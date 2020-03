Reflejan en Francia el ejemplo de Cuba ante el azote en el Mundo de la Covid-19

La pandemia causada por el nuevo coronavirus causante de la enfermedad Covid-19 demanda cooperación global y solidaridad, en la Cuba brinda lecciones a todos, refleja hoy uno de los blogs asociados a la publicación francesa Le Monde Diplomatique. El texto, escrito por Helen Yaffe, especialista en temas de América Latina de la Universidad de Glasgow, Escocia, destacó que esa solidaridad de Cuba, la cual por estos días beneficia a casi 40 países golpeados por el nuevo coronavirus, se ha materializado pese a la hostilidad de sucesivas administraciones estadounidenses, con el bloqueo económico, comercial y financiero como su punta de lanza. La utilización en China del interferón alfa 2B recombinante para tratar a pacientes afectados por El nuevo coronavirus, el pedido de 45 países de ese producto y la llegada a Italia de una brigada de más de 50 profesionales de la salud, colocan a Cuba en la palestra, donde estuvo hace poco cuando el senador demócrata estadounidense Bernie Sanders reconoció sus logros sociales, precisó Yaffe. Para la experta en América Latina de la Universidad de Glasgow, Helen Yaffe destacó que semejante trayectoria contrasta con la agresividad de la Casa Blanca, empeñada en la actualidad en atacar la cooperación médica cubana.



Despidió Panamá a dos cruceros con Covid-19, y ahora navegan con un destino incierto



El futuro mediato es incierto para las 2 440 personas a bordo de los cruceros Zaandam y Rotterdam, que llegarán mañana a Port Evergaldes, en Florida, donde los rechazan por llevar pacientes con Covid-19. Al respecto, el gobernador de Florida, Ron Desantis, declaró a la prensa que 'no podemos darnos el lujo de tener personas que ni siquiera son del estado usando los valiosos recursos en el sur de la Florida', lo que apoyaron Dal Holness y Dean Trantalis, alcaldes del condado Broward y la ciudad de Fort Lauderdale, respectivamente. Mientras, Holland America Line, propiedad de la estadounidense Carnival Corporation, pidió ayer 'compasión y humanidad' a las autoridades de Estados Unidos para que permitan el desembarco de sus pasajeros, pero hasta ahora nada más han recibido la negativa por respuesta.



Registra el Mundo más de 786 mil y 37 820 muertos por el nuevo coronavirus



Según el último balance global actualizado por la Universidad Johns Hopkins, la pandemia del nuevo coronavirus se ha extendido por 178 países y territorios, dejando un total de 786 291 personas contagiadas y 37 820 víctimas mortales en todo el Mundo. Estados Unidos sumó en un solo día 20 900 nuevos casos, lo que representa un nuevo récord en incremento diario de contagios y sitúa al país con más de 164 mil personas con el virus y registro 3 170 muertos, siendo este el país más afectado por el nuevo coronavirus. Por otro lado, el número de personas que han conseguido curarse de Covid-19, la enfermedad generada por el coronavirus, asciende a 166 041, la mayoría de ellas 76 194 en China. Italia se mantiene como el segundo país más afectado por número de casos, superando la barrera de los 100 mil hasta alcanzar la cifra de 101 739 positivos, y sigue siendo el país con más víctimas mortales, con un total de 11 591 fallecidos, y hasta la fecha se han curado 14 620 personas que se habían contagiado con el virus. España se sitúa como el tercer país más afectado por la pandemia, con 87 956 casos, y como el segundo país con más muertos, con un total de 7 716 víctimas mortales por Covid-19, mientras que la cifra de personas curadas en España supera a la de Italia con un total de 16 780 personas recuperadas, según los datos actualizados por el Ministerio de Sanidad español. Irán sigue a continuación, con 41 495 casos, 2 757 muertos y 13 911 personas recuperadas, seguido por Reino Unido, que escala hasta la octava posición, con 22 454 personas contagiadas, 1 411 fallecidos y tan solo 171 personas recuperadas. Por encima de los 4 mil casos de la Covid-19 se sitúan Israel, Brasil, Australia, Noruega y Suecia, mientras que República Checa supera la barrera de los 3 mil contagiados. Irlanda, Dinamarca, Malasia, Chile, Rumanía y Polonia registran más de 2 mil casos positivos de nuevo coronavirus y por encima del millar de casos están Luxemburgo, Ecuador, Japón, Rusia, Pakistán, Filipinas, Arabia Saudí, Indonesia, Sudáfrica, India, Grecia, México, Islandia y Panamá.



Analizan Putin y Trump la situación actual de la pandemia y el mercado petrolero



El presidente ruso, Vladimir Putin, y su similar estadounidense, Donald Trump, abordaron en una plática telefónica la situación en torno a la pandemia de la Covid-19 y la evolución del mercado petrolero, indicó el Kremlin en un comunicado. En las conversaciones, Putin y Trump expresaron la preocupación por la expansión en el mundo del nuevo coronavirus, causante de la Covid-19, con el reporte de más 33 mil muertos y más de 724 mil contagiados en 192 países, señaló el servicio de prensa presidencial, del mandatario ruso. También, ambos estadistas expusieron las medidas aplicadas en cada país para enfrentar la mencionada enfermedad y se pronunciaron por una cooperación más cercana en ese sentido. De igual forma, Putin y Trump acordaron la realización de consultas sobre la esfera petrolera entre los ministros de Energía de los dos países, y pronunciaron por continuar los contactos en el futuro.

Piden en Colombia un alto al fuego como medida humanitaria ante el nuevo coronavirus



La Comisión de Paz del Senado colombiano se sumó hoy al llamado de las Naciones Unidas de solicitar a todos los grupos y organizaciones generadoras de violencia en Colombia a un alto al fuego como medida humanitaria ante el impacto de la Covid-19. En tal sentido, se pronunciaron, el jefe de Misión de ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu; el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco De Roux; y todos los miembros de la Comisión de Paz del Senado de todos los partidos, exigiéndole a todos los grupos violentos el cese de sus hostilidades'. Es obvio que este cese al fuego de todas las violencias es condición indispensable entre otras cosas para la oportuna movilización de la misión médica, que pueda atender las condiciones sanitarias de las poblaciones más alejadas y vulnerables también sujetas al riesgo del Covid-19, subrayó el texto dela Comisión de Paz del senado colombiano. Asimismo, manifestó que 'el cese al fuego de todos los violentos es el mínimo acto humanitario que esperamos todos los colombianos; la inmensa mayoría de los actores violentos también son colombianos, hoy el país entero necesita unirse alrededor del combate contra la pandemia que es una amenaza común'.



Ponderan en Brasil la solidaridad médica de Cuba ante la Covid-19



Cuba ayuda hoy al mundo a enfrentar valientemente la pandemia causada por el nuevo coronavirus y, ante tal gesto humanitario sin precedentes, manifiesto incondicional solidaridad a su pueblo, expresó en una carta remitida a la Embajada de Cuba el presidente del Tribunal de Cuentas de Brasil el licenciado en Ciencias Jurídicas, Martins Rodrigues Xavier. Además, Xavier señala en su misiva que 'en Brasil se sienten los efectos de la pandemia mundial, lo que refuerza la necesidad de apoyo y unidad entre todas las naciones para proteger la salud de nuestras poblaciones'. Asimismo, la carta enviada al encargado de Negocios de la embajada cubana, Rolando Gómez, remarcó que 'lo que sucede ahora, con la pandemia Covid-19, Cuba vuelve a poner a disposición del Mundo sus recursos sanitarios, médicos y de conocimiento para ayudar a varios países del planeta'. Al menos 14 brigadas del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, con 593 profesionales cubanos de la salud, combaten en otras naciones el nuevo coronavirus, que se ha extendido a más de 174 países.



Rechaza el Tribunal Supremo de Venezuela las nuevas acusaciones de Estados Unidos



El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se pronunció en contra de las acciones del gobierno de Estados Unidos contra el presidente, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios. En un comunicado el tribunal repudia las imputaciones del Departamento de Justicia norteamericano y las recompensas ofrecidas por la captura de Maduro, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami y otros 11 funcionarios y exfuncionarios, por supuestos vínculos con el narcotráfico y el terrorismo. Además, el texto señaló que 'la nueva maniobra injerencista de Estados Unidos es incoherente, atemporal y absolutamente violatoria de las garantías y principios del derecho internacional, y es una reacción desesperada' ante los 'reiterados fracasos de Washington por subvertir el orden constitucional en Venezuela'. También, el comunicado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela exhorta a los sistemas judiciales del mundo a rechazar cualquier pretensión o consolidación de atropello contra la institucionalidad judicial.



Revela nuevo sondeo que Biben supera a Trump por 10 puntos porcentuales



El exvicemandatario Joe Biden supera al presidente Donald Trump por 10 puntos porcentuales en una nueva encuesta nacional difundida hoy, de cara a los próximos comicios de noviembre. Según el sondeo, realizado por la Universidad de Harvard y la firma The Harris Poll, Biden y precandidato presidencial demócrata tiene un 55 por ciento del respaldo de los posibles votantes, frente a un 45 por ciento del actual ocupante de la Casa Blanca. También, la encuesta muestra que Biden aparece con el 96 por ciento del apoyo de los demócratas, en tanto el 89 por ciento de los republicanos se inclina por Trump, y los independientes favorecen al primero por un margen de 54 a 46 por ciento. El otro precandidato demócrata aún en la carrera por ganar la nominación del partido, el senador Bernie Sanders, también aparece mejor posicionado que Trump, pues los posibles votantes le dieron un respaldo del 53 por ciento, en tanto el presidente recibió un 47 por ciento, señaló el sondeo.



Realizarán cacerolazo gigante contra Bolsonaro en contra de su gestión ante Covid-19



Los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, que reúnen a entidades del movimiento social, convocaron para hoy a un cacerolazo gigante contra el presidente Jair Bolsonaro, por su irresponsable conducta ante la pandemia de Covid-19. En medio de las restricciones por la pandemia, en particular el aislamiento social, el llamado unitario a las movilizaciones se mantuvo, pero no en las calles, sino desde las ventanas de las casas mediante el ruido de ollas y sartenes contra la campaña lanzada por Bolsonaro 'Brasil no puede parar'. Tal cruzada en contra del mandatario ultraderechista, quien sin pruebas científicas rechaza el confinamiento para frenar el nuevo coronavirus, al alegar que destruye el empleo, la producción y por ende la economía. Asimismo, el cacerolazo gigante de hoy también es apoyado por la Central Unitaria de Trabajadores y la Unión Nacional de Estudiantes, quienes, además rechazarán el nuevo aniversario del golpe del 31 de marzo de 1964 que desembocó en la dictadura militar que duró 21 años.

