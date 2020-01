Reclama primer ministro de Irak retirada de las tropas de Estados Unidos

El primer ministro interino de Irak, Adel Abdul-Mahdi, pidió a Estados Unidos negociar el mecanismo para la salida de las tropas del Pentágono, en cumplimiento de la resolución aprobada por el parlamento del país árabe relativa a la salida de todos los militares extranjeros desplegados en el territorio nacional.



El pedido de Abdul-Nahdi se produjo durante una conversación que mantuvo con el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien habría llamado anoche al dirigente iraquí.



En un comunicado, Abdul-Nahdi confirmó hoy que solicitó a Pompeo enviar representantes a Bagdad para preparar los términos de la retirada militar, al tiempo que denunció violaciones estadounidenses a los acuerdos bilaterales.



Las palabras de Abdul-Mahdi a Pompeo sugieren que el primer ministro se mantuvo en la línea de sus declaraciones anteriores sobre la salida de los soldados norteamericanos, a pesar de los recientes indicios de un alivio de las tensiones que han estado a punto de convertir a Irak en el escenario de una guerra entre Irán y Estados Unidos.



Abdul-Mahdi reiteró que su país rechaza todas las violaciones de su soberanía, como el ataque del Pentágono que mató al general iraní Qassem Soleimani y a un alto comandante de una milicia chiita iraquí, Abu Mahdi al-Muhandis, el pasado viernes.



El primer ministro censuró también el lanzamiento de 22 misiles por parte de Irán contra bases iraquíes que albergan soldados estadounidenses, un operativo mediante el cual la República Islámica cumplió su promesa de vengar el asesinato del general Soleimani.

Tres días después del asesinato de Suleimani, el Parlamento de Irak aprobó una resolución que insta a poner fin a la presencia de tropas extranjeras en el país y les prohíbe usar su suelo, espacio aéreo o aguas por cualquier razón.



El primer ministro, Adel Abdul-Mahdi, está obligado a cumplir esa demanda, y ya limitó las actividades de la coalición internacional bajo mando de Estados Unidos, al reducirlas a trabajos de entrenamiento y asesoría, prohibiendo sus movimientos por tierra y aire.



Pero Estados Unidos insiste en que no piensa sacar sus tropas, y hasta el mismo Donald Trump amenazó con imponer a Bagdad sanciones como nunca antes ha visto, en el caso de que se concrete una retirada forzada de los militares norteamericanos.



Los principales mandos del Pentágono, incluyendo el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, y el secretario de Defensa, Mark Esper, han remarcado también que no tienen planes para sacar sus tropas de Irak.



En las últimas horas, la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, subrayó que cualquier delegación que Washington envíe a Bagdad, como solicitó el primer ministro, Adel Abdul-Mahdi, solo discutirá la asociación estratégica entre los dos países y no una posible salida de soldados.

At this time, any delegation sent to Iraq would be dedicated to discussing how to best recommit to our strategic partnership—not to discuss troop withdrawal, but our right, appropriate force posture in the Middle East.