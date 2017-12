Reitera Donald Trump amenazas contra el Gobierno de Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró este domingo sus amenazas contra Irán y señaló que observa la respuesta de las autoridades de Teherán a las manifestaciones antigubernamentales que tienen lugar en ese país desde hace varios días.



En un mensaje a través de su cuenta en Twitter, advirtió este domingo, por segunda vez durante el fin de semana, que observa de forma cuidadosa lo que calificó de posibles violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales iraníes frente a estos disturbios que comenzaron el jueves pasado, publica la Agencia Prensa Latina.



Las posiciones de Washington fueron calificadas por Teherán de una inaceptable injerencia en sus asuntos internos, así como un apoyo engañoso y oportunista.

Big protests in Iran. The people are finally getting wise as to how their money and wealth is being stolen and squandered on terrorism. Looks like they will not take it any longer. The USA is watching very closely for human rights violations!