Venció Cuba a Islas Caimán en partidos amistosos de fútbol

2018-09-06 13:34:39 / web@radiorebelde.icrt.cu



Foto: Ricardo López Hevia / Cubadebate



La selección cubana sub 20 de fútbol que se prepara para el Torneo de la CONCACAF de la categoría a jugarse en Estados Unidos en el próximo mes de noviembre y que otorgará las plazas del área a la Copa del Mundo para menores de 20 años derrotó a su similar de Islas Caimán en los dos partidos amistosos efectuados esta semana en la capital cubana. En los terrenos de La Polar, los dirigidos por el avileño Raúl González Triana dieron cuenta de los visitantes con marcadores de cuatros goles por cero, en el primer partido y tres goles por cero en el segundo para terminar con siete goles a favor y ninguno en contra.



Réplica de la antorcha de México 68 recorrerá calles de La Habana



Leyendas de la talla de Enrique Figuerola, Alberto Juantorena y Mijaín López destacan entre las figuras del deporte cubano que el sábado portarán por calles de La Habana una réplica de la antorcha de México-68, en homenaje al cincuentenario de los primeros Juegos Olímpicos celebrados en Latinoamérica. El acto comenzará a las 11.00 am del sábado con una ceremonia de encendido de la llama olímpica en el Museo de la Revolución. Luego 68 figuras destacadas del deporte cubano portarán la antorcha hasta el Muelle de La Habana, desde donde partirá hacia Veracruz en el buque escuela Cuauhtémoc.



Finalizó Yordan Manduley, líder de bateadores, en clasificatoria de Liga Can Am



Yordan Manduley tuvo otra excelente campaña con los Capitales de Quebec en la Liga Can-Am, al finalizar como líder de los bateadores en la etapa clasificatoria. El torpedero de Holguín fue el primero en average en la justa, al compilar 337 (303-102) para aventajar a Mikey Reynolds quien lo hizo para 335. Además bateó 14 dobles, un triple y cuatro jonrones con 37 carreras impulsadas, y resultó pieza clave en un conjunto que terminó en segundo lugar con 58-44, a cinco juegos y medio de Sussex County Miners.



Más de cuatro mil atletas del mundo participarán en media maratón Miranda en Venezuela



Cuatro mil atletas de diferentes partes del mundo estarán participando en la Media Maratón Internacional Miranda 21k que arranca el próximo sábado 16 de septiembre y donde competirán personas de todas las categorías, tanto libre como sub-máster, máster A, B, C, D, E, así como individuos en sillas de ruedas.



Dan a conocer grupos del campeonato femenino de Concacaf 2018



La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) realizó el sorteo oficial del Campeonato Femenino de Concacaf 2018, en los estudios de Univisión, en Miami, Florida. La edición 2018 del campeonato de mujeres, que se celebrará del 4 al 17 de octubre de 2018, se disputará en dos rondas. Los grupos para el Campeonato Femenino de Concacaf 2018 son los siguientes: en el A: Estados Unidos, Trinidad Tobago, Canadá y Panamá y en el B; Canadá Jamaica, Costa Rica y Cuba Cuba debuta el 5 de octubre ante Costa Rica, el ocho se medirán a Canadá y el 11 al plantel de Jamaica.Las semifinales se jugarán el 14 y la Gran Final está prevista para el 17 de octubre.



Discutirán Juan Martín del Potro y Rafael Nadal en semifinales del abierto de Estados Unidos



Juan Martín Del Potro y Rafael Nadal volverán a verse las caras. Al igual que el año pasado, el argentino y el español se cruzarán en las semifinales del Abierto de los Estados Unidos. Será el viernes en la tarde. Para Delpo una victoria significaría más que alcanzar la final en su torneo favorito. Si logra ganar quedaría un paso más cerca de alcanzar a Roger Federer en el número 2 del ranking mundial. El de Tandil tiene 5.500 puntos y si vence a Rafa llegará a los 5.980. Levantando el trofeo en la Gran Manzana alcanzará las 6.780 y así estará pegado a los 6.900 del suizo, que fue eliminado en octavos de final en manos de Millman, la sorpresa del torneo.



Cometirán equipos de voleibol cubanos en campeonatos mundiales de voleibol



El Campeonato Mundial de Voleibol Masculino se celebrará conjuntamente en Italia y Bulgaria entre el 10 y el 30 de septiembre de 2018 bajo la organización de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), la Federación Italiana de Voleibol y la Federación Búlgara de Voleibol. Competirán en el evento 24 selecciones nacionales afiliadas a la FIVB por el título mundial, cuyo actual portador es el equipo de Polonia, ganador del Mundial de 2014. Cuba se encuentra en el grupo D junto a Polonia con la que jugará el día 12, Finlandia el 14, Irán el 15, Bulgaria el 16 y Puerto Rico el 17. Los juegos de Cuba serán en el Palacio de Cultura y Deportes de Varna.



(Redacción Deportiva de Rebelde)