Regresa Compañía Acosta Danza a escenarios Camagüeyanos

En la ciudad de Camagüey, comienza la gira nacional de la compañía Acosta Danza, con actuaciones hoy jueves, y el viernes. La directora provincial de Cultura, Tamira González, significó que el programa general incluye el intercambio de los bailarines con estudiantes de las especialidades de ballet y danza, de las escuelas de arte de la localidad. Ayer, realizaron un encuentro con los alumnos de la Academia de las Artes, Vicentina de la Torre; y hoy, será con los niños de la Escuela Vocacional de Arte, Luis Casas Romero. Las funciones de hoy y el viernes, en el Teatro Principal, de la ciudad de Camagüey, incluyen las obras, El salto de Nojinsky, de María Rovira; y el dueto, Soledad, de Rafael Bonachela, con música del mexicano Agustín Lara, interpretada por Chavela Vargas. La segunda parte del programa, según los organizadores, se integra con las piezas, La muerte de los cisnes; Nosotros, dúo de amor de los coreógrafos Beatriz García y Raúl Reinoso; y Alrededor no hay nada, creación del español Goyo Montero. La compañía Acosta Danza, inicia su segunda gira nacional, hoy jueves 31 de octubre, en la ciudad de Camagüey; y continuará por Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y Santa Clara, para concluir el próximo 13 de noviembre, en Matanzas.



En el espacio del Sábado del Libro se presentará el título: Un paseo por La Habana de ayer y de hoy, de Sonia Pérez Tobella, publicado por la Editorial Gente Nueva, el día 2 de noviembre, a las 9:30 a.m. en el lobby del Instituto Cubano del Libro. Este libro conducirá al lector por las hermosas calles de La Habana; a través del devenir histórico y socio cultural conocerá el valor patrimonial de sus monumentos, edificaciones, esculturas y avenidas. Manifestaciones que atesora y protege una ciudad surgida junto al mar, que el 16 de noviembre de 2019 cumplirá 500 años. Se presentará el título: Un paseo por La Habana de ayer y de hoy, de Sonia Pérez Tobella, publicado por la Editorial Gente Nueva en el espacio Sábado del Libro, el día 2 de noviembre, a las 9:30 a.m. en el lobby del Instituto Cubano del Libro.



A través de 300 afiches reunidos en la exposición Carteles cubanos, Revolución y Cine, el Museo de Artes Decorativas ofrece a partir de hoy en Paris la oportunidad de acercarse a uno de los principales acontecimientos políticos del siglo XX. Prevista hasta el 2 de febrero en la institución ubicada en una de las alas del Palacio del Louvre, la muestra tuvo ayer la inauguración oficial, a la que asistieron el embajador de Cuba en Francia, Elio Rodríguez, funcionarios de la sede diplomática de la isla y decenas de invitados de diversos sectores de la sociedad. Desde una parte de los carteles se evocan figuras clave del proceso revolucionario, como el líder de la Revolución Fidel y los comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara, y momentos significativos que van desde la victoria de Playa Girón sobre la invasión mercenaria orquestada por Estados Unidos en 1961, la zafra de los 10 millones y el primer congreso del Partido Comunista. También reflejan la solidaridad con pueblos del Sur en sus luchas, abarcando la independencia de los países africanos, el drama de los palestinos, el combate al apartheid en Sudáfrica y la resistencia y la victoria vietnamita tras la agresión norteamericana. La otra parte de la muestra recoge el ambiente cinematográfico en cuba, con afiches que recuerdan a clásicos locales del séptimo arte de la talla de Lucía, Memorias del Subdesarrollo y Fresa y Chocolate, u obras foráneas obligadas de gigantes como Akira Kurozawa, Alfred Hitchcock y Steven Spielberg.



El dramaturgo Eugenio Hernández Espinosa, Premio Nacional de Teatro 2005 –a quien se dedicará la Feria Internacional del Libro del venidero año—, será el invitado del programa cultural Libro a la carta, a cargo del periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, hoy jueves 31 de octubre, a las cuatro de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261, entre Cuba y Aguiar, en La Habana Vieja. Durante el encuentro, se presentarán fragmentos de dos obras de Hernández Espinosa: Eclíptica y El viejo reloj da la hora exacta, a cargo de los actores Estrella Borbón y Nelson González Pérez, ambos de Teatro Caribeño de Cuba. Considerado uno de los más prestigiosos dramaturgos cubanos contemporáneos, además actor, director teatral, guionista de cine y profesor, Hernández Espinosa ha creado una reconocida obra inspirada en la vida popular y las tradiciones de la cultura sincrética presentes en la isla. Nacido en La Habana, en 1936, muchos de sus textos para la escena –como María Antonia, Emelina Cundiamor, Calixta Comité, Obba y Changó, Ochún y las cotorras y Mi socio Manolo– se han convertido en obras clásicas de la dramaturgia cubana de entre siglos.



