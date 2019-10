Refuerzan acciones preventivas contra el Aedes Aegypti en Ciego de Ávila

Refuerzan acciones preventivas contra el Aedes Aegypti en Ciego de vila

Ciego de Ávila. – Especialistas del Centro de Promoción y Educación para la Salud en este territorio llevan adelante diversas acciones para educar a la familia avileña en la eliminación de posibles criaderos del Aedes Aegypti, agente transmisor del dengue.



El territorio avileño no está exceptuado de la aparición de posibles criaderos del dañino vector, por lo que el sistema de Salud Pública y el Centro de Promoción y Educación para la Salud refuerzan las medidas de divulgación en los 10 municipios avileños.



Como parte de las actividades preventiva se mantiene una revisión sistemática en las áreas más propensas a la propagación del Aedes Aegypti, debido a situaciones ambientales desfavorables o a la existencia de zonas de riesgo, como terminales interprovinciales, centrales azucareros, almacenes y viviendas.



El autofocal tanto familiar como laboral es la primera medida para eliminar los reservorios, porque por muchos recursos que disponga el país para la fumigación y el saneamiento si no somos sistemáticos en esta tarea no contribuimos a eliminar el Aedes Aegypti.



