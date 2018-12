Regresan a Venezuela más de 10 500 repatriados

Venezuela recibió a 10 mil 608 repatriados, tras el arribo, al país de 91 connacionales provenientes de Argentina gracias al programa gubernamental Plan Vuelta a la Patria, impulsado por el Ejecutivo desde el pasado mes de agosto, publicó Prensa Latina. Mediante la red social Twitter el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano precisó que el 71 por ciento de los repatriados regresó al país por la vía terrestre y el 29 por ciento a través de vuelos auspiciados por la empresa aeronáutica estatal Conviasa. El balance de la cancillería refleja que Brasil es de donde regresó el mayor número de venezolanos, con una cifra de 6 916 personas, seguido de Perú con 1 302, Ecuador 1 204 y Colombia 554. Asimismo, regresaron a Venezuela, 263 de Argentina, 186 desde República Dominicana, 182 de Chile y uno de Panamá, reseñó la cancillería venezolana en la red social. El Puente aéreo instruido por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para potenciar el programa, realizó hasta el lunes 32 vuelos, 12 de ellos precedentes de territorio peruano, otros 12 desde Ecuador, tres llegaron de Argentina y República Dominicana respectivamente, y dos desde Chile. Igualmente, de los venezolanos repatriados el 56 por ciento son mujeres y el 44 hombre, mientras el 66 por ciento son adultos, el 15 de adolescentes, 11 por ciento de la tercera edad y ocho puntos porcentuales corresponde a niños. Por otra parte, la entidad diplomática, en entrevistas realizadas a los emigrantes que retornaron al país, conoció que el 60 por ciento identificó como primera causa del regreso problemas económicos y la imposibilidad de obtener empleo digno en las naciones receptoras. También, la cancillería comunicó que otros 9 665 venezolanos están registrados en las embajadas y consulados en su mayoría de países de la región en aras de beneficiarse con el Plan Vuelta a la Patria implementado por el Gobierno de Nicolás Maduro.



Cita la justicia argentina al padre y al hermano del presidente Macri por caso de corrupción



El juez federal, Claudio Bonadio, cito a declarar a Franco y Gianfranco Macri, el padre y hermano del presidente argentino, ya que sus nombres aparecieron en la causa de corrupción conocida como 'los cuadernos de las coimas', que revela el sistema de pagos ilegales que el sector privado mantenía con el Estado para sostener y conseguir los contratos de servicios, reportó el sitio digital RusiaToday. La citación del juez es para el jueves 13 de diciembre, día en que padre e hijo deberán prestar testimonio ante la Justicia por la presunta implicación de la empresa 'Autopistas del Sol', dedicada al servicio de peajes, en el entramado de corrupción, donde también fueron citados otros empresarios de ese sector. La familia del Presidente Mauricio Macri vendió en el 2017 su parte en el 'holding', que prestó servicio estatal durante el Gobierno de Cristina Fernández. Desde el entorno de la familia presidencial, y según publicó el diario Clarín, Franco Macri, de 87 años, no podrá asistir al pedido del juez Bonadio debido a que su estado de salud es delicado, y hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial por parte del mandatario Mauricio Macrio de sus allegados.



Aplaza la Theresa May la votación del Brexit en el Parlamento, para evitar su derrota



La primera ministra británica ante una derrota casi segura en la Cámara de los Comunes, la primera ministra británica, Theresa May, anunció la víspera la postergación indefinida de una votación parlamentaria sobre el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). La sesión que estaba prevista para hoy los diputados debían decidir si respaldaban o no el convenio pactado por la jefa de Gobierno con los 27 miembros de la UE en noviembre, el cual tiene casi 600 páginas y plantea la ampliación del período de transición tras el Brexit, previsto para el 29 de marzo de 2019. Las reacciones han sido inmediatas. En la misma cámara, el presidente John Bercow opinaba que habría sido cortés ofrecer esta decisión a sus miembros. Éstos a su vez, se turnaban para criticar la falta de seriedad expresada por la primera ministra. Mientras en la calle, muchos protestaban, desde Europa, se recordaba a May que el plan no se puede volver a negociar. May compra algo más de tiempo para tratar de salvar un Brexit destinado al fracaso. Sus opciones son muy limitadas y a día de hoy cualquier cosa es posible, desde estrellarse sin acuerdo a un segundo referéndum. Lo que está claro, es que no hay ninguna opción que contente a todo el mundo. Lo único que une a los miembros del Parlamento y a los británicos, es el rechazo a un plan que ha tardado dos años en negociarse y que ahora vuelve al tintero para ser rediseñado.



Analizan China y EE.UU. posibilidades de zanjar diferencias en materia comercial



Altos cargos de China y Estados Unidos analizaron hoy el camino a seguir para intensificar las negociaciones comerciales y poner en práctica las instrucciones de sus presidentes con vistas a zanjar de una vez las diferencias. El viceprimer ministro Liu He -jefe del equipo local- analizó el tema en una conversación telefónica con el secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin; y el representante de Comercio, Robert Lighthizer, indicó un breve comunicado oficial. De esa manera los equipos buscarán avanzar hacia un acuerdo que conlleve a levantar los gravámenes aplicados desde julio pasado, normalizar las relaciones Beijing-Washington y terminar la guerra comercial entre la primera y segunda potencia del mundo, resalta Prensa Latina. El pasado día primero en Argentina los presidentes Xi Jinping y Donald Trump acudieron en persona a la mesa de negociaciones en el contexto de la cumbre del G-20 para analizar una controversia bilateral que mantiene en jaque al planeta entero.



Califica Rusia de inapropiadas declaraciones de Pompeo sobre aviones estratégicos rusos en Venezuela



Los medios internacionales informan que Dmitri Peskov, secretario de prensa del gobierno ruso, consideró este martes como "poco diplomáticas" las declaraciones del secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, sobre el envío de los aviones estratégicos rusos Tu-160 a Venezuela. "Por supuesto, esto es poco diplomático (...) Consideramos esto como una declaración absolutamente inapropiada", sostuvo Peskov. A través de su cuenta en la red social Twitter, Pompeo criticó el envío de dos bombarderos estratégicos rusos Tu-160 a Venezuela, que calificó en su cuenta de Twitter de acción de "dos Gobiernos corruptos malgastando fondos públicos".



