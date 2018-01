Reconocen trabajadores aportes de las Fuerzas Amadas Revolucionarias

2018-01-27 13:39:49 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) reconoció este sábado la participación de los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en el proceso de recuperación del país, tras los daños provocados por el huracán Irma.



De acuerdo con el reporte de la periodista Margarita Torres, durante el Pleno que sesiona en La Habana, presidido por el miembro del Buró Político y Secretario General de la CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento, se entregó la bandera de Proeza Laboral a siete unidades y entidades de las FAR.



Al hacer uso de la palabra, el miembro del Buró Político del Partido y Vicepresidente del Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa, destacó la gestión de las FAR en la prevención, enfrentamiento y recuperación de los enormes daños causados por el evento meteorológico.



Valdés Mesa se refirió a la contribución de los combatientes de esa fuerza en el perfeccionamiento y fortalecimiento de la defensa del país, sus aportes extraordinarios de la economía, así como a su participación en tareas sociales.



En la tradicional rendición de cuenta a los trabajadores, el Jefe de la Dirección Política de la FAR, General de Brigada Jorge Luis Méndez de la Fe, informó que en el 2017 el país recaudó más de 47 millones de pesos por concepto de Mi Aporte a la Patria, y ofreció detalles sobre los resultados en el cumplimiento de diferentes tareas.



Ante las diferentes estructuras sindicales, Méndez de la Fe reiteró, en nombre de los miembros de las FAR, que la guerra de todo el pueblo será la única garantía de victoria ante cualquier adversario.



(Noticiero Nacional de Radio)