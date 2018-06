Reitera Cuba voluntad de fortalecer vínculos con Trinidad y Tobago

Encuentro con la Secretaria Permanente de la Cancillería de Trinidad y Tobago, Jennifer Daniels. Foto: @RogelioSierraD



El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Rogelio Sierra Díaz, concluyó con éxito su visita de trabajo a Trinidad y Tobago. El diplomático cubano tuvo la oportunidad de dialogar sobre la dinámica relación económico-comercial entre ambos países, cuyos resultados han convertido a esta isla caribeña en uno de los principales socios comerciales de Cuba en toda la región de América Latina y el Caribe.



Esta visita brindó la posibilidad de agradecer el invariable apoyo que ha dado Trinidad y Tobago a la lucha de Cuba por la eliminación del bloqueo.





Asimismo, fue marco propicio para reiterar el compromiso de Cuba con la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y su proceso de revitalización, al tiempo que expresar la voluntad de continuar contribuyendo a los programas de cooperación en el ámbito de la reducción de riesgo de desastres y el enfrentamiento al cambio climático.





The reestablishment of diplomatic relations with #TrinidadandTobago 🇹🇹, Guyana🇬🇾, Barbados 🇧🇧and Jamaica🇯🇲in 1972 broke the diplomatic isolation that the United States intended to force upon #Cuba🇨🇺@CubaMINREX @ACS_AEC @CARICOMorg pic.twitter.com/7WuTVqpK7g