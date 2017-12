Reinó el boxeo cubano durante 2017 en la arena internacional

Un arrollador reinado en la cita del orbe selló la sólida labor internacional del boxeo cubano en un 2017 también marcado por su segundo lugar en la Serie Mundial y supremacía continental. Un quinteto de fajas, cifra no conseguida desde la edición de Belfast 2001, donde fueron siete, resumen el dominio de la armada a las órdenes de Rolando Acebal en la justa universal acogida por la ciudad alemana de Hamburgo. Cierto que la séptima Serie Mundial dejó deseos de más porque Domadores de Cuba estaba a un triunfo del trono (5-2) cuando el anfitrión Astaná Arlans de Kazajistán acuñó la igualada (5-5) y celebró tras el pleito adicional, pero el mérito de los antillanos no admite cuestionamiento. Igualmente de peso fue el campeonato panamericano de Honduras, donde los 10 cubanos se abrieron paso hasta la fecha del adiós y rubricaron cupos mundialistas, ocho de ellos en centro del podio. Hubo otras presencias premiadas en lides extrafronteras, la rivalidad primó en el clásico Córdova Cardín y la Serie Nacional comandada por La Habana, y el recién concluido torneo Playa Girón tributó un colofón de lujo a la campaña. Aportar al máximo a la delegación asistente a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, brillar en la octava Serie Mundial y escribir otra página de altura en el campeonato del orbe para juveniles son propósitos para el 2018.



Comienza el 2 de febrero VIII Serie Mundial de boxeo en la Ciudad Deportiva



Cuba iniciará su camino en la VIII Serie Mundial frente a los Heroicos de Colombia el 2 de febrero en el formato C-1 de 49, 56, 64, 75 y 91 kilogramos con sede en la Ciudad Deportiva. En estos emparejamientos el público capitalino podrá observar, muy probablemente, al quinteto de la escuadra cafetera que derrotó dos veces a los nuestros en la séptima versión de la lid: primero durante la fase clasificatoria en la ciudad de Cartagena, y luego en la localidad de Soledad, ya en semifinales. De concretarse los duelos se espera un gran combate en los 49 kg, entre el doble titular mundial Johanys Argilagos y el subcampeón olímpico de Río 2016, Yurbergen Martínez. Además de antillanos y colombianos, el grupo de América lo componen los Caciques de Venezuela. Las otras dos llaves regionales quedaron estructuradas con cuatro elencos cada una. Por Europa se presentarán Gran Bretaña, Italia, Francia y Croacia, mientras el continente asiático estará representado por Uzbekistán, Kazajstán, Rusia y China. Para el mes de marzo, el equipo Cuba asistirá al clasificatorio regional en Tijuana, México, donde se otorgarán las plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. A dicha lid multideportiva acudirá la figura que obtenga el boleto en la urbe azteca, ya que el boleto no se entregará, propiamente, a la categoría divisional, sino al hombre que gane.



Efectuarán gimnastas cubanos base de entrenamiento en Japón



El doble medallista mundial Manrique Larduet encabeza un cuarteto de gimnastas cubanos que realizará en enero una base de entrenamiento de dos semanas en Japón, informó su entrenador. “Debemos entrenar en Japón del 15 al 28 de enero. Junto a Manrique también irán Randy Lerú, Marcia Videaux y Yesenia Ferrera”, adelantó a Radio Habana Cuba el preparador de la selección masculina de gimnasia artística, Carlos Gil. Consideró “muy positivo” poder entrenar en un país con tradición en ese deporte y con instalaciones de primer nivel. “Después del Mundial de Montreal-2017 recibimos invitaciones de muchos países para entrenar, pero la de la Federación Internacional es un reconocimiento especial”, apuntó Gil, al recordar que el propio titular de la entidad, Morinari Watanabe, visitó este año Cuba en dos ocasiones e invitó a Larduet a entrenar en Japón. “Estamos trabajando para elevar el grado de dificultad en barra fija, manos libres y paralelas”, explicó Larduet y subrayó que en el último aparato va a incorporar definitivamente en su programa el elemento que la Federación Internacional bautizó con su apellido. “Queremos llegar a lo máximo en paralelas”, sostuvo Carlos Gil y adelantó que las principales competencias de su pupilo en 2018 serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla (julio-agosto) y el Campeonato Mundial de Qatar (octubre).



Finalizan cuatro clubes de España en el top 10 de la UEFA



Cuatro clubes españoles finalizarán el 2017 entre los 10 mejores de la Unión de Federaciones de Fútbol Europeas (UEFA), según la última actualización del ranking publicada por ese organismo. El listado lo encabeza el Real Madrid, vigente campeón de Europa, con 148 mil puntos, seguido por su eterno rival Barcelona (126 mil). Los lugares cuatro y cinco lo ocupan el Bayern Múnich (125 mil) y el Atlético de Madrid (122 mil), mientras la Juventus (120 mil), el París Saint-Germain (109 mil) y el Sevilla (108) completan el cuadro de los conjuntos con más de 100 mil puntos. Las últimas tres plazas del Top-10 son para el Manchester City (97 mil), Borussia Dortmund (95 mil) y el Benfica (95 mil). En cuanto al escalafón de coeficientes de selecciones nacionales, Alemania es líder con 40 mil 747 unidades, acompañada por Portugal (38 mil 655), Bélgica (38 mil 123) y España (37 mil 311).



Realizarán exaltación de figuras del béisbol al Salón de la Fama cubano



La segunda exaltación de figuras del béisbol al Salón de la Fama de la provincia cubana de Matanzas, tendrá lugar el próximo 13 de enero, informó el comité de expertos de esa institución. Alfredo Santana, coordinador general del citado comité, explicó a Prensa Latina que se elegirán un total de 13 personalidades, de una candidatura de 27, de ellos tres peloteros de la época anterior a 1959 y otros seis del deporte revolucionario. Señaló que se escogerán además, para completar la relación a un periodista, e igual cantidad de historiador, director de equipo y umpire. Entre los candidatos -dijo- 'se encuentran deportistas de la etapa prerevolucionaria como Rogelio 'Limonar' Martínez, Sandalio 'Potrerillo' Consuegra, Roberto 'Tarzán' Estalella, Angel 'Catayo' González y Leonardo Cárdenas. De los más actuales están en el listado Félix, Isasi, los hermanos Wilfredo y Fernando Sánchez, Lázaro Junco, Jorge Luis 'Tati' Valdés, Edwin Walters, Alfredo García, y Lino Betancourt, entre otros, indicó el especialista. Santana precisó que ingresarán al Salón, de forma directa, otros tres homologados: Dagoberto 'Bert' Campanería, que brilló en las Grandes Ligas de EE.UU. y fue exaltado al Salón de la Fama del béisbol latino en República Dominicana en 2014. Completarán la relación, Basilio 'El Brujo' Rosell, que ingresó a la Sala de México en 1979, y el árbitro Armando Rodríguez, también en la galería mexicana desde 1992.



Vive el fútbol inglés su gran maratón navideño con la Premier League



El fútbol inglés vive hoy su gran maratón navideño cuando la Premier League celebre la tradicional jornada de Boxing Day, que este año se completará en los días 27 y 28 de diciembre. A partir de esta festiva fecha y hasta el próximo 8 de enero se disputarán tres fechas de liga, así como la primera ronda de la Copa de la Asociación de Fútbol, que involucra a 64 equipos de varias divisiones. En la liga, el Manchester City llega líder con 55 puntos y recordista gracias a sus 17 victorias consecutivas, racha que intentarán ampliar cuando visiten al Newcastle el miércoles. Pero antes su rival de ciudad, el United, buscará recortar este martes los 13 puntos con los que aparecen en el segundo puesto de la clasificación, ante el Burnley. Asimismo, el Chelsea, tercero con 39 unidades, también acogerá al Brighton & Hove Albion en Stamford Bridge, en tanto el Liverpool será el anfitrión del Swansea City, y el Totenham del Southampton. De igual forma, Huddersfield Town, Watford y West Bromwich Albion recibirán a Stoke City, Leicester City y Everton, respectivamente. De acuerdo con datos históricos, salvo el Liverpool en la temporada 2013-2014, todos los conjuntos que llegaron como punteros al Boxing Day terminaron coronándose en el certamen.



