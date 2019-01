Reiteran Rusia y China respaldo al gobierno legítimo de Nicolás Maduro

Rusia reafirmó este jueves su respaldo a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela y denunció la usurpación del poder por la oposición como una violación del derecho internacional.



En conversación telefónica con Maduro, el propio presidente, Vladimir Putin, expresó su apoyo al líder bolivariano, ante las condiciones de agravamiento de una crisis política provocada desde el exterior.



En horas previas, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, había expresado el firme respaldo a Maduro, mientras el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, aportó la valoración de la diplomacia rusa en torno a los acontecimientos.



Lavrov declaró que la injerencia de Estados Unidos en la situación venezolana es evidente, al tiempo que alertó sobre la amenaza de la Casa Blanca de No excluir una intervención armada.



Para Lavrov, el hecho de que Estados Unidos y varios otros países, incluidos latinoamericanos, reconocieran de inmediato al autoproclamado presidente, el opositor Juan Guaidó, ilustra que tuvieron una participación directa en la creación artificial del poder dual en Venezuela.





El jefe de la diplomacia rusa alertó que esa acción está cargada de caos y está provocando una disrupción muy grave en la situación política interna venezolana.



Lavrov subrayó que hay otra injerencia flagrante en los asuntos internos de un Estado soberano y recordó que ya hubo más de un intento de sacar a Nicolás Maduro del poder, incluso a través de su eliminación física.



El ministro de relaciones exteriores de Rusia también llamó a la comunidad internacional a ayudar a crear las condiciones para un diálogo nacional, pero sin acompañamiento de la violencia o exigencias para el derrocamiento del Gobierno legítimo de Maduro.



China mostró también hoy su apoyo a Maduro y censuró la intrusión de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela.



La portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, Hua Chun-ying, remarcó que Beiging apoya los esfuerzos del Gobierno de Maduro para mantener su soberanía, independencia y estabilidad.





Además, Hua destacó que su país desea que la comunidad internacional haga esfuerzos para poner fin a la intervención extranjera en los asuntos internos venezolanos, y expresó el deseo del gigante asiático de que se resuelvan las diferencias políticas en Venezuela mediante el diálogo y las consultas.



Contribuir a un proceso de diálogo y paz en Venezuela, es también la postura del Gobierno de México, que reconoce a Maduro como presidente legítimo.



El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ratificó hoy que su país coincide con la ONU en contribuir con un grano de arena a cualquier proceso que lleve a la paz y al diálogo, con base en los principios de No intervención en los asuntos internos de otras naciones.



Acerca del reconocimiento de varios países a la autoproclamación del líder opositor de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como nuevo presidente, Ebrard consideró que tiene pocos precedentes que se desconozca al gobierno de un país y se reconozca a una autoridad en esa forma.



Ebrard subrayó que México No acompañará ninguna acción de esa naturaleza, sino que apoyará medidas orientadas a procurar la paz, la libertad y los derechos humanos.



El canciller mexicano destacó el punto de coincidencia con la ONU y con el gobierno de Uruguay, con el que el país azteca firmó comunicado conjunto sobre la situación en Venezuela, en cuanto a hacer esfuerzos para reducir las tensiones, evitar un escalamiento que lleve a la violencia y rechazar cualquier violencia política.





El jefe de la diplomacia de México aclaró que en este momento no se debe especular sobre el papel que podría tener su país como sede de un diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana, y enfatizó que el objetivo es buscar que se evite enfrentamiento y violencia política.



La posición de la Unión Europea (UE) continúa siendo por ahora la de exigir como salida el inicio inmediato de un proceso político que conduzca a nuevas elecciones en Venezuela, como única salida para resolver la crisis y evitar que vaya a peor.



Aunque reafirmó su total apoyo a la opositora Asamblea Nacional y la presidencia de su líder opositor, Juan Guaidó, la UE No ha seguido por ahora la iniciativa de Estados Unidos de reconocerlo como mandatario interino.



Entre tanto, el gobierno de España aclaró que la llamada del presidente, Pedro Sánchez, a Guaidó no supone el reconocimiento al opositor como presidente autoproclamado, porque un gesto de este tipo No se hace a través de una conversación telefónica, sino que requiere una comunicación oficial.



En la conversación con Guaidó, Sánchez subrayó su respaldo a la Asamblea Nacional, presidida por Guaidó, pero No fue tan lejos como afirmó el opositor, cuando aseguró en un comentario exagerado por la red social Twitter que el español le dio todo el respaldo a su propósito de que se forme un Gobierno de transición que convoque elecciones libres.



Según fuentes del Palacio de la Moncloa, el Gobierno de España quiere mantener una posición de equilibrio, queNno equidistante, ante la crisis y seguirá trabajando en favor de que la UE adopte una posición única.



Desde sectores de la izquierda española hubo rechazos hacia el golpe de Estado en marcha contra Nicolás Maduro, las denuncias acerca de que a Donald Trump y sus aliados No les interesa la democracia y los derechos humanos en Venezuela, sino el petróleo y llamados a que el país ibérico y Europa defiendan la mediación pacífica.







"España y Europa deben defender la legalidad internacional, el diálogo y la mediación pacífica, no un golpe de Estado" y sentenció el líder de Podemos, Pablo Iglesias, mientras que el profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense y fundador de la organización izquierdista, Juan Carlos Monedero, considera que lo que está ocurriendo en Venezuela es un golpe de Estado.



En opinión de Monedero, esa asonada la alientan enemigos de la democracia, acusó a Trump de liderar el golpe, pidió que ningún demócrata se engañe y advirtió sobre la eventualidad de que se busque reeditar en Venezuela una guerra civil donde muera el pueblo, como en Siria, Libia, Irak o Afganistán.







(Noticiero Nacional de Radio)