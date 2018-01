¿Regresará hoy la pasión al Mella? (+Audio y Fotos)



Alexis Pérez Leiva, Director Provincial de Deportes en Las Tunas, dijo que se trabaja para que "podamos efectuar este juego que

todo el pueblo de Cuba está esperando". Fotos: Del autor.



Las Tunas.- “Existe el material humano y los recursos para que se juegue este lunes béisbol en este territorio”. Estas fueron las palabras de Alexis Pérez Leiva, Director Provincial de Deportes en relación con la posible celebración del segundo choque del play off semi-final entre Leñadores y Leones.



Alexis explicó en exclusiva a Radio Rebelde que las principales autoridades del Partido y el Gobierno de la provincia, así como el Presidente del INDER Antonio Becali Garrido y el titular de la Federación Cubana Higinio Vélez Carrión, le han estado dando seguimiento a las condiciones del terreno del Mella.





Arcilla que será empleada para acondicionar el terreno del Mella.



“En las últimas horas no ha parado de llover, afortunadamente hoy por la mañana salió el sol. Hay personas suficientes para llevar a cabo la tarea de poner a punto el parque beisbolero y tenemos los recursos. Se trajo un camión de arcilla desde Cienfuegos, estamos esperando otro procedente de Santiago de Cuba y con la que tenemos podemos acondicionar el terreno”, afirmó Pérez Leiva.



Si no llueve más en este oriental territorio, aunque el trabajo tiene que ser bastante arduo, se jugará hoy pelota en Las Tunas. “Es casi seguro, ya no llueve, el sol sale a intervalos, estamos enfrascados para que podamos efectuar este juego que todo el pueblo de Cuba está esperando”.





La parte más afectada del terreno del estadio es la zona de aviso detrás del Home Play. Antes de poner la arcilla, se debe retirar toda esta

zona fangosa como muestra la imagen. Esta instantánea se tomó sobre las nueve hora local.



Pérez Leiva manifestó que los aficionados tuneros están muy contentos con su conjunto de béisbol: “Les han dado mucha alegría al pueblo, hay mucha combatividad, fe en la victoria para que podamos ir a discutir el campeonato. Iremos a La Habana a apoyar a la selección y estamos convencidos de que los “Leñadores” seguirán dando espectáculo a todos los cubanos”.



A continuación las palabras de Alexis Pérez Leiva, Director Provincial de Deportes en Las Tunas.

