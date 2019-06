¿Recuperará Cuba en Lima el terreno perdido?

Recuperar Cuba en Lima el terreno perdido?





La Habana, Cuba.- Cuando estamos a 30 días de que sean inaugurados en Lima, capital de Perú los XVIII Juegos Panamericanos, nuestra delegación tiene el difícil reto de superar las 36 medallas de oro conseguidas hace cuatro años en Toronto.



A priori, la meta puede parecer asequible, pero no obviemos que los tiempos cambian y ya no podemos ir con la mentalidad triunfalista de que vamos por el segundo lugar por países, el cual ostentábamos desde la cita de Cali 1971.



El convulso escenario que vive el movimiento deportivo cubano, lo expuso el Vicepresidente del INDER Jorge Polo Vázquez, donde manifestó que los resultados deportivos de un país dependen de tres indicadores fundamentales: Nivel poblacional y su disminución, además de las acciones subversivas, en la que el robo de talentos nos golpea constantemente.





Jorge Polo Vázquez, Vicepresidente del INDER. Foto: Internet



“Si nos comparamos con los países del continente, ¿cuántos sobrepasan la cifra de 11 millones que tiene Cuba? Estamos en desventaja en el tema de infraestructura. Hoy hay una disminución del nivel poblacional, que nos obliga a tener un mayor vínculo con las escuelas como célula fundamental, a partir del papel que juega el profesor de Educación Física y el otro indicador tiene estrecha vinculación con las acciones subversivas.Cuba es el único país que va con el ciento por ciento de los atletas y entrenadores, nacidos y formados en su nación. Cada vez más tratan de estimular la deserción de nuestros deportistas, ofreciéndoles condiciones de vida superiores”, dijo Polo Vázquez.



A estos problemas internos, hay que sumar que los países cada vez le prestan mayor atención al deporte, la compra-venta de atletas, además de las constantes equivocaciones arbitrales, sobre todo en el boxeo y en deportes de apreciación. “La comercialización de deportistas, ahora es más fácil comprar un atleta que formarlo. Cada vez se utilizan sustancias prohibidas más difíciles de detectar y el tema de las constantes decisiones de los árbitros, que generalmente perjudican a los deportistas cubanos”.







El panorama del deporte actual, lo definió magistralmente nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro, una vez finalizada la actuación de Cuba en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. “Al regresar nuestra delegación, la cual estuvo en 13 finales y solo se pudieron ganar dos títulos y terminamos en el lugar 28 por países, Fidel realiza una reflexión titulada Para el honor, medalla de oro, en la que expresó: Preparémonos para importantes batallas futuras. No nos dejemos engatusar por las sonrisas de Londres. Allí habrá chovinismo europeo, corrupción arbitral, compra de músculos y cerebros, costo impagable y una fuerte dosis de racismo”.



En Lima, para mejorar ese cuarto lugar por países, mucho va a depender de lo que puedan hacer deportes claves como lo son el Boxeo, la Lucha, el Canotaje, el Atletismo, el Judo y el Taekwondo. Entre estas seis disciplinas, aportaron 27 de los 36 títulos conquistados en suelo canadiense hace cuatro años.



Aunque siempre Vamos Por Más, recuperar el terreno perdido en Lima será tarea de “gigantes”.



