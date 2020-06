Reitera Machado Ventura en Holguín necesidad de poner a producir toda la tierra 2020-06-27 08:59:09 / Haciendo Radio





José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, reiteró en la provincia de Holguín la necesidad de poner a producir toda la tierra. Acompañado por Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, reconoció el peso que tienen las cooperativas de créditos y servicios en los aportes agropecuarios. Durante el encuentro, en el que participaron las principales autoridades políticas y gubernamentales, así como dirigentes de la Agricultura y de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de la provincia y los municipios, Machado Ventura dijo que en los próximos días comenzará un proceso de contactos con esas estructuras para solicitarles más alimentos.



Intercambió Ministro cubano de Salud con su homólogo ruso sobre experiencias frente a la COVID-19



José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, conversó vía telefónica con su homólogo ruso, Mijaíl Murashko, acerca de las acciones de ambos países en la lucha contra el nuevo coronavirus. Según publica en su perfil oficial en Twitter Gerardo Peñalver, embajador de Cuba en Moscú, ambos ministros intercambiaron sobre las experiencias particulares de cada uno de los sistemas de salud, en el enfrentamiento a la COVID-19. El pasado mes de septiembre del 2019, los dos gobiernos firmaron en la capital rusa acuerdos bilaterales en materia de salud que incluyen convenios en el campo científico, la endocrinología, la urología, el pie diabético y la ginecología.



Apoyan Universitarios cubanos recuperación pos-COVID-19 en todo el país



Casi 60 mil universitarios en toda Cuba se encuentran vinculados con las tareas de recuperación pos-COVID-19. La mayoría de estos jóvenes desarrollan los trabajos en la producción de alimentos, donaciones de sangre, sostenibilidad energética y atención a grupos vulnerables, especialmente ancianos. El presidente nacional de la FEU, José Ángel Fernández Castañeda, luego de finalizar un trabajo voluntario con 150 estudiantes de Ciego de Ávila en la empresa agroindustrial Ceballos, reconoció a 30 jóvenes destacados en el enfrentamiento a la pandemia.



Realizaron reunión virtual del enfrentamiento a la Covid-19



En reunión virtual celebrada este viernes, directivos y especialistas de la salud de Cuba y las Islas del Pacífico expusieron sus experiencias en el enfrentamiento a la COVID-19. Las acciones forman parte de la cooperación e intercambio acordadas en el contexto del negativo impacto internacional de la pandemia. Los participantes cubanos, encabezados por Jorge Delgado Bustillo, director de la Unidad Central de Cooperación Médica, hicieron referencia a las prácticas y protocolos implementados por la nación caribeña en la lucha contra la enfermedad. Marta Castro Peraza, del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, abordó los aspectos epidemiológicos de la enfermedad y los planes de prevención del Sistema de Salud Pública de Cuba. En tanto especialistas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología ofrecieron una detallada información sobre los productos biotecnológicos nacionales utilizados para tratar el virus, los cuales han mostrado un alto grado de efectividad.



Sector educativo de Holguín apoyó lucha contra la pandemia



Profesores de diversos niveles de enseñanza del sector educacional de Holguín ratificaron su satisfacción por haber apoyado los servicios de salud pública. Las acciones higiénicas-sanitarias desarrolladas contribuyeron a eliminar la expansión de la COVID-19 en el territorio. Holguín no registra casos positivos de la pandemia desde el cinco de mayo, publica la Agencia Cubana de Noticias. Luis Felipe Batista, director provincial de esta rama, aseveró en el reconocimiento a esa avanzada la importancia de la labor realizada por los 280 educadores y directivos que respondieron ante el llamado de la Central de Trabajadores de Cuba. El grueso de esta fuerza de apoyo se integró al contingente que trabajó en labores de limpiezas, mantenimiento y de los servicios en la denominada Zona Roja.



En Villa Clara se fortalece la atención a las personas de la tercera edad



Fortalecer la atención a las personas de la tercera edad, la más vulnerables ante la Covid-19, es el propósito que anima a las autoridades del Gobierno y la Salud Pública en la provincia Villa Clara. Con más de ocho mil 800 personas mayores de los 60 años, el 23,9 por ciento del universo poblacional, la mayoría de estos abuelos son beneficiados a través del Sistema de Atención a la Familia. Estas entidades se encargan de la entrega de alimentos cocidos a sus respectivos hogares en los 13 municipios con los que cuenta la provincia, publica Prensa Latina. Sin embargo, se precisa de un mayor control en cuanto a los listados y ubicación de los ancianos en esta etapa primera de recuperación a la Covid-19, precisó Milaxy Sánchez, vicegobernadora en el territorio.



En Martinica agradecen apoyo de la brigada Henry Reeve



El Presidente de la Colectividad de Martinica, Alfred Marie-Jeanne, recibió a una Brigada Médica de Cuba del Contingente Henry Reeve, que brindará asistencia médica para enfrentar la Covid-19 en ese territorio de Francia. De esa forma, suman 38 brigadas cubanas que en 31 países del mundo brindan apoyo y cooperación en el combate a esta contagiosa enfermedad. Destaca Prensa Latina que la brigada que llegó a Martinica cuenta con 15 colaboradores que compartirán con colegas de ese territorio francés de ultramar sus experiencias para frenar el contagio de la Covid-19, provocada por el nuevo coronavirus Sars-Cov-2. Diversas brigadas del Contingente Henry Reeve han prestado ayuda países de África afectados por el ébola, a naciones sacudidas por fuertes terremotos como Pakistán, Chile o Haití, entre otras.



En Villa Clara trabajan en sistema de detección temprana de la Covid-19



Científicos e investigadores de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas laboran en el desarrollo de un sistema que propicia el diagnóstico temprano de la COVID-19 y contribuye al pronóstico de evolución del paciente. La doctora Marlén Pérez Díaz, investigadora del Laboratorio de Procesamiento Digital de Imágenes y Señales de la referida institución, explicó al diario Granma que se trata de un software capaz de adelantar, a partir de las imágenes radiológicas tomadas, si el paciente es propenso o no a ser portador del nuevo coronavirus u otra enfermedad pulmonar.



Apoyan pescadores de Ciego de Ávila producción de alimentos para el pueblo



Pescadores de Ciego de Ávila responden al llamado del país de no detener la marcha en la producción de alimentos con destino al pueblo y a la exportación. La meta es buscar capacidad financiera efectiva, que tanto necesita la economía nacional. José Osmundo López Calderón, director de producción de la Empresa provincial de la Pesca, informó a la Agencia Cubana de Noticias que se estima cerrar el primer semestre del año con más de mil 320 toneladas de pescado de agua dulce y agua salada, para superar el plan que asciende a mil 258. En ese periodo la opción permitió las entregas de las dietas médicas, el consumo social y la presencia estable de proteína en las pescaderías diferenciadas que existen en la mayoría de los municipios. La empresa avileña puso luz larga en las exportaciones pues, además de garantizar camarón y pescado entero, ya cuenta con los primeros 200 kilogramos de langosta de agua dulce, capturadas en el Complejo Hidráulico Liberación de Florencia.