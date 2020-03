En Audio: Recibe Europa más médicos cubanos

En Audio: Recibe Europa ms mdicos cubanos



Fotos de la autora.



La viceministra de Salud Pública, Marcia Coba Ruiz, abanderó la brigada Henry Reeve que trabajará en el enfrentamiento a la pandemia Covid-19 en Andorra, segundo destino europeo de la colaboración médica cubana.



Hacia este pequeño principado independiente ubicado entre Francia y España viajaron 39 profesionales, en su mayoría con más de 10 años de experiencia laboral y otras misiones internacionalistas previamente cumplidas.



Antes de su partida, la Especialista de Primer Grado en Medicina Interna, Vilma Luisa Vargas, dejó a su familia y al pueblo cubano un mensaje alentador.







“Nosotros llevamos tres días con una preparación intensa en bioseguridad, y claro que voz a extrañar a mi hija, a mi nieto, a mi familia, a la gente del barrio y a todos mis pacientes; pero tengo que estar donde me necesitan ahora, y yo sé que a mi familia no le va a pasar nada porque aquí están mis compañeros, que al igual que yo están luchando duro y se están esforzando para que todo salga lo mejor posible.



“El pueblo cubano que esté confiado que aquí el personal de Salud lo está haciendo todo para salir de esta pandemia, que está resultando difícil para todo el mundo; y que esté confiado en que vamos a regresar sanos y salvos”.







En la brigada Henry Reeve con destino a Andorra también viajó la mayabequense Martha María García Soto, médico anestesióloga, a quien la noticia de su partida la sorprendió justo cuando celebraba el cumpleaños de su hija menor.



“Yo llegué el 22 de enero de la República Bolivariana de Venezuela, estábamos en el cumpleaños, y de repente la noticia de que me tenía que ir. Las primeras que me dijeron que debía fueron mis dos hijas, y aquí estoy.



“Mis expectativas son cumplir mi misión, hacer las cosas muy bien, y poner en alto el nombre de nuestro país y virar con la misión cumplida”.



Al llamado de la Organización Mundial de la Salud y ante las solicitudes de varios países han asistido hasta el momento 14 brigadas Henry Reeve con más de 500 profesionales de la Salud cubanos.



En esta tarea las enfermeras son las más demandadas, por la preparación con que cuentan en esta pequeña isla del Caribe.



Escuche la versión radial en nuestro Canal TeVeo

Del Autor

Nombre Email País Publicar email Si No Los comentarios deben basarse en el respeto a los criterios.

No se admitirán ofensas, frases vulgares ni palabras obscenas.

Nos reservamos el derecho de no publicar los que incumplan con las normas de este sitio.