Reitera Lula su inocencia y denuncia operación política

"Saben que han condenado a un inocente", afirmó este jueves Luiz Inácio Lula Da Silva, tras fallar los tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Porto Alegre a favor de ratificar su condena por presunta corrupción y aumentarle la pena a 12 años de prisión.



Al hablar este jueves ante la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Lula denunció una operación en su contra para evitar que se presente a las elecciones presidenciales de diciembre.





Lula recordó cómo los tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Porto Alegre se pronunciaron después de muchas horas, mientras que su abogado solo tuvo 15 minutos para exponer su defensa.



El exmandatario acusó a los magistrados de intentar, con su sentencia, condenar a una gran parte de los brasileños que reconocen en el PT y Lula la posibilidad de que el país vuelva a ser respetado y los brasileños recuperen la autoestima.



Para Lula, lo que está siendo juzgado es la forma en que el Partido de los Trabajadores gobernó a Brasil, y denunció que se busca "criminalizar" a una organización que colocó a los pobres por primera vez en el centro de la discusión.



Lula remarcó que las ideas no se condenan y sobre todo la idea que ha ganado en Brasil: que el pueblo sabe gobernar mejor que la élite.



Este miércoles, Lula ya dejó claro que solo una cosa lo va a sacar de las calles de ese país y será el día que muera.



El expresidente recalcó también que hay aún mucho tiempo por delante para demostrar el error y las mentiras contadas sobre él y su Partido de los Trabajadores.



Se espera que Lula ahora acuda ante el Tribunal Superior Electoral y el Supremo Tribunal Federal.



No se espera que Lula sea encarcelado mientras las apelaciones estén pendientes, mientras que sus seguidores han advertido que apresarlo desataría una respuesta dura por parte de los integrantes del Partido de los Trabajadores.



Entre tanto, analistas ven improbable que el apoyo a Lula para las elecciones de diciembre se desplome y vaticinan que seguirá encabezando las intenciones de voto.







Además, políticos y expertos brasileños han advertido de que prohibirle a Lula que sea candidato a la presidencia solo minaría aún más la confianza en la democracia del país, dañada por el golpe de Estado parlamentario contra la presidenta, Dilma Rousseff, y las continuas revelaciones sobre la corrupción política.



El absurdo jurídico y la manipulación política contra Luiz Inácio Lula Da Silva se impusieron este miércoles en su contra, cuando los tres jueces del tribunal de apelaciones de Porto Alegre ratificaron la condena al ex presidente y la aumentaron de casi diez años a doce años de prisión.



Los tres magistrados concluyeron que las pruebas contra Lula por corrupción son absolutamente creíbles, y lo determinaron así, pese a que no hay evidencias y se ha cuestionado la confiabilidad y las motivaciones de los testigos que lo implicaron, pues esas declaraciones fueron hechas como parte de un acuerdo de delación con la justicia.



En cambio, no han sido imputados ni han rendido cuentas, políticos acusados de delitos mucho más notorios, como el hoy presidente, Michel Temer, de quien hay grabaciones encubiertas de que avaló el pago de un soborno.



Para el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, el proceso no fue un juicio basado en las leyes, sino en motivaciones claramente políticas que buscan condenar al expresidente a como dé lugar, incluso si es inocente, para impedir que sea candidato en los comicios presidenciales de diciembre.



Ese objetivo podría ser ratificado por el Tribunal Superior Electoral brasileño, pues la ley del país sudamericano establece que los condenados por corrupción no pueden aspirar a cargos públicos.



