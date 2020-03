En Vivo: Refuerza Cuba medidas de prevención ante la COVID-19

En Vivo: Refuerza Cuba medidas de prevencin ante la COVID-19

2020-03-20 18:18:45 / web@radiorebelde.icrt.cu

Cuba refuerza las medidas para contrarrestar la propagación del Coronavirus Covid-19; para informar las nuevas acciones que emprenderá el gobierno de la mayor de las Antillas, participan en la Mesa Redonda de este 20 de marzo el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz y el Vice Primer Ministro Roberto Morales Ojeda.

Escuche y descargue a través de nuestro Canal Ivoox la Mesa Redonda Informativa sobre las nuevas medidas para evitar el contagio y propagación de la COVID-19 en Cuba:

Luego de referirse el contexto internacional, caracterizado por la presencia del nuevo Coronavirus COVID-19 en la casi totalidad de los países –con todas las afectaciones que dicha pandemia implica- el presidente cubano aborda cómo se ha venido trabajando en Cuba para cortar el contagio y la transmisión del Sars-Cov-2.

Mencionó las primeras medidas adoptadas por la mayor de las Antillas, así como el significado y la repercusión que ha tenido la ayuda prestada por Cuba a los cruceristas del MS Braemar.

La primera medida anunciada por el propio presidente consiste en regular la entrada por las fronteras del país, dejando solo autorizada la entrada de los residentes en Cuba; se garantiza el regreso a Cuba de los cubanos que estén en el extranjero así como el derecho de los foráneos que están en suelo cubano de volver a sus países y, además, mantener la actividad económica.

Como comportamiento responsable para protegernos del contagio, dijo Díaz-Canel, se requiere acortar las interacciones sociales; además, las personas de alto riesgo deben permanecer en casa, evitar el contacto cercano y disminuir el número de contactos que tengan con otras personas.

Hay que suprimir los saludos efusivos, ni besos ni abrazos.

El dignatario habló también sobre la actitud del pueblo ante esta pandemia, a la que calificó de positiva, y la ejemplificó a través de la colaboración en la confección de nasobucos, la disponibilidad de médicos, enfermeras, paramédicos y personal de salud que están dispuestos a trabajar para acabar con la propagación del virus.

Sobre la regulación de la entrada por las fronteras del país, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz reafirmó que se garantizará el regreso de los cubanos que estén en el extranjero y el derecho de los foráneos que están enCuba de volver a sus países. Añadió que a partir del próximo martes no deberá entrar al territorio cubano ningún ciudadano extranjero.

Hay cerca de 60 mil ciudadanos extranjeros en Cuba, quienes ya están saliendo del país en cantidades importantes. Ya no habrá entradas de turistas a la Isla,

Estas medidas que se anuncian hoy van encaminadas también a evitar afectaciones derivadas de la propagación del Coronavirus COVID-19, como por ejemplo en los ámbitos laboral, económico y comercial.

Al intervenir, el Ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda abordó la presencia en 157 países de la COVID-19, causando miles de contagiados y de muertes, en tanto 92 ya presentan transmisión. Explicó cuál ha sido el impacto hasta el momento de esta pandemia en Cuba, detallando la cantidad de casos que existen hasta el momento, el protocolo que se ha seguido para su tratamiento y la lamentable muerte de un turista italiano a causa del virus.

"Ya se han establecido 21 casos positivos a la COVID-19 en Cuba", ratificó Portal Miranda.



Recalcó que a todo viajero residente en el país deberá cumplir 14 días de aislamiento, una medida sanitaria de obligatorio cumplimiento.

Con relación a la actitud que debe tomar la población, precisó que hay que acudir de manera inmediata a los servicios de salud ante síntomas respiratorios; a ello agregó que en el país no solo se estudia el COVID-19, sino también otros 17 virus respiratorios presentes en la geografía nacional.

Por su parte, la Ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, dijo que se aumentará venta de hipoclorito de sodio, y se confeccionan nasobucos en los atelieres; según dijo, el MINCIN dispone de insumos, y reordenará la venta para evitar aglomeraciones.

Hemos avanzado en incrementar la oferta de hipoclorito de sodio en todos los lugares.

Comunicó que los establecimientos que ofrecen servicios al pueblo mantendrán su funcionamiento, pero cumpliendo con las medidas organizativas y de prevención para evitar la aglomeración de personas, como por ejemplo aumentar la distancia entre las mesas en los establecimientos que hacen uso de ellas; con respecto a esta actividad precisó que se reducen los servicios al 50 porciento, tanto para el sector estatal como para el trabajo por cuenta propia.

Mientras tanto, Meisi Bolaños, titular de Finanzas y Precios, con referencia al sector del turismo, dijo que en polos turísticos los Consejos Populares tendrán las facultad de determinar las cuotas mensuales sobre los ingresos personales y que se ratifica el pago de los restantes impuestos.

Los trabajadores que reciben garantías salariales no recibirán impuestos sobre sus ingresos.

Las personas cuyas actividades sean suspendidas o afectadas como consecuencia de las medidas de enfrentamiento a la COVID-19 estarán eximidas del pago de impuestos mientras dure la situación, dijo la Ministra.

En un momento posterior, la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feito Cabrera, afirmó que ninguna persona en el país va a quedar desamparada, ni los trabajadores ni los que se acogen a la asistencia social.

Aseguró que se ratifica una de las resoluciones del MTSS, la que estipula que el pago del subsidio se ampara a través del certificado médico, a lo que añadió que para aquellos trabajadores por cuenta propia que sigan trabajando habrá una protección en el salario.

Nadie en Cuba quedará desamparado.



Otra de las medidas que se potencian es que, ante una interrupción laboral, se potencie la reubicación de los trabajadores, no solamente por el interés de la entidad o el sector al que pertenece, sino por la necesidad del territorio que requiera fuerza de trabajo.



También se ha previsto que ante una situación donde no sea posible reubicar al trabajador durante el primer mes el trabajador recibirá el ciento por ciento del salario, luego de que se venza el primer mes, de continuar la situación, el trabajador recibirá el 60 por ciento del trabajo.



Se ratifican los tratamientos de seguridad social establecidos por la ley, y la facultad de las administraciones de justificar a los trabajadores que tengan síntomas respiratorios para que tengan tiempo de ir al médico y que éste determine si lleva o no certificado médico.



Para los trabajadores del sector No Estatal, en el caso de los cuentapropistas que continuarán trabajando, la protección salarial será que deben cobrar el ciento por ciento del salario o más, nunca menos salario.



Finalmente, sobre la seguridad social, todos los que tengan ingresos insuficientes debido a la situación serán atendidos siempre que puedan demostrar su afectación.

Al evaluar el enfrentamiento dado en Cuba a la COVID-19 en Cuba, el vice primer ministro Roberto Morales Ojeda dijo que se ha actuado con mucha disciplina y percepción del riesgo, elemento fundamental para ganar la batalla contra esta pandemia.

Las nuevas medidas llevan un proceso de implementación por parte de los organismos, provincias y municipios. Lo importante es que nuestro pueblo lo asuma como hasta ahora.

La principal fortaleza de nuestro sistema de salud está en sus médicos, enfermeras y trabajadores (...) está en la calidad de la atención primaria.



Morales Ojeda insistió en la importancia de incrementar la pesquisa activa al mayor número de personas de forma constante, para identificar, diagnosticar y tratar tempranamente los casos positivos a la enfermedad.

Al intervenir nuevamente, el Primer Ministro Manuel Marrero dijo que las nuevas medidas buscan fortalecer la vigilancia y el control ante la COVID-19 y dar respuesta a afectaciones reales que ya existen.

Detalló que hay 11 mil 640 turistas en viviendas particulares, por lo que se aconseja a los arrendatarios que se interesen por la fecha de vuelta de sus inquilinos. Aclaró que no se limita el turismo en las casas, que se trata de una alerta.

También se regula el servicio de los bares que son también salones de bailes, a fin de limitar las concentraciones.

"La voluntad no es cerrar, sino que se presten los servicios. Garantizarle servicios necesarios a la población, pero de la forma más segura posible", especificó el primer ministro cubano.

En el cierre de la Mesa Redonda, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció que se ha estado trabajando en función de los protocolos internacionales para el enfrentamiento al COVID-19, y que no se descartan otras medidas más profundas en función de la evolución de la epidemia y su agudización en el país

Ratificó que el miedo no evita el contagio, en cambio la serenidad, la disciplina, colaboración, solidaridad, que son propias del cubano, pueden ayudar a evitar la propagación.

El próximo lunes 23 de marzo en la propia Mesa Redonda serán respondidas las preguntas e inquietudes de la población con respecto a las nuevas medidas adoptadas por el gobierno cubano ante la propagación mundial y en el territorio nacional del nuevo Coronavirus COVID-19.

El miedo no evita el contagio, por lo que adoptar las medidas oportunamente orientadas sí detendrá el contagio. No tenemos como pueblo ningún antídoto especial para enfrentarnos al virus, pero tenemos un pueblo disciplinado y solidario.

Puede escuchar AQUÍ la Mesa Redonda Informativa sobre las nuevas medidas para evitar el contagio y propagación de la COVID-19 en Cuba:









(Redaccin Digital Rebelde)

Lien orozco orozco.lien@yahoo.es Espaa

21.03.2020 - 5:43 am Buenos dias al pueblo cubano yo me dirijo a ustedes por ser unos de los paises que cumplen todos sus reglamento de que no mueran ms compatriotas y que les felicito por su empeo y labor de seguir luchando fuerte apesar de las penumbras y el bloqueo que este pas cubano llevan Ms de 60 aos luchando contrael bloqueo y les deseo que no allan ms muertes humanas como aqu en Espaa somos muchos los muertos y los polticos no les preocupan las medidas del pueblo falta equipos quirujicosy EFi para protegerse y muchos trabajadores cuidado y funcionarios tambin estn pendiente de la pandemispero algunos ignorar que hay que tomar mucha precaucin lesdeseo un fuerte abrazo a mi isla y que siguan luchando todos juntos contra el Coronavirus saludos



Juana Mara Benavides Graa juanitabenavides1951@gmail.com Cuba - Espaa

20.03.2020 - 9:59 pm Bravo por esas medidas, sobre todo de no permitir entrada de extranjeros. Salud para m pueblo