Regalo para un amigo: Concurso Nacional de Juguetes Artesanales

2018-01-19 06:38:16 / web@radiorebelde.icrt.cu

El grupo Teatro La Proa y el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, convocan al Concurso Nacional de Juguetes Artesanales: Regalo para un amigo, saludando el Aniversario 15 de Teatro La Proa y el Día Internacional del juego y el juguete, que se celebra cada 28 de mayo.



Se concursará en dos categorías: Juguetes confeccionados por niños y Juguetes confeccionados por adultos.



Es requisito imprescindible que todos los juguetes sean realizados por niños o sus familiares, utilizando para ello materiales reciclados, siempre que cumplan con la debida higienización y que no representen un peligro para la salud del infante. No se aceptarán piezas construidas de manera industrial.



Cada juguete deberá acompañarse con una ficha o tarjeta que contenga los datos siguientes: a) Nombre, apellidos, edad y sexo del niño, o del adulto que lo construyó. b) Dirección completa y teléfono. c) Nombre del juguete que envía y qué representa. d) Categoría en que se inscribe.



No se aceptará ningún trabajo que no venga acompañado de su correspondiente tarjeta de identificación. Se entregarán tantos premios como determine el jurado y certificados para todos los participantes.



La fecha de admisión cierra el 10 de mayo de 2018. Los trabajos de otras provincias se entregarán, antes del 30 de abril de 2018, en los Departamentos de Investigaciones de las Direcciones Provinciales de Cultura, debidamente identificados y especificando: Para el Concurso Nacional de Juguetes Artesanales: Regalo para un amigo.



Para los participantes de la capital, los trabajos se entregaran en la sede de Teatro La Proa. Calle San Ignacio 166 (altos) entre Obispo y Obrapía. La Habana Vieja, o en el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello. Boyeros 63, E/ Bruzón y Lugareño, Municipio Plaza, Ciudad de la Habana.



La premiación se realizará el jueves 31 de mayo del 2018, en la sede de Teatro La Proa, en San Ignacio 166, entre Obispo y Obrapía. La Habana Vieja Para más información pueden llamar a los teléfonos: 7879-6109, 7861-9479 (Instituto Juan Marinello) o 7862 3298 (Centro de Teatro de La Habana)



(Haciendo Radio)