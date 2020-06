🎧 Regresa la pasión de los cubanos

La Habana-. Como ya se conoce la 60 Serie Nacional iniciará el próximo 12 de septiembre y a partir del 1ro de agosto las preselecciones de cada una de las provincias pueden comenzar sus entrenamientos, donde tendrán que cumplir una serie de medidas higiénico-sanitarias para evitar contagios con la COVID-19.



Desde que el pasado 11 de marzo se detectaron los primeros casos positivos al SAR-CoV2 en el país, la Dirección Nacional de Béisbol en la figura de Ernesto Reynoso Piñera emitió una serie de orientaciones para preservar en primer lugar la salud de los jugadores y entrenadores.

“Ha existido una gran disciplina por parte de los jugadores y de todas las personas que tienen que ver con nuestro deporte. Además un grupo de ellos han estado contribuyendo en sus territorios con las misiones encomendadas por los Consejos de Defensas Municipales y Provinciales”.



El Comisionado Nacional de Béisbol, dijo que si las provincias de La Habana y Matanzas no han entrado en la etapa de recuperación post-COVID-19 en el momento de regresar a los terrenos, se realizarán las evaluaciones correspondientes.

Reynoso Piñera comentó que tal y como anunciara en la Mesa Redonda el Presidente del INDER, Osvaldo Vento Montiller, desde los entrenamientos se tendrán que cumplir estrictas medidas higiénicas. Para las prácticas, entre las más significativas están que solo podrán concentrar a 45 atletas como máximo, las mismas serán a puertas cerradas y no se efectuarán los topes entre las provincias.

“Están definidas un grupo de medidas que se les hicieron llegar a las direcciones provinciales de deportes y a cada uno de los comisionados. Son las normas de lo que se puede hacer en cada una de las fases, tanto en los entrenamientos, como en la competencia, en dependencia de la situación de cada territorio”.

Ernesto Reynoso se refirió al por qué de utilizar los refuerzos a partir de las semifinales y no para toda la postemporada.

En los cuartos de finales como se ha explicado se enfrentarán 1-8, 2-7, 3-6 y 4-5 y decidimos no reforzar para que los que se incorporarán no jueguen un papel definitorio. Si el octavo puesto quiere eliminar al primero tiene que hacerlo con sus atletas, tal y como han llegado hasta ahí. Creo que rescatar los play off de 8 conjuntos es muy beneficioso para el espectáculo, porque tendríamos hasta el final cerca de 12 equipos batallando por clasificar. De ser solo 4 ya se perdería el incentivo de muchos cuando esté terminando la fase de clasificación.