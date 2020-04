Reportan nuevo sismo perceptible en oriente de Cuba

2020-04-29 09:47:21 / web@radiorebelde.icrt.cu

A las 6:22 am del 29 de abril de 2020, la Red de Estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano registró un sismo reportado como perceptible, localizado en las coordenadas 20.12 grados de Latitud Norte y los -74.10 grados de Longitud Oeste, a una profundidad de 10 km.



El mismo tuvo una magnitud de 4.8 Richter, ubicado a 16 km al sursureste de Maisí en la provincia de Guantánamo. Este es el sismo perceptible No. 5 del año 2020.



Se han recibido reportes de perceptibilidad en todos los municipios de la provincia de Guantánamo y en Moa en la provincia de Holguín. Al cierre de la información no se reportaban daños materiales ni humanos.



Hora de cierre 7:20 am del 29 de abril de 2020.



Estación Central.

Servicio Sismológico Nacional de Cuba.



(Agencia Cubana de Noticias)