar con una Biblia.



La oficina del gobernador de Delaware, John Carney, también confirmó que no enviará efectivos de la Guardia Nacional de su Estado, porque la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, no solicitó asistencia adicional, motivo invocado también por su colega de Virginia.



El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que no estaba enterado de solicitud alguna de despachar elementos de la Guardia Nacional local a Washington y afirmó que no habría accedido porque necesita a esos elementos en su propio estado.



El gobernador demócrata de Illinois, J.B. Ptrizker, declinó también enviar miembros de la Guardia Nacional de su Estado a Washington, mientras que el gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, anunció que continuaba evaluando la solicitud del gobierno de Trump.



Otros gobernadores fueron más receptivos, como el de Nueva Jersey, Phil Murphy, aunque aclaró que los efectivos de su estado fueron enviados explícitamente para proteger inmuebles y monumentos federales, mientras que el de Connecticut, Ned Lamont, matizó que Guardia Nacional Aérea de su región podría ayudar en asuntos de transporte.



El jefe de la Oficina de la Guardia Nacional, el general Joseph Lengyel, aseguró ayer que casi mil 500 efectivos iban a llegar el martes a Washington y otros cientos más este miércoles. A su vez, el Pentágono confirmó que ha trasladado unos mil 600 soldados del ejército estadounidense a la región de Washington.



La retórica militarista de Trump y el creciente papel de las fuerzas armadas de Estados Unidos suscitan el rechazo de varios sectores de la sociedad de la nación norteña, incluido algunos dirigentes actuales y anteriores del país.



Un general retirado de cuatro estrellas que fue presidente del Estado Mayor Conjunto, Martin Dempsey, advirtió que Estados Unidos no es un campo de batalla, y sus conciudadanos no son el enemigo.

Three concentric crises: the pandemic, a depressed economy, racial injustice. In each an opportunity, more than that an obligation, to improve. We can’t settle for back to normal. We must be “better than normal.” If not now, when? — GEN(R) Martin E. Dempsey (@Martin_Dempsey) June 1, 2020

Hasta funcionarios actuales del Pentágono se distanciaron de la amenaza de Trump de recurrir a las fuerzas militares en servicio activo, y aclararon en cambio que sería mejor confiar en la Guardia Nacional para hacer cumplir la ley cuando sea necesario.



Mientras, el senador demócrata por Oregón, Ron Wyden, denunció que el discurso fascista que Donald Trump ofreció al anunciar la posibilidad de utilizar al ejército está al borde de una declaración de guerra contra los ciudadanos estadounidenses.



Incluso, un asesor republicano, Brendan Buck, calificó como un acto singularmente inmoral que Trump usara la fuerza contra ciudadanos estadounidenses no para proteger propiedades, sino para calmar sus inseguridades.



“Vamos hacia el próximo escándalo, pero este ha sido un verdadero abuso de poder y no lo deberíamos olvidar”, sentenció Buck, en relación con la orden de Trump de reprimir el pasado lunes una marcha pacífica cerca de la Casa Blanca para abrirse camino a la Iglesia de Saint John y tomarse una foto con la biblia en la mano.



En general, los congresistas republicanos han optado por no hablar de esa carga policial, cuando se les ha preguntado sobre un suceso que sigue generando gran indignación en Estados Unidos.



Frente a la retórica de confrontación y guerra de Trump, y desafiando los toques de queda impuestos para frenar las concentraciones, los manifestantes tomaron el martes las calles de Estados Unidos, más incluso que el día anterior, por octava jornada consecutiva. Se espera que este miércoles no sea menos.



(Noticiero Nacional de Radio)