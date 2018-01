Recibió Elio Menéndez Diploma de Honor Deportivo

Foto tomada de Juventud Rebelde



Los tradicionales lazos entre el deporte cubano y los encargados de reseñar sus hazañas vivieron un momento especial cuando el veterano cronista Elio Menéndez fue agasajado por el presidente del INDER Antonio Becali Garrido y otros directivos del sector. Recibir el Diploma al Honor Deportivo en sencillo acto marcado por el cariño de sus vecinos del municipio Cerro generó una despedida de año diferente para este hombre modesto, solidario y comprometido, que a sus 87 años se mostró feliz y emocionado como un niño. En presencia de familiares, la vicepresidenta de la UPEC Aixa Hevia, autoridades del gobierno del territorio y amigos conocedores de su trayectoria revolucionaria, Elio se convirtió en el primer periodista en ostentar ese reconocimiento.



Satisfecho Carlos Martí con refuerzos y Alfredo Despaigne en los entrenamientos



Carlos Martí, quien el año pasado ganó el torneo con los Alazanes de Granma se siente satisfecho con los refuerzos escogidos y Alfredo Despaigne después de los entrenamientos. Al culminar la actividad en la cual en la cual los cuatro mentores escogieron sus tres refuerzos para los play-off, Martí comentó a la Agencia Cubana de Noticias su satisfacción por esos nuevos jugadores llamados a filas. Realmente, yo quería par de lanzadores. Pero como Granma terminó cuarto y yo era el último en pedir, otros mentores se me adelantaron y entonces me decidí primero por Yordan Manduley (HOL) y luego por Raúl González (CAV), comentó Martí.



Selecciona la AIPS a los tenistas Serena Williams y Roger Federer como los mejores atletas del 2017



Los tenistas Serena Williams y Roger Federer son para la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS) los número uno en su lista de mejores atletas del 2017. Esta es la cuarta vez que el suizo se lleva el máximo reconocimiento de la publicación especializada, que reunió un panel de 517 periodistas de 112 países para las votaciones. Por otra parte, el equipo español de fútbol, Real Madrid, fue declarado como el mejor del año, mientras que el premio a la mejor instalación para la prensa en eventos deportivos se lo llevó el Campeonato Mundial de la IAAF de Londres.



Advierte seleccionador de Alemania las dificultades del país para revalidar su título



El seleccionador nacional de Alemania, Joachim Low, advirtió de la oposición y las dificultades que tendrá Alemania en la odisea de revalidar su condición de campeón del Mundial de fútbol. «Alemania va a ser perseguida como nunca. Tendremos que desplegar fuerzas sobrehumanas si queremos ser de nuevo campeones del mundo», enfatizó el estratega, en declaraciones difundidas por la radio pública de Baviera.



Asegura Mijaín López que competirá en Tokio 2020



El luchador cubano del estilo grecorromano Mijaín López aseguró en esta capital que aunque falta mucho todavía, su pretensión es competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. «Ya pueden confirmarlo, Mijaín estará en Tokio, que se preparen mis rivales porque voy con todo en busca de mi cuarta medalla de oro olímpica, sería la mejor despedida para mí de los colchones», afirmó el gigante pinareño. Dueño también de cinco coronas en Campeonatos Mundiales de lucha declaró a la ACN que lo más cercano en su calendario competitivo serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.



Selecciona diario Marca a Lionel Messi como el mejor futbolista del mundo en 2017



El genio argentino Lionel Messi fue seleccionado como el Mejor Futbolista del Mundo en 2017, de acuerdo con el sondeo que realiza todos los años el diario Marca, de corte eminentemente madridista. Las actuaciones individuales han pesado más que los títulos. Al menos para los usuarios de MARCA.com, que han votado a Messi como el mejor futbolista del mundo en 2017, por delante de Cristiano Ronaldo, vencedor del Balón de Oro y el Premio FIFA The Best, expone el rotativo.



Participarán 80 tiradoras de 35 naciones en Copa del Mundo de espada de La Habana



Lideradas por la primera del ranking de la Federación Internacional de esgrima (FIE) Julia Beljajeva, de Estonia, unas 80 tiradoras de 35 naciones concursarán en la Copa del Mundo de Espada que acogerá La Habana del 19 al 21 próximos. El certamen, con asiento en el recinto ferial PABEXPO, comprende cruce de aceros exclusivamente entre damas los días viernes y sábado, dejando para el domingo los duelos entre conjuntos. Bronceada individual y oro por equipos en el Campeonato Mundial de Leipzig’17, Alemania, la derecha de 25 años que inició su carrera deportiva en el 2002 tuvo como año cumbre el 2013 durante la cita planetaria organizada por Budapest, capital de Hungría, donde se alzó con el metal dorado.





