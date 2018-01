Reduce Bolivia índices de mortalidad y desnutrición infantil

La ministra de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia, Ariana Campero, destacó los logros alcanzados con el Gobierno del presidente Evo Morales, señalando la disminución de la mortalidad infantil como resultado de las políticas sociales aplicadas. A través de programas sociales como el Bono Juana Azurduy, se logró reducir la mortalidad y la desnutrición infantil en más de 50 por ciento. Según Campero, desde el año 2008 al 2016, la cifra de niños fallecidos por cada mil nacidos vivos, se contrajo de 54 a 24, lo cual representa una disminución del 56 por ciento. Estos resultados son obtenidos gracias a la entrega del Bono Juana Azurduy, implementado específicamente para disminuir la mortalidad materno-infantil y la desnutrición crónica.



Fijarán nueva fecha del diálogo venezolano en República Dominicana



El canciller de República Dominicana, Miguel Vargas, anunció este jueves que en los próximos días definirán la nueva fecha para el diálogo de paz entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, destaca Telesur en esta jornada. Por su parte Prensa Latina publica que Jorge Rodríguez, ministro para la Comunicación de Venezuela, señaló que la oposición venezolana sucumbió a las presiones externas de aquellos que niegan una salida electoral en Venezuela. El ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, explicó que la reunión pautada para este viernes no fue posible porque la oposición venezolana no acudió por razones que hicieron llegar a los acompañantes del diálogo. Sin embargo, aseveró que están comprometidos en el proceso y pronto darán una nueva fecha. Telesur destaca que el vocero oficial de la delegación gubernamental venezolana, Jorge Rodríguez, afirmó que acudieron a República Dominicana "con un rango de madurez y respeto" para continuar el diálogo con la oposición para dirimir las diferencias por la vía de la paz "y no por la vía de la guerra e injerencia grosera de los gobiernos de ultraderecha que hay en estos momentos". Rodríguez denunció que la oposición usó como excusa para no asistir a la reunión de este jueves en Dominicana el desmantelamiento de la célula terrorista de Óscar Pérez, quien falleció como resultado de un enfrentamiento, que dejó dos oficiales muertos. Asimismo, el vocero gubernamental dijo que se revelaron planes de asesinato contra dirigentes que llamaban traidores y "tenemos certeza que iba a hacer atacada una embajada al este de Caracas".



Concretaría Trump en 2019 traslado de embajada a Jerusalén



La decisión del presidente estadounidense respecto a reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar su embajada a la ciudad santa, podría hacerse efectiva antes de lo esperado. Así lo aseguró el diario estadounidense, The New York Times, y refiere que funcionarios de alto nivel en el Gobierno de Donald Trump, afirmaron que el traslado de la embajada desde Tel Aviv hasta Jerusalén, podría realizarse en 2019, antes del plazo previsto.El pasado mes de diciembre, Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel, y afirmó que para el final de su mandato como presidente, la embajada habría movilizado su sede hasta la ciudad santa, sin embargo, ello podría suceder próximamente. La decisión de Trump es condenada por la mayoría de países del mundo, en diversos lugares se celebraron manifestaciones de protesta en contra de la decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, porque la medida agudiza el conflicto árabe-israelí.Inicialmente, el Gobierno estadounidense tendría intenciones de construir una sede nueva para la embajada, sin embargo, fuentes de alto rango manejan la información de que es posible que sólo se aplique una pequeña transformación a un edificio consular que se encuentra disponible en Arnona, Jerusalén Oeste.



España gastó 87 millones para operación policial en Cataluña



El ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, dio una cifra aproximada del gasto del gobierno de España el 1ro. de octubre en operaciones policiales por la celebración del referéndum separatista en Cataluña. Publica Hispantv que durante su intervención en la comisión de Interior del Senado de España, Zoido cifró en unos 87 millones de euros el coste económico de la operación Copérnico, dispositivo policial desplegado en Cataluña a causa del referéndum separatista. El titular español explicó que en esta cifra están incluidos los gastos de alojamiento, manutención, traslado de agentes y dietas y componentes de productividad, mientras que recordó que en los días antes y después del 1 de octubre hubo unos 4500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegados de manera permanente en Cataluña, algo que aumentó de manera significante los gastos.También defendió la a veces controvertida actuación de los policías nacionales en sus intervenciones en Cataluña y consideró proporcionada la actuación policial mientras que aseguró que el 1 de octubre se utilizó “la fuerza mínima imprescindible”. Las cargas policiales dejaron el 1 de octubre 844 personas atendidas por los servicios sanitarios, según datos difundidos por el Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat (SEM), dos de ellas hospitalizadas en estado más grave.



Asesinan en Colombia a líder social Plinio Pulgarín



El pasado jueves fue asesinado en horas de la mañana el campesino y líder social Plinio Pulgarín, quien fuese presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Pedrito, zona rural de San José de Uré en el departamento de Córdoba. Un grupo de hombres armados llegó en la madrugada a la comunidad para asesinar al líder comunal, de igual manera amenazaron al resto de la comunidad para que abandonen el territorio. El líder comunal promovía la sustitución voluntaria de los campos de cultivos ilegales, el crimen cometido en su contra generó el desplazamiento forzado de al menos 12 familias, otras 60 más habrían decidido huir de la zona. Según el defensor de Derechos Humanos, Andrés Chica, personas armadas y vestidas de militar habrían llegado a la residencia de Pulgarín a recriminarle el hecho de promover el programa de sustitución de los campos ilícitos. Chica señaló que los criminales se dirigieron hacia la vivienda de otra líder social de la zona, Diana Dorado, amenazándola de muerte en caso de que no abandonara su hogar.



