Reitera ONU respaldo a Justicia de Paz en Colombia

2018-06-15 08:19:45 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, realzó hoy el significado de la Justicia Especial de Paz (JEP) en la reparación de las víctimas del conflicto armado. Brunori pidió al Congreso colombiano aprobar el proyecto de ley estatutaria de la JEP, cuya votación se ha dilatado en el poder legislativo. Afirmó además que la Justicia Especial de Paz es una esperanza para las víctimas que llevan décadas exigiendo justicia; por eso hemos apoyado desde sus inicios esta institución y reiteramos hoy su importancia para el país. Agregó que Naciones Unidas apoyará con asesoría a la JEP para que cumpla su papel como instrumento en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.



Se mantiene 10 comunidades guatemaltecas incomunicadas por causa del lahar del volcán Fuego



El fuerte lahar que descendió la víspera por las faldas del Volcán Fuego de Guatemala, debido a las intensas lluvias, dejó a una decena de comunidades incomunicadas, reportó la agencia española EFE. El portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, David de León, explicó a la prensa que las comunidades de Morelia, Panimache Uno, Panimache Dos, Santa Sofía, El Porvenir, Yucales y Sangre de Cristo, todas de Yepocapa, departamento de Chimaltenango, quedaron incomunicadas, por lo que se coordinó con el Ejército su apoyo en la habilitación de los caminos para poder llegar a esas poblados. En la misma situación están, en Siquinalá, departamento de Escuintla, La Rochela, Ceylan y San Andrés Osuna, a donde la institución enviará 'maquinaria para realizar trabajos de habilitación del paso', señaló David de León. Las dimensiones de este material volcánico, pastoso y con bloques de hasta tres metros de diámetro que arrastra troncos y ramas de árboles a su paso, es de entre 30 y 45 metros de ancho por 3 de alto, un tamaño que provoca vibraciones del suelo a su paso. Por otro lado, las intensas precipitaciones que durante las últimas horas han azotado diferentes puntos del país también han provocado el cierre preventivo de vehículos en el kilómetro 165 de la ruta alterna que une Santa Cruz del Quiché con Chichicastenango y Chiché, y ocasionó pequeños desprendimientos de tierra y con varias caídas de árboles.



Expulsa Ejército sirio a terroristas de amplias zonas en desierto



El Ejército sirio liberó dos mil kilómetros cuadrados de la desértica región de Badiya al-Sham, en la provincia de Deir Ezzor, áreas que antes eran controladas por grupos terroristas. Según detallaron hoy fuentes militares, el ejército sirio expulsó a los extremistas del grupo Estado Islámico de las zonas ubicadas al oeste de la estratégica ciudad de Al-Mayadeen, y también desalojaron a los terroristas de varias áreas como el campo petrolífero Al-Ward y la región de Mislah. Según trascendió, la operación relámpago contra los extremistas abarcó un amplio frente, donde fueron abatidos numerosos radicales y desactivados cientos de artefactos explosivos sembrados por el Daesh en el árido territorio. Las tropas gubernamentales y las Fuerzas de Defensa Nacional también realizan otra ofensiva paralela en zonas desérticas en el oriente de la sureña provincia de Sweida, con el fin de eliminar a la formación Estado Islámico en esa extensa demarcación. Con el propósito de liberar de extremistas la región sur de este país árabe, incluidas Sweida y Deraa, las tropas leales a Damasco y sus aliados preparan las condiciones para lanzar ataques a gran escala contra grupos radicales. El desencadenamiento de los enfrentamientos parece inminente ya que hasta el momento las bandas extremistas se niegan a entablar negociaciones con las tropas sirias y a deponer las armas. Según expertos, la nueva ofensiva del Ejército Árabe Sirio es similar a otras operaciones realizadas con éxito en Ghouta Oriental, el Qalamoun y el norte de la provincia de Homs, central provincia ubicada a unos 210 kilómetros al norte de Damasco.



Advierte China que acuerdos con EEUU serán anulados si Trump impone aranceles



El Gobierno de China advirtió hoy de que si se confirma la imposición de aranceles en Estados Unidos por parte de la Administración de Donald Trump a la importación de productos chinos quedarán anulados los acuerdos alcanzados en esta materia tras los dos meses de negociaciones. China ya publicó un comunicado tras la reciente visita del secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, en el que se dejó claro que si EEUU lanza medidas comerciales tales como la imposición de tarifas los acuerdos no entrarán en vigor, recordó este viernes el portavoz de Asuntos Exteriores chino, Geng Shuang, en una rueda de prensa. Los medios estadounidenses adelantaron que Trump ya ha dado su visto bueno a la imposición de aranceles por valor de 50.000 millones de dólares a productos chinos, pese a que Pekín y Washington parecían haber alcanzado un consenso para evitar esta medida y posibles contramedidas similares por parte de China. Las tensiones comerciales fueron debatidas el jueves por el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, en sus conversaciones en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping, y el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi. Geng subrayó hoy que el contencioso 'debe resolverse a través de consultas de forma constructiva, reduciendo las diferencias y expandiendo los puntos en común para beneficiar a ambas partes'.



Muere un niño tras tiroteo registrado en Colorado, EE.UU.



Al menos un niño ha muerto y otras tres personas resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido el jueves cerca de las instalaciones de un consultorio dental infantil ubicado en la ciudad estadounidense de Denver, Colorado. Los heridos, entre ellos otro niño, fueron trasladados al hospital más cercano del condado y hasta el momento se desconoce su estado de salud. El hecho ocurrió en el estacionamiento frente al centro odontológico de un complejo de oficinas en la avenida 80 en 5150 del condado de Westminster, donde un sospechoso comenzó a disparar contra los presentes, de acuerdo con el reporte de la Policía local. Los funcionarios capturaron al atacante, quien había escapado en un carro marca Toyota, identificado con la matricula del estado de Denver. Asimismo, las autoridades exhortaron a los ciudadanos a tomar precauciones y utilizar vías alternas a la Avenida 80, donde ocurrió el tiroteo.



Confirma RPDC reunión de generales con jefes militares de Seúl



Altos jefes militares de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) y de Corea del Sur, se reunieron hoy en el Pabellón Thong-il, situado en la parte de Corea Democrática de la zona desmilitarizada de Panmunjom, confirmaron medios de prensa locales. El objetivo del encuentro fue favorecer la implementación estricta de la histórica Declaración de Panmunjom, rubricada el pasado 27 de abril por los presidente Kim Jon Un y Moon Jae-in. La delegación de la RPDC fue encabezada por el Teniente General de las fuerzas terrestres de las fuerzas armadas de la RPDC, An Ik San, precisó una nota oficial publicada por la agencia de noticias KCNA. En tanto, el grupo de militares de Corea del Sur fue liderado por el General Brigada Kim To Gyun.



