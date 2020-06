Representa Estados Unidos el 20 por ciento del incremento mundial de nuevos contagios por COVID-19 2020-06-23 13:06:43 / Noticiero Nacional de Radio





Estados Unidos representa ya el 20 por ciento del incremento de nuevos contagiados a nivel mundial por la COVID-19, aunque la población de la nación norteña solo suma el cuatro coma tres por ciento del total de habitantes en el planeta.



El incremento de casos positivos de COVID-19 afecta a al menos una treintena de estados norteamericanos, más de la mitad del país, y al menos una decena de ellos han alcanzado sus picos de infectados, con los mayores incrementos en una sola jornada en Misuri y Oklahoma.



En realidad, las autoridades sanitarias no temen que se esté ante una segunda oleada de la COVID-19 en Estados Unidos, sino que todavía se está en el desarrollo de la primera.



En ese contexto de estadísticas al alza en el azote de la epidemia, Trump la volvió a hacer durante su mitin en la ciudad de Tulsa, el sábado pasado, cuando reconoció que le había dicho a su gente que pusiera freno a los test, porque cuantos más se hacen, hay más casos.



Sus palabras todavía resuenan, porque se corresponden con la filosofía del que no quiere ver, de acuerdo con los críticos de Trump, aunque la Casa Blanca se desdijo después al insistir en que el magnate bromeaba.



Sin embargo, Trump insistió hoy en que los casos están en aumento, porque Estados Unidos realiza mucho más pruebas que cualquier otro país, y las está expandiendo.



“¡Con menos pruebas mostraríamos menos casos!", escribió el inquilino de la Casa Blanca en su cuenta de Twitter.







Para los adversarios de Trump, el problema del mandatario no parece ser ya cómo prevenir los contagios, cómo encontrar un tratamiento y cómo disminuir los fallecimientos, sino evitar que los números confirmen que la situación por la COVID-19 está empeorando.



Los expertos siguen advirtiendo que tanto Trump como los gobernadores que apuran el fin de las restricciones que acompañan al confinamiento social, ofrecen una explicación equivocada al sostener que se observan más casos, porque hay más pruebas.



Para los especialistas, afirmar que hay más casos solo porque se están haciendo más pruebas implica, en la lógica negacionista de Trump y sus aliados, que la epidemia no se está agudizando, sino que simplemente se está cubriendo con los test a un espectro mayor de la población estadounidense.



Pero los científicos alertaron que no es cierto, y atribuyen el fenómeno de alto riesgo a que, en el transcurso del relajamiento de las restricciones, muchos estadounidenses no practican apropiadamente el distanciamiento social y rechazan el uso de mascarillas, esparciendo y produciendo contagios más rápido ahora que en semanas recientes.



El repunte tiene como centro precisamente a los jóvenes, quienes son los que menos cautela toman a la hora de protegerse frente al SARS-CoV-2.



En uno de los puntos más candentes de ese repunte: Florida, el tema se convirtió en enfrentamiento político, con los demócratas y grupos latinos rechazando las declaraciones del gobernador, Ron de Santis, quien sugirió que el incremento de casos de la COVID-19 se debe a los inmigrantes hispanos que trabajan en el campo.



Para los críticos de Santis, el dirigente republicano del Estado no echa la culpa a su gestión fallida, sino a los más vulnerables dentro de la comunidad floridana, trabajadores esenciales que producen comida para todas las familias del Estado.



Demócratas y líderes latinos de Florida consideraron vital ofrecer ayuda sanitaria a los trabajadores agrícolas, y recordaron que es el gobierno estatal el que debe proporcionar las herramientas de protección que muchas de esas personas no disponen.



El territorio floridano ya superó la barrera de los cien mil contagiados por la COVID-19, mientras que la cifra de fallecidos subió a tres mil 173.