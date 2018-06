Renunció el director técnico del Real Madrid (+Video)

El director técnico explicó en rueda de prensa este jueves los motivos de su renuncia.



El entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane anunció este jueves su decisión de dejar el cargo. El técnico francés hizo oficial su dimisión tras una reunión previa con el presidente del club, Florentino Pérez y pese a tener contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2020.



Zidane, después de que Florentino Pérez le diera paso, anunció su decisión debido al "desgaste" que ha tenido: "Tomé la decisión de dejar el Real Madrid. Es un momento en el que tenía que dar el paso. Pienso que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio. Necesita otro discurso, otra metodología de trabajo. Quiero mucho a este club", explicó.



El ya extécnico merengue dijo que opta por dejar el banquillo del Santiago Bernabéu por el bien del Real Madrid, "porque en la Liga y en la Copa hubo buenos momentos, pero también momentos duros, y yo no los olvido".



Vea en video el momento donde el entrenador técnico de Real Madrid anuncia su salidad del conjunto merengue:







En este sentido, fue revelador que Zidane dijera que su mejor momento como entrenador madridista "fue ganar la Liga". Y su peor momento en el banquillo, "fue perder contra el Leganés la vuelta de la Copa. Ahí sí que me quedé...".



En cuanto a su mejor momento en el club desde que llegó como futbolista, 'Zizou' confesó que "fue cuando el presi (Florentino) me trajo aquí para jugar en el Real Madrid porque cumplí un sueño".





El presidente del club Real Madrid, Florentino Pérez, dijo que Zidane fue muy importante para el equipo.



Zinedine Zidane, que llegó al cargo de primer entrenador del Real Madrid en sustitución de Rafa Benítez a mitad de la temporada 2015/16, el 1 de enero de 2016, ha conseguido en este periodo 9 títulos (3 Champions, 1 Liga, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa y 1 Copa del Rey).



El éxito más reciente es el título conquistado el pasado 26 de mayo en la final de la Champions 2017/18 Real Madrid-Liverpool (3-1) disputada en el estadio Olímpico de Kiev.



Zidane estuvo acompañado por el presidente del club, Florentino Pérez, que confesó que la noticia había resultado para él "inesperada" y no dudó en catalogar como "un día triste para el madridismo".



Estas son algunas de las reacciones en Twitter:





💬 Zidane: “El Real Madrid me lo ha dado todo y estaré cerca del club toda la vida”. #RealMadridhttps://t.co/CYj9x3TwgB — #CHAMP13NS 🏆⚽️ (@realmadrid) 31 de mayo de 2018



Zinedine Zidane explicó que la próxima temporada no piensa entrenar a otro equipo. Igualmente desveló que había comunicado personalmente al capitán del equipo, Sergio Ramos, su dimisión; y que al resto de la plantilla se lo comunicó personalmente pero a través de WhatsApp.



"Los jugadores no tienen nada que ver con mi decisión", aclaró Zidane, quien aseguró que estaba agradecido por el apoyo que siempre le han dispensado.



Aunque el balance oficial que se ha hecho desde el Real Madrid de la temporada 2017/18 ha sido muy positivo tras ganar la décimotercera Champions, tercera consecutiva, durante el curso se cuestionó mucho el trabajo de Zidane por la mala trayectoria del equipo en la Copa del Rey (eliminado en cuartos por el Leganés) y en la Liga (tercero a 17 puntos del campeón, el FC Barcelona).







Por otra parte, las informaciones de enfrentamientos entre Zidane y los responsables del club en el capítulo de fichajes fueron constantes, especialmente en el pasado mercado de invierno. El cénit se dio con el frustrado fichaje del portero del Athletic Club Kepa Arrizabalaga.



Antes de acceder al banquillo del primer equipo del Real Madrid, Zinedine Zidane había sido ayudante de Carlo Ancelotti y con el técnico italiano ganaron la Champions y la Copa del Rey 2013/14). A continuación, Zidane se hizo cargo del filial blanco, el Real Madrid Castilla.



(Redacción Digital Rebelde)

