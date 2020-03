Registra Italia más de 4 mil muertes por la COVID-19

Registra Italia ms de 4 mil muertes por la COVID-19

2020-03-21 10:30:55 / web@radiorebelde.icrt.cu

Italia vivió este viernes otra jornada luctuosa en la cual la cifra de muertos por la COVID-19 ascendió a 4 mil 32.



En su habitual conferencia de prensa diaria, el jefe nacional de la Protección Civil, Ángelo Borelli, indicó que en las últimas 24 horas ocurrieron 627 decesos, el número más alto desde el inicio de la pandemia en el país.



Asimismo, Borelli informó que ascendió a 5 mil 129 el total de personas curadas, 4 mil 670 están contagiados y a 37 mil 860 la cifra de pacientes bajo tratamiento, 19 mil 185 de los cuales permanecen en aislamiento domiciliario y 16 mil 20 en centros de atención médica, incluidos 2 mil 655 pacientes en terapia intensiva.



Las regiones italianas con más fallecimientos reportados fueron Lombardía donde la cifra ascendió a 2 mil 549, Emilia Romaña, de 531 creció a 640, Piamonte, de 175 a 209 y Véneto, de 115 a 131, todas al norte de la península, además el territorio de Las Marcas, en el centro el número de muertos subió a 137.



Encuestas dan al Movimiento al Socialismo como ganadores en las próximas elecciones en Bolivia



El Movimiento al Socialismo, MAS avanza con pasos firmes hacia los comicios generales en Bolivia, evento político al que se perfila como virtual ganador, de acuerdo con sondeos recientes.



Según un estudio de la encuestadora Ciesmori, los candidatos de esa organización política a la presidencia y vicepresidencia del país, Luis Arce y David Choquehuanca, respectivamente, tienen el apoyo del 33 coma 3 por ciento de los encuestados, casi dos puntos porcentuales más que un mes atrás.



Lo interesante radica en la ventaja que muestra el Movimiento al Socialismo sobre su más cercano rival, la dupla de Comunidad Ciudadana liderada por el expresidente Carlos Mesa, porque sobrepasa los 15 puntos y se acerca al necesario mínimo del 40 por ciento de votos válidos y una ventaja de al menos 10 puntos para vencer en primera vuelta de las elecciones presidenciales.



La tendencia es clara al reafirmar el favoritismo del Movimiento al Socialismo en las encuestas, de acuerdo con un estudio de la Fundación Friederich Ebert, que hizo una proyección electoral a partir de la nueva encuesta donde la dupla Arce-Choquehuanca se impone.



Confirma China su tercer día consecutivo sin contagios locales de Coronavirus



El Ministerio de Salud de China confirmó hoy que, por tercer día consecutivo, no se ha registrado ningún caso de contagio a nivel local por coronavirus en China, tampoco en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei y epicentro de la pandemia.



No obstante, las autoridades han confirmado 41 casos importados, y hasta el viernes, se han registrado un total de 81 mil 008 casos confirmados de coronavirus en la China continental, 3 mil 255 personas han muerto por la enfermedad y un total de 71 mil 740 pacientes han sido dados de alta tras recuperarse del COVID-19.



Hubei registro siete muertes más a causa del COVID-19 este viernes, seis de ellas en Wuhan por lo que el número de fallecidos asecendió en la provincia a 3 mil 139.



Un total de 590 pacientes han sido dados de alta de los hospitales el viernes tras haberse recuperado del nuevo coronavirus, según informó el Ministerio de Salud chino.



Investigan asesinato de líder social en Antioquia, Colombia



El presidente del concejo municipal de San Francisco, localidad del departamento de Antioquia, Ángel Ovidio Quintero fue encontrado sin vida tras sufrir un atentado, que aún se investiga.



Las autoridades de la comunidad han manifestado que existe una gran conmoción por el asesinato, y que un grupo especializado investiga las causas y los posibles responsables del crimen.



Los cuerpos de socorro del municipio realizaron hasta las labores de rescate de los restos de Oviedo Quintero, que fueron encontrados en aguas del río Santo Domingo, cuya gran corriente dificultó las acciones.



Por otro lado, alcalde de San Francisco, Diego Alejandro Duque, lamentó el suceso públicamente y manifestó que se habían tomado las medidas para avanzar en la investigación.



Repudia Venezuela las maniobras de Estados Unidos en la reelección de Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos



Venezuela repudió el viernes la reelección de Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA producto de una serie de presiones del Gobierno de Estados Unidos contra los países miembros.



A través de un comunicado, el Ejecutivo venezolano denunció la 'grotesca operación de chantaje y extorsión', dirigida directamente desde Washington 'al mejor estilo de las mafias del crimen organizado transnacional', para imponer la 'elección apresurada e inoportuna de su agente predilecto, Luis Almagro.



El Gobierno venezolano subrayaron que la reelección de Luis Almagro tiene el objetivo de mantener a la OEA como 'herramienta de unilateralismo colectivo destinada a hacer cumplir la voluntad imperialista de la Casa Blanca y a socavar las soberanías nacionales de los pueblos del continente americano'.



Las naciones integrantes de la Organización de Estados Americanos reeligieron este viernes a LUIS ALMAGRO como secretario general del organismo con 23 votos a favor, mientras la excanciller ecuatoriana y expresidenta de la Asamblea General de la ONU, MARÍA FERNANDA ESPINOSA, recibió el respaldo de 10 estados miembros.



Asciende a 11 mil 175 las muertes por la COVID-19 en el mundo



La Comisión Nacional de Salud de China y la Organización Mundial de la Salud reportaron hoy que la cifra de contagios de la COVID-19 en el mundo llegó a 262 mil 802 casos y 11 mil 175 personas fallecidas, mil 382 de ellas reportadas en las últimas 24 horas.



Asimismo, durante el último día se confirmaron 31 mil 440 nuevos contagios en todo el orbe, mientras que la cifra de personas recuperadas en el mundo ascendieron a 88 mil 560, lo que representa una recuperación de 2 mil 459 personas este viernes.



Hasta este viernes, China concentra la mayoría de contagios confirmados por la COVID-19 con 81 mil 8, registrando únicamente 80 nuevos casos durante el último día, y registra un total de 3 mil 255 defunciones, sumando 10 fallecimiento la víspera.



Ahora, Italia es el país del mundo con más muertes relacionadas con el COVID-19, sumando un total de 4 mil 32 personas fallecidas, registrando un incremento histórico de 627 muertes durante el último día y el número de casos confirmados de COVID-19 en el país es hasta el momento de 47 mil 21.



Mientras que España es el tercer país del mundo con más número de contagios confirmados con 19 mil 980, seguido de Irán con 19 mil 644 casos de la COVID-19.



Destacó António Guterres que las Naciones Unidas moviliza fuerza de trabajo global frente a la COVID-19



El sistema de Naciones Unidas moviliza su fuerza de trabajo global para ayudar al mundo a enfrentar la pandemia de la COVID-19, destacó el secretario general de la ONU, António Guterres.



“Alrededor del mundo, nuestros colegas están trabajando junto con los gobiernos y comunidades, apoyando los esfuerzos globales para enfrentar al nuevo coronavirus”, escribió en su cuenta oficial en Twitter el máximo representante del organismo multilateral.



Con la propagación del nuevo coronavirus a más países, con consecuencias sociales y económicas más amplias, la ONU pone a disposición sus equipos y agencias para ayudar a los gobiernos a contener o frenar la embestida de esta enfermedad mortal, señaló un texto del secretario general.



Si bien la Organización Mundial de la Salud encabeza la lucha mundial contra la propagación de la COVID-19, otras entidades de Naciones Unidas también ponen en marcha sus respuestas a la pandemia, añadió el documento del secretario general de la ONU, António Guterres



El Colegio Médico de Chile critica al gobierno por manejo del nuevo coronavirus



El Colegio Médico de Chile exigió transparencia al gobierno en las cifras sobre la enfermedad de la COVID-19 y pidió decretar cuarentena total, en una dura crítica al ejecutivo por el manejo de la pandemia.



Al respecto, la presidenta de esa entidad, Izkia Siches declaró en conferencia de presa en Santiago de Chile, que luego de cinco días de haberse reunido con el presidente Sebastián Piñera, el Colegio Médico no ha tenido respuestas desde La Moneda para colaborar en la emergencia y escuchar sus recomendaciones.



Además, Siches señaló que disponen de poca información para colaborar con el gobierno en el enfrentamiento al nuevo coronavirus, y aseguró que los datos entregados actualmente por las autoridades son incompletos e inconsistentes y evidencian “una tremenda falta de transparencia nunca vista en la historia de la salud pública chilena”.



Por otro lado, el Hospital de Urgencias de Asistencia Pública, su personal denunció públicamente la falta de insumos como mascarillas y desinfectantes necesarios para atender a los pacientes.



