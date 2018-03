Recibirán los argentinos el mes de abril con nuevos tarifazos

2018-03-30

Los argentinos recibirán el mes abril con el aumento de un 40 por ciento en el precio del gas, lo que se suma a los constantes tarifazos en los servicios desde que el presidente Mauricio Macri tomó el Gobierno, reportó Telesur. Al respecto, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, informó que a partir del próximo domingo las facturas de gas presentarán un aumento del 28 por ciento para los que más consumen y un 40 por ciento para los que menos utilizan el servicio. Este nuevo tarifazo de gas se convierte en el segundo durante este 2018, mientras que el salario mínimo para los argentinos no se incrementa desde julio del año pasado y no se espera un aumento sino hasta dentro de cuatro meses. Otro aumento que afectará a los ciudadanos argentinos será el costo del pasaje, que también iniciará a partir del mes de abril, el bus sufrirá un incremento del pasaje en un 11,4 por ciento en relación al costo de marzo, mientras que en los trenes en sus diferentes rutas se comenzará a pagar entre cinco y nueve pesos argentinos. Asimismo, los pasajes en Buenos Aires sufrieron un aumento del 13,4 por ciento en horas pico, por lo que para poder continuar su viaje los bonarenses deberán pagar 63 pesos argentinos unos 3,12 dólares. Por otro lado para el mes de mayo se espera que los servicios de aguas y cloacas tengan un incremento mínimo del 26 por ciento.



Aprueba CNE de Venezuela el registro electoral para los próximos comicios presidenciales



El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la aprobación del registro de votantes válido para los comicios presidenciales, así como de los consejos legislativos estaduales y municipales, a efectuarse en Venezuela el 20 de mayo, publicó Prensa Latina. En nota de prensa del ente electoral se reiteró que 20 millones 526 mil 978 venezolanos integran el padrón para la elección del presidente que regirá los destinos del país desde el 2019 hasta el 2025. Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral explicó, que 18 millones 919 mil 364 electores fueron habilitados para votar por los integrantes de los consejos legislativos, y explicó que esa diferencia radica en que los venezolanos que residen en el exterior no están inscritos para los comicios parlamentarios de los estados del país, y tampoco participan en estas elecciones quienes habitan en el Distrito Capital, un territorio que cuenta con un régimen administrativo especial. Para la definición del Registro Electoral se realizó una auditoría el 19 de marzo con la participación de representantes de los partidos políticos con aspirantes a los cargos a disposición en el país, recordó el CEN. Además, el CNE subrayó que se cumplieron con los lapsos correspondientes a los procesos de impugnación en los cuales el pueblo tuvo la posibilidad de verificar sus datos y reportar las inconsistencias en los casos pertinentes.



Unas 7.000 personas salieron de Guta Oriental hacia el norte de Siria



La agencia española EFE informó que unas 7 000 personas, entre ellas unos 2 mil 200 rebeldes, han salido en las últimas horas de Guta Oriental, siendo este el mayor grupo de evacuados que hasta ahora abandonaron esa región en las afueras de Damasco. Un primer grupo de esas personas llegaron a bordo de los autobuses a la zona de Qala al Madiq, en la provincia central de Hama para continuar camino hasta la vecina región de Idleb. Con estas personas ascienden ya a 37.000, entre civiles y combatientes, los evacuados de Guta Oriental que partieron hacia Idleb, en virtud de los acuerdos. Mientras, continúa la salida de personas de Guta Oriental hacia áreas en manos de las autoridades sirias de los alrededores de la capital. De acuerdo a los datos del Observatorio, al menos 105.000 personas hueyeron de lugares en poder de los grupos islamistas a zonas controladas por el ejército sirio a través de los corredores humanitarios habilitados por los efectivos gubernamentales. La agencia de noticias oficial siria, SANA, que citó una fuente militar, informó anoche de que las autoridades detuvieron a 36 supuestos terroristas, entre ellos seis mujeres, con cinturones de explosivos, que se encontraban infiltrados entre los civiles que están saliendo de Guta Oriental por los corredores. El objetivo de esos sospechosos eran detonar la carga explosiva que llevaban encima en los centros de acogida de desplazados para luego acusar a las autoridades sirias, añadió la fuente. Cuatro de las mujeres portaban los cinturones bomba adheridos a sus cuerpos, mientras que dos los llevaban en bolsos, precisó. Hay también un menor con cinco kilogramos de explosivos que los supuestos terroristas le obligaron a llevar.



Air France cancela 24 por ciento de vuelos por huelga salarial



La aerolínea Air France canceló hoy el 24 por ciento de los vuelos programados para este viernes a causa de la huelga convocada por sus trabajadores en demanda de un aumento salarial. De acuerdo con un comunicado, la compañía francesa solo asegurará el 80 por ciento de los viajes de larga distancia, el 70 por ciento de los de media, y el 80 por ciento de los vuelos nacionales. El reajuste se debe a que están acogidos al paro el 31,6 por ciento de los pilotos, el 28,3 por ciento del personal de cabina y el 20,4 por ciento de los empleados de tierra. Además de la acción de este viernes, los sindicatos de trabajadores de Air France convocaron a otras dos huelgas los días 3 y 7 de abril, como parte de la movilización iniciada en febrero en demanda de aumentos salariales. Los primeros paros tuvieron lugar el 22 de febrero y el 23 de marzo, ante la negativa de la empresa de acceder a las peticiones. La propuesta de la dirección de Air France es incrementar los sueldos en un uno por ciento, pero los empleados estiman justo un aumento del seis por ciento, teniendo en cuenta que las remuneraciones están congeladas desde 2011 a causa de la crisis. La empresa afirma que ello supondría un costo de 240 millones de euros, lo cual le resulta imposible de asumir.



Detienen a la directora general de la compañía propietaria del centro comercial de Kémerovo



Este viernes detuvieron a la directora general de la compañía propietaria del centro comercial incendiado en la ciudad rusa de Kémerovo. La portavoz del Comité de la Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, dio a conocer a los medios la detención de Yulia Bogdánova, quien tenía a su cargo la Fábrica de Confitería de Kémerovo. “El edificio del centro comercial, donde el 25 de marzo tuvo lugar un incendio que causó víctimas humanas, pertenecía a esta compañía”, agregó. De acuerdo con el informe, Bogdánova será acusada de violar las normas de seguridad contra incendios. Durante la investigación se estableció que Bogdánova, al ser responsable de la seguridad del centro, recibió reiteradamente notificaciones sobre las deficiencias de su sistema contra incendios. Sin embargo, esta, centrada únicamente en el arrendamiento de nuevos espacios comerciales, no tomó ninguna medida para eliminar las deficiencias.



Sismo de 6,9 sacude a Papúa Nueva Guinea



Un fuerte de sismo de magnitud 6,9 se registró este jueves en Papúa Nueva Guinea lo que despertó una alerta de tsunami, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El siniestro natural se originó a 145 kilómetros de la isla de Kimbe a una profundidad de 35 kilómetros, con un radio de afectación de 300 kilómetros. Aún se desconocen posibles víctimas y daños causados. A mediados de Febrero y principios de marzo de marzo varios sismo fueron afectadas al país isleño dejando pérdidas humanas y graves daños materiales.



