Reimponen restricciones en varias regiones de Estados Unidos

Varios estados norteamericanos reimpusieron las restricciones para evitar la propagación de la COVID-19, después de que relajaran las medidas de confinamiento para reabrir la economía, pero se enfrentan ahora a rebrotes de la epidemia.



Estados Unidos registró al menos 40 mil 870 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, el mayor aumento en un solo día, de acuerdo con un recuento de la agencia noticiosa británica Reuters.



Los expertos en salud han dicho que se está registrando un preocupante elevado número de infecciones entre personas jóvenes que están saliendo otra vez a las calles, a menudo sin mascarillas y sin acatar otras medidas de distanciamiento social.



Aunque los jóvenes tienen menos probabilidades de fallecer de la enfermedad, también podrían hacer que la propagación del virus se extienda con el tiempo hacia las personas que corren más riesgo de sufrir complicaciones graves.



Es una mezcla inevitable y por eso, es probable que se vea un aumento de las muertes por COVID-19 en Estados Unidos, según previno Amesh Adalja, un académico del Centro para la Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins.



Entre tanto, el economista del banco JPMorgan, Jesse Edgerton, trazó una correlación aproximada entre el aumento de las visitas a los restaurantes en algunos estados que relajaron las restricciones y el crecimiento de las infecciones dos semanas después.



Precisamente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó ya el cierre de los bares y exigió que los restaurantes limiten la capacidad de asientos en el interior al 50 por ciento.



En Florida, el Departamento de Negocios y Regulación Profesional también urgió a los bares a dejar de servir alcohol inmediatamente, tras la sorprendente cifra de ocho mil 942 nuevos casos de COVID-19 en el Estado, un salto desde el récord previo de cinco mil del 24 de junio.



En California, el gobernador Gavin Newsom, confirmó que ante las crecientes hospitalizaciones por la COVID-19, habrá una pausa en los permisos para que los condados reabran sus economías.



El alcalde de la capital de Alaska, Anchorage, Ethan Berkowitz, emitió una orden de emergencia que requiere que los residentes usen mascarillas en espacios públicos cerrados después de que el estado identificó 836 casos hasta el viernes, con 387 en la ciudad.



De acuerdo con analistas, la situación puede volverse más sombría en Estados Unidos a medida que algunas localidades retroceden en sus planes de reapertura, las tiendas se vuelven a cerrar y los estadounidenses se dividen entre aquellos dispuestos a arriesgarse a una mayor exposición y quienes aún cumplen con las pautas de salud.



Los estados gobernados por los republicanos, en particular en el sur, dudaron en tomar medidas enérgicas al principio de la pandemia y fueron más rápidos en relajar las restricciones, pero ahora están viendo un crecimiento récord de los casos de COVID-19.



Incluso, algunos gobernadores republicanos se han resistido a decretar como obligatorio el uso de mascarillas y han reiterado el deseo del presidente Donald Trump de reabrir la economía rápidamente, pese a las advertencias de que podría haber nuevos brotes de coronavirus.



Esa dinámica podría resultar venenosa para cualquier recuperación económica, de acuerdo con expertos, como el profesor de la Universidad de Harvard, James Stock, quien advirtió que la recesión podría alargarse y tal vez profundizarse.



Para Stock, si se añade la tolerancia al riesgo de ir sin mascarilla a fiestas bajo techo, entonces el virus prevalecerá, pero hará que los estadounidenses reacios al peligro de contagiarse sigan teniendo miedo de volver a comprar.



Cabe recordar que el tradicional apetito estadounidense por el consumo representa el 70 por ciento del crecimiento de la economía de Estados Unidos, pero si la base para esa recuperación es ahora una mejora de las perspectivas de salud, y No ocurre, la confianza se deteriorará y los hogares restringirán sus gastos, a juicio de los expertos.



Varios investigadores han propuesto formas de equilibrar la reapertura del aparato productivo con medidas para controlar la propagación del virus, pero No se observa una tendencia hacia un acuerdo nacional en el país norteño para cualquier tipo de sistema como ese.