Recibe Leal Título Doctor Honoris Causa en Relaciones Internacionales



Fotos de la autora.



La Habana, Cuba.- Con la presencia del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el consejo científico del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) Raúl Roa García, reconoció al Doctor en Ciencias Históricas Eusebio Leal Spengler con el Título de Doctor Honoris Causa en Relaciones Internacionales, convirtiéndose en la primera personalidad en firmar el libro de honor de esta institución.



Durante la lectura de la Resolución que ampara este gesto, Isabel Allende Karam, rectora del ISRI, reconoció el vínculo de Leal a las actividades relacionadas con la política exterior de la Revolución cubana desde su nombramiento como director del Museo de la ciudad de La Habana en 1967.



“Por más de medio siglo ha sido un promotor incansable de los conocimientos de la Historia, cultura y valores del pueblo cubano, y particularmente de su firme decisión de lucha por la independencia y soberanía plena, así como por la justicia social.



“Con su profundo saber del legado martiano, y las ideas del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, contribuyó con absoluta e inquebrantable lealtad, al mejor conocimiento y comprensión de los propósitos de la Revolución, del papel de su máximo líder y de las realidades de nuestro país en todo el mundo.







“Su trabajo incansable en defensa del Patrimonio y los valores de la nación cubana trasciende nuestras fronteras, y constituye un destacado y significativo aporte a la consecución de los objetivos de la Revolución cubana en el plano exterior.



“Tiene relevantes méritos en la defensa de los principios de la política exterior de la Revolución cubana, y ha sido y es poderoso sustento para la diplomacia revolucionaria cubana”.



Abel Prieto Jiménez, director de la Oficina del Programa Martiano, señaló que desde su posición de Historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal se ha convertido en la voz de Cuba dentro y fuera de la isla.



“Su gran cultura, su don de gentes, ese verbo que siempre deslumbra, su propia obra como historiador y gestor junto a Fidel del proyecto de restauración más creativo que puede imaginarse, lo han convertido en un embajador itinerante, capaz de tocar todas las puertas con la seguridad de que esas puertas se abrirán”.



En sus palabras de agradecimiento por recibir el Título de Doctor Honoris Causa en Relaciones Internacionales, Eusebio Leal Spengler hizo renuncia pública a la vanidad, porque “la vanidad no sirve, no ayuda, no construye”.



“Todo lo hice siguiendo esa vocación del caminante que nunca termina, y sobre todo creyendo que toda gloria y todo mérito merece a Cuba, nuestra madre amantísima. Desciendan sobre mí este día, oh madre, los colores que te hicieron gloriosa, colócame en la frente para no perecer con la vida, tu estrella solitaria. Y como ha dicho mi amiga y admirada Fina García: cuando me olviden los hombres, me recordarán las piedras”.



A la ceremonia asistieron además Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento cubano; Bruno Rodríguez Parrilla y José Ramón Saborit, ministros de Relaciones Exteriores y Educación Superior, respectivamente; así como jefes de instituciones y organizaciones, una representación del cuerpo diplomático acreditado en Cuba, estudiantes del ISRI Raúl Roa García y del Colegio Universitario San Gerónimo.





Del Autor