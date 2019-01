Reconoce Nicolás Maduro a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

2019-01-28 07:36:10 / web@radiorebelde.icrt.cu

El presidente, Nicolás Maduro, destacó la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ante los planes golpistas promovidos desde Estados Unidos en complot con sectores de la oposición venezolana, publicó Prensa Latina. Al supervisar el desarrollo de los ejercicios militares en el Fuerte Paramacay, ubicado en la ciudad de Valencia, estado de Carabobo, el mandatario aseguró que la institución castrense será cada día más leal a la Revolución y a la Constitución de la República.

Nos estamos preparando para los ejercicios militares más importantes de nuestra historia, en homenaje al Bicentenario de Angostura. Su objetivo es acoplar toda la capacidad, operativa, organizacional, de armas y de unión cívico militar, para defender nuestra Patria. pic.twitter.com/TUsCWVn0uL — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 27, 2019

Denuncia Rusia que el Golpe de Estados en Venezuela es un plan pactado entre Guaidó y Trump



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que la declarada política injerencista del Gobierno estadounidense hacia la situación interna de Venezuela, constituye “el mayor peligro” que afronta el país latinoamericano, que en los últimos días ha sido testigo de un intento fallido del golpe de Estado por parte de los sectores opositores respaldados desde Washington, reportó Russia Today. Lo que está sucediendo en Venezuela es peligroso, pero el hecho más peligroso es lo que está ocurriendo allí bajo la interferencia estadounidense, que no se realiza por medio de complots ocultos sino que se trata de una intromisión directa. Nadie se molesta en ocultarlo, señaló el funcionario ruso en un programa televisivo local Moscú, Putin, Kremlin.



Emiten en Bolivia los resultados preliminares de los comicios primarios.



Prensa Latina informó que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE), María Eugenia Choque, informó hoy los resultados preliminares del conteo rápido de las históricas elecciones primarias realizadas en todo el país. Al respecto, Choque detalló en conferencia de prensa que el binomio Evo Morales-Álvaro García Linera, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), logró una participación de 349 mil 383 militantes habilitados con el 89 coma 76 por ciento de votos válidos, un 6 coma 29 por ciento nulos y 3 coma 95 por ciento en blanco, al verificar el 77 coma 24 por ciento de las actas.



Afronta Theresa May más presiones para cambiar la salvaguarda irlandesa en el pacto brexit



La agencia española EFE indicó que la primera ministra británica, Theresa May, afronta hoy renovadas presiones de sus colegas conservadores para lograr cambios sobre la salvaguarda irlandesa en el pacto del brexit que permitan que sea finalmente aprobado en la Cámara de los Comunes. En un artículo del dirio The Daily Telegraph, el exministro de Exteriores y abanderado de la salida de la Unión Europea (UE) Boris Johnson insiste en que, si se empeña, el Reino Unido puede conseguir que sea temporal o cancelable la polémica cláusula para prevenir una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte.



Consejo de Europa estudiará vulneraciones de DDHH en los 'chalecos amarillos'



La agencia EFE da a conocer que la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, estudiará este lunes en París las posibles vulneraciones de los derechos humanos durante el movimiento de protesta de los 'chalecos amarillos' que se inició en Francia en noviembre pasado. Según publicó en su red social Twitter, mantendrá reuniones con la controversia en Francia, ya que los 'chalecos amarillos' les consideran peligrosos para la seguridad de los manifestantes.



Ataca Siria a terroristas en Idlib y Hama



Según informó el domingo la agencia siria oficial de noticias SANA, las fuerzas del Ejército destruyeron posiciones fortificadas y atacaron concentraciones de terroristas en el campo norte de Hama y en el campo sur de Idlib en represalia por sus repetidas violaciones del acuerdo de la zona desmilitarizada, establecida por Rusia y Turquía en el noroeste del país árabe. Citando a su reportero en el terreno, SANA explicó que el Ejército del país árabe llevó a cabo bombardeos concentrados contra posiciones del grupo terrorista el Frente Fath Al-Sham, antiguamente conocido como el Frente Al-Nusra y contra sus grupos afines en la ciudad de Al-Tamana, sur de Idlib.



(Haciendo Radio)