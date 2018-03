Recorre Viceministro primero de las FAR Feria Informática 2018



El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Héroe de la República de Cuba General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, Viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Jefe del Estado Mayor General realizó un recorrido por la Feria Internacional Informática 2018, en el recinto ferial Pabexpo en La Habana.



Grisel Reyes León, Presidenta del Comité Organizador de la feria acompañó a López Miera en el recorrido realizado por los diferentes stands. El Viceministro primero de las FAR visitó los stands del Sistema bancario, HUAWEI, ETECSA, GEDEME, la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) y de la Empresa de Servicios de Telecomunicaciones a los Órganos de la Defensa.







La Feria Internacional de tecnología está conformada por 51 stand, con dos mil 210 metros cuadrados de área expositiva, abarcando temas asociados a las telecomunicaciones y a las tecnologías de la información y la Comunicación.



El Viceministro primero de las FAR, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, en su recorrido por la Feria Informática 2018 pudo apreciar en el stand central del evento expositivo los proyectos que integran distintos programas de informatización que se desarrollan en el país.



