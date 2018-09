Recibe Trinidad condición de Ciudad Artesanal del Mundo

2018-09-15





Tras varios siglos de fomentar una tradición en el complejo arte de las manualidades, la tercera villa de Cuba recibe el mayor de los premios en ese sentido: la condición de Ciudad Artesanal del Mundo, publica el diario Juventud Rebelde. Oficialmente será este sábado el hecho que la convierten en la primera urbe cubana y del Caribe en recibirlo, tras el exhaustivo análisis realizado por el Consejo Mundial de Artesanías, organismo fundado en la década de 1960 en Estados Unidos, dedicado al rescate y la conservación de esa forma de hacer en el orbe. En la ceremonia oficial, prevista para esta mañana en la Plaza Mayor, se le entregará el título a la Asamblea Municipal del Poder Popular de Trinidad. A partir de ahora Trinidad tiene un gran reto: mantener la condición, por lo que tendrá que desarrollar y fomentar proyectos de interés socioculturales y comerciales. Luego de 1988, cuando esta urbe formó parte de la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, junto al Valle de los Ingenios, no había merecido un reconocimiento de tanto impacto a nivel internacional. Naciones como China, India, Irán, Chile y Dinamarca ostentan el prestigioso título de Ciudad Artesanal del Mundo, un verdadero atractivo para que hasta ellas lleguen personas en busca de disfrutar sus artesanías como verdaderas expresiones de su autenticidad.



Presentarán hoy en Sábado del Libro tercera edición corregida y aumentada de Rita Montaner: testimonio de una época, de Ramón Fajardo Estrada



Rita Montaner: testimonio de una época, de Ramón Fajardo Estrada, obra en dos tomos que publica, en una tercera edición corregida y aumentada, la Editorial Oriente, será presentada, hoy 15 de septiembre, a las once de la mañana, en el tradicional espacio de promoción literaria Sábado del Libro, en la Calle de Madera, en la Plaza de Armas habanera. Pedro Pablo Rodríguez, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas; Miguel Cabrera, Historiador del Ballet Nacional de Cuba, y la profesora y soprano Gladys Puig se referirán en este encuentro, conducido por el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, al alcance de esta investigación, galardonada, en 1997, con el Premio de Testimonio Casa de las Américas y el Premio de la Crítica Literaria. Participarán, igualmente, en este Sábado del Libro, la primera actriz y directora teatral Antonia Fernández, nieta de La Única, quien dirá el poema «Una duda elegante para Rita Montaner», de César López, y la soprano Omaris Mirabal, con la interpretación de «Canto a Rita Montaner», de César Portillo de la Luz, en representación del Teatro Lírico Nacional, que dirige el maestro Roberto Chorens. Periodista de profesión, con un aval de más de cuatro décadas de ejercicio en la radiodifusión nacional, Ramón Fajardo Estrada atesora una amplia y galardonada relación de programas radiales dedicados al arte y la literatura de la isla. En su bibliografía aparecen, entre otras investigaciones centradas en figuras emblemáticas de la música cubana, los libros Rita Montaner, Déjame que te cuente de Bola, Yo seré la tentación: María de los Ángeles Santana y Ernesto Lecuona: cartas.



Reanuda Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba presentaciones de domingo



La Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba reanuda sus presentaciones habituales del domingo en la mañana, después del periodo vacacional, con un interesante programa que incluye en la primera parte, el estreno en Cuba del compositor colombiano Juan David Osorio y su obra Flow sin fronteras que «pretende hacer una reflexión sobre la idea de una ciudad sin límites internos impuestos desde la ilegalidad, en donde la vida se respete y se pueda caminar sin temor a perderla. Para representar lo anterior, la obra muestra cómo diversas influencias de músicas folclóricas y urbanas de Colombia y el mundo, tratadas a partir de diversas técnicas compositivas, pueden convivir dentro de un mismo discurso musical». En la segunda parte se escuchará la Sinfonía No. 2 en Re mayor, Op. 73, del representante del clasicismo romántico, el compositor y pianista alemán Johannes Brahms, todo bajo la dirección de la directora colombiana Cecilia Espinosa, que una vez más vuelve invitada al pódium de la Orquesta.



Reconocerá la UNEAC en Camagüey a director de orquesta Orlando Beltrán



En Camagüey, este domingo, la filial provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, realizará un homenaje al destacado flautista y director de la Orquesta La Bella Época, el maestro Orlando Rogelio Beltrán. A propósito del cumpleaños OCHENTA del destacado músico, el programa prevé la actuación de la orquesta, con una selección de lo más representativo de su repertorio. Varias instituciones culturales de la provincia entregarán reconocimientos al maestro Orlando Beltrán, quien, desde hace más de sesenta años, lleva por el mundo la música cubana con el sonido de la flauta, instrumento que aprendió a tocar, empíricamente, bajo la tutela del maestro Rafael Lay, en Cienfuegos. Este domingo, homenaje al director de la Orquesta La Bella Época, Orlando Beltrán, a propósito del cumpleaños ochenta del destacado músico.



Presentarán en Casa de las Américas volumen Choy-León. Obras y proyectos



De la mano de Ediciones Aurelia, llegará hasta la Sala Manuel Galich de la Casa el volumen Choy-León. Obras y proyectos. Works & Projects, que será presentado el miércoles 19 a las 4:00 p.m. El libro, que inaugura la Colección Arquitectura de la casa editora, ofrece una visión integral de la obra de los arquitectos José Antonio Choy y Julia León, junto a su equipo, al compilar artículos, fotografías e ilustraciones como documentación del proceso creativo y los resultados finales. Visiones, Obras y Proyectos, Lo nuevo y la memoria histórica, El compromiso con el contexto, Diseño interior y Colaboraciones, son los capítulos que conforman Choy-León. Obras y proyectos. Works & Projects, acompañados de un vasto material gráfico; con la edición de Claudia Acevedo y el diseño de Osmany Lorenzo. Una muestra de las fotografías contenidas en el libro, que descubren el universo arquitectónico creado por Choy-León, será inaugurada en el vestíbulo de la Casa una vez finalizada la presentación del libro, como complemento visual.



Anuncia Teatro La Proa puesta en escena de la obra ¡Cuidado, hay perros!



El espectáculo titiritero para toda la familia: ¡Cuidado, hay perros! subirá a la escena del Teatro La Proa, los dos fines de semana próximos: sábados 15 y 22 y domingos 16 y 23 de septiembre, a las 11 de la mañana. En la obra, es el llamado “mejor amigo del hombre” un pretexto para articular, en una misma pieza: canciones, poemas, rondas infantiles, juegos populares y chistes. Textos de Eliseo Diego, René Fernández Santana, Vinicius de Moraes, Ivette Vian, María del Rosario Basso y del folclore popular, incluyen esta obra de la autoría de Erduyn Maza.



Hoy sábado 15 de septiembre a las 2 pm, la Sabatina de Fresa y Chocolate

El espacio habitual que conduce el historiador Ernesto Limia Díaz, acoge como invitado al escritor Reynaldo González, Premio Nacional de Literatura. Serán presentadas dos de sus novelas más importantes: Siempre la muerte, su paso breve, que está cumpliendo 50 años, y La fiesta de los tiburones. Como parte de la actividad se podrá disfrutar de una presentación del Septeto Habanero, una de las agrupaciones más destacadas de la música popular en el país.



