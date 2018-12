Rememoran en Cuba aniversario de la caída en combate de Antonio Maceo





El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba general de ejército Raúl Castro Ruz, envió una felicitación a la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) por el aniversario 25 de su fundación.







Lo anterior trascendió durante el acto político y ceremonia militar por el aniversario 122 de la caída en combate del Mayor General Antonio Maceo Grajales y su ayudante el capitán Panchito Gómez Toro, cuyos restos reposan en el Mausoleo El Cacahual.



El miembro del Buró Político general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera, Viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Jefe del Estado Mayor General, Jorge Cuevas Ramos, integrante del secretariado del Comité Central, y Luis Antonio Torres Iribar, Primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana presidieron la conmemoración.



Durante la ceremonia fueron colocadas ofrendas florales a Maceo y Panchito Gómez Toro al último mambí Juan Fajardo Vega y el dirigente comunista Blas Roca Calderio, así como la ACRC hizo público la convocatoria para su Conferencia Nacional prevista en abril de 2020.





El cadete Raydel Cuza Pérez, de la Escuela Interarmas de las FAR General Antonio Maceo, reafirmó el compromiso de las nuevas generaciones de no olvidar la sangre derramada y las vidas ofrendadas por la patria.



El general de división José Antonio Carrillo Gómez, presidente de la ACRC tuvo a su cargo las palabras centrales destacando las virtudes del Titán de Bronce y su larga historia de sacrificio al servicio de la Patria.



Carrillo evocó entre las cualidades de Maceo un pensamiento de clara militancia política, dotado de una ideología en la cual estaban presentes la justicia social, el antimperialismo y la intransigencia.



El acto culminó con la cancelación de un sello postal por parte del Grupo Empresarial Correos de Cuba y la marcha en revista de las tropas de la unidad de ceremonia del Estado Mayor General de las FAR.











