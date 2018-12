Refuerza Estados Unidos su presencia militar en Irak

2018-12-27 12:53:42 / web@radiorebelde.icrt.cu

Estados Unidos cuenta con dos nuevas bases cerca de la frontera de Irak con Siria, pero Ni Washington ni Bagdad se han pronunciando al respecto.



En estos momentos, los dos complejos militares cuentan ya con soldados estadounidenses y hay, además, drones y otros equipos, según reveló un miembro del gobierno de la provincia de Al Anbar, donde fueron edificadas las nuevas instalaciones en zonas deshabitadas.



De confirmarse, Washington ya contaría con cuatro bases militares en Al Anbar, desde que el Pentágono forjara en el dos mil catorce una coalición de países para combatir al terrorista Estado Islámico, que llegó a controlar dos tercios de Irak, con fuerte presencia en el norte y el oeste del país.





Esa coalición bajo mando estadounidense continúa brindado apoyo aéreo al Ejército iraquí, que en diciembre del año pasado anunció el desmantelamiento de la presencia militar del Estado Islámico, después de tres años de intensa lucha.



Sin embargo, los militares iraquíes continúan realizando operaciones frecuentes contra células durmientes del Estado Islámico, que supuestamente se mantienen activas en ciertas zonas del país.



Las dos nuevas bases estadounidenses en suelo iraquí, a tan solo cien kilómetros de la frontera con Siria, tendrían oficialmente la finalidad de ayudar a las fuerzas de Bagdad a proteger las fronteras y prevenir las infiltraciones del Estado Islámico.



Ese reforzamiento militar de Estados Unidos en Irak trasciende tras el anuncio de la Casa Blanca de que inició el repliegue de sus tropas del territorio sirio, porque el Estado Islámico fue derrotado.





En cambio, Donald Trump acaba de precisar que No retirará sus tropas de Irak, porque esos soldados podrían servir como base para hacer algo en Siria en caso de que fuera necesario.



El mandatario hizo esa declaración en una visita sorpresa de Navidad que realizó ayer, acompañado por la primera dama, Melania Trump, a la base aérea estadounidense de Al Asad, al oeste de la capital iraquí.



Según analistas, Trump estaba buscando algunos titulares positivos luego de algunos días turbulentos por sus decisiones de retirar a todas las tropas.



estadounidenses de Siria, sacar la mitad del contingente de 14 mil efectivos en Afganistán y remover al secretario de Defensa, James Mattis, dos meses antes que lo planeado, por criticar las políticas del magnate.



En una franca carta de renuncia la semana pasada, Mattis afirmo que sus puntos de vista No se alineaban con los de Trump, en particular sobre el trato a los aliados de Estados Unidos.



La visita relámpago de Trump a las tropas de Estados Unidos en Irak es su primer viaje a una zona de conflicto en casi dos años de su presidencia.





Se suponía que se reuniría con el primer ministro iraquí, Adel Abdul Mahdi, pero finalmente solo hablaron por teléfono.



La oficina de Abdul Mahdi explicó que hubo un desacuerdo sobre cómo llevar a cabo el encuentro, pues el jefe del gobierno de Irak rechazó la solicitud de Trump de reunirse con él en la base aérea militar estadounidense en Bagdad.



La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, justificó a su vez con que la reunión fue cancelada, debido a preocupaciones de seguridad y al corto aviso del viaje, pero sostuvo que Trump y Abdul Mahdi tuvieron una gran charla telefónica y que el dirigente iraquí aceptó la invitación del magnate de verse las caras en la Casa Blanca el próximo año.



Entre tanto, el ex primer ministro iraquí, Haider Abadi, señaló que con la visita de Trump a su país, se violaron las normas diplomáticas.



(Noticiero Nacional de Radio)