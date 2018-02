Recuerdan en Cuba centenario del Ejército Rojo



Recuerdan en Cuba centenario del Ejército Rojo. Fotos: Carlos Serpa Maceira



Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) rindieron homenaje en La Habana el centenario de la fundación del Ejército Rojo, en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.



“Nuestro pueblo combatiente y en especial las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Enviamos un saludo entrañable a nuestros hermanos de armas que nacieron de aquel Ejercito el 23 de febrero de 1918, y que hoy son unas potentes Fuerzas Armadas”, afirmo el miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) General de Brigada Jorge Luis Méndez de la Fe, Jefe de la Dirección Política de las FAR, al hacer uso de la palabra en el acto político cultural por la efemérides en la Sala Universal de las FAR.



Al encuentro asistió el miembro del Buró Político del PCC General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, Viceministro primero de las FAR, y otros jefes y oficiales de la institución armada y del Ministerio del Interior.







Estuvieron presentes los excelentísimos señores Mijaíl Leonidovich Kaminin, y Alexander Nicolaevich Alexandrov, embajadores de la Federación de Rusia, y de la República de Belarus en Cuba respectivamente.



El vicealmirante Lionin Sujanov, Jefe del Grupo de especialistas militares rusos destacó en sus palabras la larga y fructífera trayectoria de colaboración militar entre ambos países, lo que contribuyó de forma apreciable del poderío defensivo de las FAR.



Una representación del cuerpo militar diplomático acreditado en la isla también estuvo presente en la recordación conocida también por el Día de los Defensores de la Patria.

