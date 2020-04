Redobla Estados Unidos su campaa anti-china

2020-04-16 13:02:53 / web@radiorebelde.icrt.cu





La prensa conservadora pro-Trump de Estados Unidos difunde una nueva teoría sobre el surgimiento de la COVID-19, con la que pretende desacreditar a China e impedir que el gigante asiático emerja con renovada fuerza en el mundo post-coronavirus.



La cadena televisiva Fox News, favorita de Trump y su principal sostén propagandístico, informó que el paciente cero que provocó la propagación del coronavirus por el planeta podría trabajar en un laboratorio de Wuhan, la ciudad donde apareció por primera vez la neumonía mortal.



Varias fuentes que FOX no identifica sugirieron que el SARS-CoV-2 No se hubiese creado para ser usado como arma biológica, sino como parte de los esfuerzos de China por demostrar a todos que su capacidad para identificar y combatir los virus era igual o mayor que la de Estados Unidos.



El ataque mediático anti-chino de Fox busca sumar credibilidad a las acusaciones infundadas de Trump y altos funcionarios de la Casa Blanca de que el gigante asiático oculto información sobre la expansión del coronavirus y que tiene que darla a conocer.



Ayer, en un nuevo pronunciamiento en pandilla, Trump afirmó que su gobierno está intentando determinar si el coronavirus surgió desde un laboratorio en Wuhan, el secretario de Estado, Mike Pompeo, pidió a Beiging decir lo que sabe, mientras que el jefe del Pentágono, Mark Esper, repitió la misma historia de la retención de información y la necesidad de continuar presionando a China.



El portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian, desmintió este jueves la nueva versión sobre el origen artificial de la epidemia en su país y remarcó que FOX no presentó ninguna prueba científica.



Zhao recordó que la Organización Mundial de la Salud ha dicho en múltiples oportunidades que no hay una evidencia de que el nuevo coronavirus fuese creado en un laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan.



El portavoz de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, dijo que USA 🇺🇸 es inmoral e irresponsable al "decir mentiras" después que el Departamento de Estado de USA acusó a las autoridades chinas de "abuso y maltrato a africanos que viven y trabajan en China 🇨🇳”pic.twitter.com/ziVIG6Qzsx — Esteban Trapiello (@TrapieLLo) April 14, 2020



Desde esa misma institución científica, sus autoridades ya habían rechazado como rumores falsos el origen artificial del SARS-CoV-2, y destacado en cambio el colosal aporte de sus investigadores a la clasificación del nuevo virus y a la lucha contra la epidemia.



A mediados de febrero, un grupo de profesionales médicos de nueve países publicó en la revista científica británica The Lancet una declaración que condenaba también las teorías conspirativas acerca del origen No natural de la nueva cepa de coronavirus detectada en China.



Para el director general del Instituto de Problemas Regionales de Rusia, Dimitri Zhu-ra-vliov, la nueva versión difundida por la cadena conservadora estadounidense FOX forma parte de un astuto plan con el que Estados Unidos busca obstaculizar el liderazgo del gigante asiático después de la pandemia.



Zhu-ra-vliov previno que en Washington buscan hacer todo lo posible para que China deje de desempeñar un papel crucial en el mundo, y por eso la acusan sin fundamentos de crear el virus, para hacer que pague por su expansión.





Eso es importante para Estados Unidos, porque el principal método que utiliza la nación norteña para preservar su hegemonía es correr más rápido que otros y no dejar que los demás Estados que aspiran a liderar el mundo, lo adelanten, sostuvo Zhu-ra-vliov, quien remarcó que al acusar a China de crear el coronavirus, Washington busca frenar a la potencia asiática, que está emergiendo de la pandemia más rápido que otros países y es probable que esté mejor posicionado después la actual crisis sanitaria.



Entre tanto, como parte de la ofensiva para desacreditar a China y presentarla como una amenaza, Estados Unidos informó sobre la ejecución de posibles ensayos nucleares secretos por parte del país asiático.



La cancillería china calificó las denuncias como falsas, señaló que no merecen ser refutadas y remarcó que el país ha estado cumpliendo activamente con los compromisos de los tratados de control.







(Noticiero Nacional de Radio)

Artículos relacionados