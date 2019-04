Renuncia fiscal general adjunto de EE.UU

El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Rod Rosenstein, presentó hoy ante la Casa Blanca una carta de renuncia a su cargo. La intención del segundo al mando del Departamento de Justicia es abandonar dicha responsabilidad el 11 de mayo.



"Hacemos cumplir la ley sin temor ni favor, porque la evidencia creíble no es partidista y la verdad no está determinada por las encuestas de opinión", escribió Rosenstein en la misiva.



"Ignoramos las distracciones fugaces y centramos nuestra atención en las cosas que importan, una república que perdura no se rige por el ciclo de las noticias", agregó.



Por otra parte, en la comunicación, el fiscal general adjunto también elogió los objetivos políticos del presidente Donald Trump, y aseguró que mantiene la fe, sigue las reglas y siempre pone a Estados Unidos en primer lugar.



Sin embargo, Rosenstein fue criticado varias veces por el mandatario republicano después de que designara a Robert Mueller como fiscal especial al mando de la investigación sobre las elecciones presidenciales de 2016.



Anteriormente, ese asunto estuvo bajo la guía hasta su despido en mayo de 2017 del entonces director del Buró Federal de Investigaciones, James Comey.



Tal indagación se enfocó en la posible injerencia de Rusia en dichos comicios y la presunta colusión del país euroasiático con la campaña de Trump, quien reiteradas veces calificó el proceso de 'cacería de brujas'.



Rosenstein escribió poco después de su confirmación en el cargo un memorando en el cual criticó a Comey en medio de la investigación y que Trump usó como parte del análisis para despedirlo.



El último 22 de marzo se dio por concluida oficialmente la pesquisa del fiscal especial y sus colaboradores, y Mueller entregó al secretario de Justicia, William Barr, el informe que detalla ese proceso, cuya publicación, con tachaduras, ocurrió el 18 de abril.



Según explicó Barr en el compendio realizado para los miembros del Capitolio, la investigación no encontró que la campaña de Trump o alguna de las personas relacionadas con ella hubieran coordinado o conspirado con Rusia en sus esfuerzos por influir en los comicios.



Expuso que Mueller no llegó a ninguna conclusión sobre si el presidente obstruyó la justicia en el transcurso de la pesquisa, una acusación que realizaron algunos detractores del gobernante y que también fue objeto de indagación.



Pese a la falta de conclusiones de Mueller en ese aspecto, Barr y Rosenstein determinaron al leer el informe que no hay lugar para presentar cargos por obstrucción contra el jefe de Estado.



(Prensa Latina)

