Registra España sus peores cifras en torno a la COVID-19

2020-03-28





El número de muertes por coronavirus en España aumentó este sábado en 832 hasta las cinco mil 690 desde que empezó la epidemia, un nuevo récord en el incremento diario de la cifra.



Según datos del Ministerio de Sanidad, el aumento en la cifra de fallecidos por COVID-19 supone un alza de casi el 17 por ciento sobre los cuatro mil 858 registrados el viernes, cuando la subida representó un salto de casi el 19 por ciento desde el día anterior.



El número total de casos ascendió a 72 mil 248, un número casi un 13 por ciento superior a los 64 mil 059 notificados el viernes.



No obstante, la cifra de muertes en España todavía es inferior a la de Italia, el país más duramente golpeado por el brote de coronavirus, donde el viernes ascendió a nueve mil 134.



A su vez, Japón se prepara para un sábado crucial en la contención del coronavirus, con un llamado de la gobernadora de Tokio, Yuri-ko Koike, a la población para que se quede en sus hogares e impedir que la COVID-19 estalle definitivamente en la capital nipona, desbordando los contagios en el país.



Koike pidió a los residentes de Tokio que demuestren sentido de la responsabilidad a la hora de contener el virus, y rogó que suspendan cualquier trayecto No esencial.



La gobernadora de Tokio insistió en el llamamiento que hizo ayer, tras confirmar 40 nuevos casos de coronavirus solo en la capital, mientras que, en las últimas horas, el número de nuevos casos confirmados en todo el país ha sido de 123, según el balance del Ministerio de Salud.



El número total de infectados en Japón se sitúa en dos mil 239, incluyendo los contagios procedentes del extranjero, entre ellos los de vuelos fletados desde la provincia china de Hubei, epicentro de la enfermedad, y 712 casos del crucero 'Diamond Princess'.



Hasta ahora, el país asiático ha confirmado 62 muertes por el virus, incluyendo 10 del crucero.



Entre tanto, el número de casos y fallecidos en el Mundo continúa creciendo, debido principalmente a la explosión de la epidemia en Estados Unidos, que acumula una sexta parte de los casos, la mitad de ellos en Nueva York.



Más de quinientos noventa y ocho mil contagios y casi 28 mil fallecidos se contabilizan a escala global, mientras que el número de personas que han conseguido curarse de COVID-19, asciende a 131 mil 772, la mayoría de ellas en China.



El ritmo de crecimiento de la pandemia del nuevo coronavirus se ha acelerado de forma muy pronunciada en las últimas semanas.



Desde que comenzó el brote en la ciudad de Wuhan en noviembre de 2019 hasta que se registraron los primeros 100 mil casos en el Mundo transcurrieron 67 días, mientras que la cifra de 200 mil positivos se alcanzó once días después y la de 300 mil solo cuatro días más tarde.

Los 400 mil casos se superaron el pasado martes, tres días después de que el sábado se llegara a la cifra de 300 mil positivos en todo el mundo.



El jueves la pandemia había superado ya los 500 mil contagios, impulsada en buena parte por el crecimiento de los infectados en Estados Unidos.

Estados Unidos se sitúa desde el jueves como el país más afectado por número de casos, con casi 105 mil personas contagiadas y mil 711 víctimas mortales.

El país norteamericano ha experimentado un crecimiento exponencial en la última semana, con ocho días consecutivos marcando crecimientos diarios de más de cinco mil casos, los dos últimos superando la cifra de 12 mil contagios en cada uno de ellos.



Los casos avanzan desde ambas costas de Estados Unidos hacia el centro del país, hasta ahora relativamente indemne, y se espera que a lo largo de la próxima semana la enfermedad se expanda en Detroit, San Antonio o Nueva Orleans.







Los médicos y enfermeros estadounidenses que están luchando en la primera línea de la batalla contra el coronavirus reclamaron el viernes más trajes de protección y material sanitario para hacer frente a las oleadas de pacientes que se espera que inunden los hospitales.



Los médicos de Estados Unidos han llamado la atención en particular sobre la necesidad de ventiladores mecánicos adicionales con carácter de extrema urgencia, unas máquinas que ayudan a los pacientes a respirar y que son muy necesarias para aquellos que padecen la COVID-19, la dolencia respiratoria causada por el altamente contagioso coronavirus.



Los hospitales de la ciudad de Nueva York, así como los de Nueva Orleans, Detroit y otros lugares donde la propagación del virus aumenta con gran rapidez, también han dado la alarma por la escasez de medicamentos, suministros médicos y personal sanitario capacitado.



(Noticiero Nacional de Radio)

