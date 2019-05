Reitera Cuba rechazo a falsas acusaciones del gobierno de EE. UU.

En las últimas semanas el gobierno de Cuba ha denunciado una secuencia de declaraciones con acusaciones falsas y calumnias sobre la naturaleza de las relaciones de cooperación entre Cuba y Venezuela.



Desde el pasado martes la alta espiral de acusaciones alcanzó nuevos niveles cuando Donald Trump y figuras de su administración repitieron, ante el fracaso del intento golpista contra Nicolás Maduro, el argumento empleado por su Gobierno de que Cuba mantiene tropas en Venezuela.



“Cuba no tiene tropas, ni fuerzas de seguridad en Venezuela por lo que Estados Unidos miente una vez más al mundo” reiteró hoy en La Habana el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla caribeña.





“Estas calumnias constituyen una ofensa contra el pueblo de Cuba y el de Venezuela, y un acto de irrespeto a la opinión pública, a la comunidad internacional, a los estados soberanos y hacia el pueblo estadounidense que merece conocer la verdad”, subrayó en rueda de prensa la subdirectora de la dirección general de Estados Unidos de la cancillería, Johana Tablada.



Una vez más el gobierno cubano rechaza tales las afirmaciones.



Siguiendo esa misma línea de acusaciones y sanciones el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con recrudecer aún más el bloqueo impuesto a la isla hace casi 60 años, como parte de la agresividad de su Gobierno contra Cuba por su solidaridad con Venezuela.



“Las verdaderas razones por las que se acusa a Cuba de estos y otros males, tiene que ver con el interés de Estados Unidos de esconder el fracaso de la política agresiva de manera sostenida de la Casa blanca contra Venezuela en los últimos años, explicó Tablada.

La Subdirectora general de Estados Unidos de la cancillería cubana, Johana Tablada, ratificó este miércoles que “no hay tropas cubanas en Venezuela”, por lo que es imposible retirarlas de ese país, como reclamó en Twitter el presidente Donald Trump.(Fuente: Cubadebate) pic.twitter.com/Rt0sd7cxkU — Cubavisión Internacional (@CVInternacional) 1 de mayo de 2019

“Están mucho más vinculadas a la necesidad de ocultar el fracaso del segundo golpe de Estado ocurrido en las últimas horas que se organizó contra el Gobierno legítimo y electo de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, apuntó la diplomática cubana.



“Están en función, además, de encontrar el pretexto más conveniente para justificar las medidas de agresión y hostilidad contra el pueblo de Cuba, de otra manera sería imposible sostener sus argumentos”, dijo la funcionaria.



Al respecto, dijo que Cuba denunciará la escalada de sanciones y el pueblo cubano resistirá y prevalecerá.

Acusaciones falsas y peligrosas vs #Cuba pretenden encubrir los más siniestros planes agresión y desestabilización contra la #Paz que impulsan #JohnBolton , #MarcoRubio, #Pompeo y otros miembros del más peligroso equipo política exterior de la historia #EstadosUnidos — Johana tablada (@JohanaTablada) 1 de mayo de 2019

“Decir que Cuba tiene más de 20 mil efectivos en Venezuela, que intervenimos en sus asuntos internos es algo que Estados Unidos sabe que no es verdad”, sentenció.



De igual forma agregó que No se puede olvidar que esa política de sanciones y cerco ha sido denunciada no solo por Cuba, también por la comunidad internacional, desde hace 27 años.

