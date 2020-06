Recuerdan a Manuel Corona a 140 años de su natalicio 2020-06-18 06:14:28 / Haciendo Radio

El reconocido compositor Manuel Corona, autor de Longina, joya musical del pentagrama cubano, arriba al aniversario 140 de su natalicio, recordó este miércoles el Instituto Cubano de la Música. Corona es conocido como uno de los cuatro grandes de la canción trovadoresca cubana, junto a los santiagueros Sindo Garay, Alberto Villalón y Rosendo Ruiz.. El artista, natural de Caibarién, alcanzó su esplendor en los comienzos del siglo XX, una época dorada para la música cubana. Se le considera el autor que más contestaciones musicales hizo a sus contemporáneos, las cuales resultaron fruto de la admiración y la cordial rivalidad existente entre los autores, en una práctica común en esa época.



Social: una revista que no pasa de moda



La historia del periodismo, de la ilustración, e incluso de la cultura cubana, tienen necesariamente en la revista Social un sitio de encuentro. A 104 años de su primer número, aún constituye un ejemplo de lo mejor de la vanguardia artística y literaria de la época. Como homenaje a la excelente publicación, la Dirección de Patrimonio Documental de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana presenta la exposición virtual Portadas de «Social»: vanguardia gráfica del periodismo cubano, la cual está disponible en el sitio web Habana Cultural. La selección de portadas para esta muestra responde a un criterio estético e histórico, y también a la calidad de los ejemplares físicos. Esta Dirección desarrolla un proyecto de digitalización de la colección de la revista en colaboración con la Universidad Los Ángeles, California, con el fin de preservarla.



La EGREM promueve Jóvenes Clásicos con Fabré



La EGREM no ha detenido su accionar en medio de las restricciones a que obliga la pandemia del coronavirus, y durante este tiempo de aislamiento social promociona la música cubana en las plataformas digitales, mediante diversas acciones. Esta semana la EGREM propone el CD Clásicos de Fabré, de la agrupación cubana Jóvenes clásicos del son, que como su nombre indica, es un homenaje al cantautor Cándido Fabré. El álbum incluye obras de la autoría de Fabré, las cuales habían sido incluidas en discos de la Orquesta Original De Manzanillo, así como en su fonograma Cubano soy.



El Princesa de Asturias de las Letras se falla este jueves en Oviedo



El jurado dará a conocer este jueves el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020, al que optan veintiocho candidaturas de 17 nacionalidades, tras reunirse de manera telemática por la crisis sanitaria del nuevo coronavirus. Éste será el sexto de los ocho galardones en fallarse esta edición, después de haberse otorgado el de la Concordia a los sanitarios españoles por su lucha contra la COVID-19; el de las Artes a los compositores Ennio Morricone y John Williams; el de Comunicación y Humanidades a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y al Hay Festival of Literature & Arts; el de Ciencias Sociales al economista turco Dani Rodrik y el de los Deportes al piloto Carlos Sainz.



Importantes experiencias en forodebate Tocar la cultura en tiempos de pandemia

El cambio de sesiones en locales para una pantalla de computadora, sin dudas ha provocado novedades en el Coloquio Nacional sobre Periodismo Cultural, cuya tercera convocatoria fue el forodebate online “Tocar la cultura en tiempos de pandemia”. Fueron dos horas intensas en el intercambio de experiencias sobre el ejercicio del periodismo especializado en los temas de las artes. En medio de estas circunstancias, los artistas cubanos han multiplicado sus esfuerzos, con recursos técnicos que parten sobre todo de teléfonos móviles hasta cámaras digitales, y de esta forman han enviado mensajes a la población acerca de las orientaciones sanitarias, canciones, conciertos, danza y hasta sesiones de payasos y las instrucciones a niños para aprender a pintar.



El Museo Van Gogh suma a su colección una carta conjunta con Gauguin



El Museo Van Gogh de Ámsterdam compró una carta conjunta enviada en noviembre de 1888 por Vincent Van Gogh y Paul Gauguin a su amigo Émile Bernard en la que reflexionan sobre su experiencia artística, informó la pinacoteca sobre el documento más significativo del pintor neerlandés aún en manos privadas. La singular misiva, que se suma a la colección del Museo Van Gogh y se mostrará en la exposición de este otoño centrada en las cartas del pintor, fue subastada este martes en París por la casa Drouot por 210.600 euros y fue adquirida oficialmente por la Fundación Vincent van Gogh, dedicada a proteger el legado del artista.



John Legend une un equipo musical de ensueño en su nuevo álbum



El cantante estadounidense John Legend contó en su nuevo álbum "Bigger Love", que se lanzará este viernes, con algunos de los productores y compositores más importantes de la industria de la música, como Ryan Tedder -de "OneRepubic"- o Ester Dean -responsable de hits de Rihanna o Katy Perry. Además de Tedder y Dean, Legend, uno de los contados artistas que ha ganado un Óscar, un Grammy, un Emmy y un Tony, ha colaborado para su séptimo álbum de estudio con Charlie Puth, que produjo y coescribió la mezcla de funk y soul "I Do".



“Hermann”: el corto que narra la historia de la banda sonora de la pandemia



El estudio 23lunes, asentado en Barcelona, decidió que la técnica de la animación era la idónea para contar la historia de un hombre que sigue tocando a diario la armónica desde la ventana de su domicilio en Vigo, aun cuando el caos reina afuera. La persona que inspira este corto, el alemán Hermann Schreiber, un 'músico' enfermo de Alzheimer, cada día a la hora del aplauso sanitario, creía que las palmas batían por él. En la conmovedora obra, que lo es desde el “cómo se hizo” hasta el resultado final, han tomado parte profesionales de la animación, género capaz de llegar a todos los públicos y lugares del planeta; de la producción, creativos, músicos, actores de doblaje y periodistas.