Regresa con buena música cubana Festival online Tunturuntu pa tu casa

Regresa con buena msica cubana Festival online Tunturuntu pa tu casa

El Festival de Música Online Tunturuntu pa´tu casa, organizado por la plataforma cultural Tunturuntu, llega este fin de semana a su primer mes en activo con un variado programa creado para sensibilizar sobre la importancia de quedarse en el hogar y prevenir la propagación de la Covid-19. La cita, que será desde este viernes y hasta mañana domingo 12 de abril, acogerá la participación de destacados artistas del panorama sonoro cubano contemporáneo, en colaboración con otros eventos e instituciones culturales del país, de acuerdo con una nota de prensa.



Ministerio de Cultura de Cuba no deja desamparados a sus artistas



El Ministerio de Cultura ha dado a conocer que, como parte de las medidas adoptadas para enfrentar la COVID-19, el Instituto Cubano de la Música y el Consejo Nacional de Artes Escénicas ofrecerán respaldo salarial a todos los artistas de sus respectivos catálogos, tanto a los que pertenecen a las unidades artísticas subvencionadas como a los de aquellas que operan bajo régimen comercial y que, debido a las actuales regulaciones de aislamiento social, se encuentran imposibilitados de ejercer su labor. Esta decisión, explica en una nota el Mincult, implicará cobertura salarial básica a partir del mes de abril (a cobrar a principios de mayo) y se articulará a través de los mecanismos habituales de pago de los centros, consejos y empresas provinciales y nacionales de la música y las artes escénicas. Esta medida demuestra que nuestro país no dejará desamparados a sus artistas, quienes en estos complejos días están ofreciendo su arte de diferentes formas, a través de las posibilidades que ofrecen las tecnologías.



Michel Herrera y Madre Tierra Project brillaron en concierto online



El joven saxofonista cubano Michel Herrera, destacada figura del jazz en la mayor de las Antillas, protagonizó junto a Madre Tierra Project el último concierto online de esta semana, parte de la iniciativa Estamos Contigo, Músicos Por Cuba. A las cuatro y media de la tarde arrancó la presentación, encargada de llevar alegría y mensajes de esperanza a los hogares en cuarentena por Covid-19, a través de la señal digital de Canal Clave, Radio Progreso, el canal Youtube Ministerio de Cultura y el enlace de 100 páginas de Facebook. En estos días de aislamiento necesario ante la creciente propagación de la pandemia del nuevo coronavirus por el mundo, este proyecto del Ministerio de Cultura y los institutos cubanos de la Música y de Radio y Televisión, deviene plataforma de entretenimiento para los amantes de las sonoridades de la Isla.



Danza Callejera llega a cinco años de creada y se aplaza debido a nuevo coronavirus



El Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos Habana Vieja: Ciudad en Movimiento llega este año a sus cinco lustros de vida. Desafortunadamente, a raíz del brote de la COVID-19, el encuentro se ha tenido que aplazar, pero no por ello deja de tener trascendencia esta celebración. Danza Callejera, como popularmente se le conoce, ha logrado que las calles, plazas, patios, fuentes, casas-museos y hasta los más inexplorados espacios del Centro Histórico de la capital cubana, establezcan un diálogo con la danza, ese lenguaje universal que siempre nos acompaña a todos. Danza Callejera tiene en cuenta el entorno urbano como un sitio maravilloso para bailar. La danza en ese escenario es un llamado de atención sobre el paisaje, y este festival ya forma parte del discurso de la ciudad antigua; los habaneros lo siguen y todo el visitante se suma y lo disfruta.



Anuncia Unesco acciones para promover la cultura durante Covid-19



La UNESCO anunció hoy la activación de plataformas en Internet y las redes sociales para promover la cultura y el conocimiento del patrimonio de la humanidad en el contexto de la Covid-19. De acuerdo con la directora general de la organización multilateral, Audrey Azoulay, el objetivo es lograr que las personas puedan mantenerse en contacto con las diversas manifestaciones culturales en un escenario marcado por las medidas de confinamiento y el cierre de instituciones como museos, teatros y sitios patrimoniales. La víspera comenzó una campaña en las redes sociales bajo la etiqueta#ComparteNuestroPatrimonio, destinada a divulgar lugares y tradiciones acumulados durante siglos.



Recuerdan en el mundo aniversario de separación de la mítica banda de Los Beatles



Estamos en el año que conmemora la salida al mercado del último disco que grabaron los Beatles, Let It Be, junto al reconocido documental homónimo que presenta a la banda británica en el proceso de grabación de las canciones aquí interpretadas, además del concierto que realizaron en la azotea del edificio londinense de la Apple. Obviamente, dicha celebración ha sido pospuesta para fechas tan distantes como octubre del año en curso, pero los proyectos ya están en marcha. La principal atracción de esta recordación será la presentación del documental The Beatles: Get Back, cuya realización ha estado a cargo, nada menos que de Peter Jackson, el elogiado director de la saga El señor de los anillos, quien tendrá a su disposición 55 horas de material fílmico inédito tomado a Los Beatles durante esta etapa de trabajo colectivo.



Los niños, desde sus casas, también celebran el Primero de Mayo



Como parte de las iniciativas para, desde nuestros hogares, celebrar el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el Centro Cultural Palacio de los Torcedores, el periódico Trabajadores y el destacado creador de la plástica Erik Varea Ravelo y su proyecto cultural Enmarcarte, con el coauspicio de la Central de Trabajadores de Cuba, convocan al concurso infantil La historia de mi escuela, organizado en víspera del Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, con el fin de estimular la creatividad literaria entre los infantes que en estos momentos se encuentran recluidos en sus viviendas como medida preventiva ante el nuevo coronavirus. Podrán participar todos los niños del país que cursan estudios en los diferentes niveles de la Enseñanza primaria, a partir del cuarto grado, y de los distintos años de la Secundaria Básica. Los trabajos deben de reflejar aspectos relevantes de la historia de los centros estudiantiles donde cursan estudios, desde su fundación hasta la fecha.



Sean Penn quiere “salvar vidas” con pruebas gratuitas de COVID-19



Tras casi una década ayudando a comunidades con problemas en el extranjero, Sean Penn se une a la lucha contra el coronavirus mucho más cerca de casa. Core, la organización de alivio en situaciones de desastre dirigida por el actor ganador del Oscar, se ha asociado con la oficina del alcalde de Los Ángeles y el departamento de bomberos de la ciudad, para realizar de manera segura pruebas gratuitas de COVID-19 a personas con síntomas del virus desde sus autos. Él y su equipo, ataviados en trajes de protección, también están administrando pruebas en su cuidad de Malibú. “Hacer que más gente se haga la prueba ayudará a que los angelinos reciban el cuidado necesario y se aplane la curva más rápidamente para reducir la propagación del COVID-19”, dijo el alcalde, Garcetti, en un comunicado.



